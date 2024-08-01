КХЛ усложнила жизнь Ротенбергу с потолком зарплат, но он все равно ее переиграл. Выхода у лиги почти нет

В Петербурге находят все новые лазейки, чтобы усилить состав, не нарушив регламент.

«Антипитерские» поправки

Роман Ротенберг как выпускник одного из лондонских вузов наверняка должен знать британскую поговорку «правила нельзя нарушать, но их можно прогибать». И он это успешно делает последние годы с потолком зарплат КХЛ, ловко манипулируя правовым регламентом лиги.

Главный тренер и по совместительству менеджер СКА любит повторять на пресс-конференциях, что питерский клуб никогда не нарушает кахаэловский свод правил. По факту это действительно так — за столько лет сложно припомнить хотя бы один случай, когда лига прямо карала армейцев за отклонение от буквы закона. Все дело в том, что привыкшие жить на широкую ногу петербуржцы лучше всех в лиге знают лазейки и пробелы в нормах регламента.

КХЛ как уважающую себя лигу, глядя на солидарное недовольство болельщиков и других клубов, сложно обвинить в бездействии и попустительстве — желая стать лучше, она реагирует на изощренные фортели клуба, который по форме действует легально, но фактически не обращает внимания на целый ряд положений. В марте этого года совет директоров КХЛ принял пакет из нескольких поправок, которые сами менеджеры в кулуарах окрестили антипитерским. В тот момент никто не сомневался — лига всерьез решила ударить по бездонной империи Ротенберга с ее разветвленной сетью фарм-клубов.

Одним махом КХЛ запретила учитывать в потолке сниженные суммы зарплат более чем по трем «переподписанным» контрактам, установила лимит на переход более чем трех хоккеистов из одного клуба в другой, а также прекратила регистрировать новые соглашения, если после этого команда превышает потолок. И если переподписаниями нередко грешили другие топы, то два других изменения были адресованы исключительно СКА, который в промышленных масштабах гонял игроков между Санкт-Петербургом и своими сателлитами и начинал сборы, имея в обойме почти по полсотне человек.

Правило «трех переподписанных» уже казалось каким-никаким прорывом. Хотя общественность и журналистское сообщество по ходу прошлой регулярки активно призывали лигу пойти по пути НХЛ и полностью запретить эту процедуру — как минимум в сторону понижения. Однако при обсуждении этого вопроса у Ротенберга оказалось больше десятка сторонников среди менеджеров. Лишь восемь клубных боссов в анонимном опросе «СЭ» указали, что лига должна прикрыть свистопляску с заключенными контрактами. Понять большинство можно. Кто из нас не хотел бы иметь право исправлять свои ошибки на ходу?

На выходе мы получили ситуацию, при которой КХЛ несколько усложнила жизнь петербуржцам. Например, из-за правила «трех переходов» СКА не сумел трудоустроить в «Адмирал» Никиту Камалова, всучив до этого Степана Старкова, Григория Солянникова и Никиту Богданова. Последние двое оказались на Дальнем Востоке не напрямую из Санкт-Петербурга, а транзитом через Тольятти и Сочи соответственно, но попали под новый закон из-за того, что в прошлом сезоне непродолжительное время числились игроками СКА. В итоге армейцы экстренно нашли для ставшего ненужным защитника вариант с Астаной. Распределение людей по негласной экосистеме действительно пострадало, пусть и не критично. Только подобные небольшие трудности, разумеется, не лишили возможности изворачиваться дальше.

Марат Хайруллин. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нерешаемая задача для КХЛ

Следите за руками. Сначала Ротенберг расторг шестерых хоккеистов (Хайруллин, Земченок, Педан, Воробьев, Дедунов, Зыков) до открытия рынка и вступления в силу «антипитерских поправок», переподписав их после 1 мая в качестве свободных агентов — это позволило клубу ловко и легально освободить 66 миллионов рублей. А в среду — использовал два из трех слотов, «переподписав» по новым правилам Арсения Грицюка и Сергея Сапего и расчистив под Евгения Кузнецова и Борну Рендулича по меньшей мере 50 миллионов («новая» зарплата белоруса пока неизвестна). На бумаге — все по регламенту. Потому КХЛ и приходится в официальном пресс-релизе разводить руки и констатировать, что СКА при регистрации нового контракта Грицюка ничего не нарушил.

Альтруистические порывы Грицюка и Сапего, попросивших снизить им зарплату ради общекомандного блага и возможности поиграть с Кузнецовым, а также подписания Зайцева и Григоренко по цене заведомо ниже рыночной выглядят странно. Но доказательств нечистоплотности этих подписаний у журналистов нет. Никто из коллег не ловил и никогда не поймает хоккеистов с конвертами за руку. Всё, что остается, — сыпать фразами из разряда «все всё понимают».

В идеальном мире разобраться со всем этим — задача самой КХЛ. Впрочем, и у нее инструментов для выявления странных подписаний едва ли больше, чем у журналистов. Как бы Алексей Морозов несколько лет назад ни уверял нас, что лига будет отслеживать сомнительные транзакции, де-юре и де-факто у нее нет возможности шерстить счета хоккеистов и устраивать слежку за ними. Непонятно, на основании чего коммерческая организация может получить полный доступ к банковским данным условного и несуществующего Григория Михайленко и уж тем более его жены и других близких родственников? Полномочия ФНС РФ ей никто не делегировал.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Наверняка в СКА, как и в любом другом клубе, прекрасно понимают, что власть КХЛ в вопросе контроля реальной зарплаты хоккеистов существует лишь в рамках работы ее Центрального информационного бюро, где у питерцев нет никаких проблем с попаданием под потолок. Кажется, сейчас лига безнадежно находится в тупике в этом вопросе.

Теоретически она может хотя бы окончательно прикрыть лавочку с переподписаниями в будущем, сведя их разрешенное количество к нулю и разрешив расторгать соглашения лишь через по-настоящему приличные штрафы в платежку, по аналогии с работающим в НХЛ механизмом выкупа. Однако для этого нужно, чтобы как минимум большинство менеджеров согласилось с простым тезисом — они должны нести ответственность за плохие и тяжелые контракты, по несколько раз обдумывая каждый свой резкий шаг.