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22 августа, 22:45

Культ Кузнецова. Презентация новичка СКА — не хуже, чем у Мбаппе в «Реале»

СКА провел презентацию Евгения Кузнецова в Ледовом дворце
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Евгений Кузнецов.
Фото ХК СКА
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В Ледовом дворце представили новую звезду армейцев.

Возвращение Евгения Кузнецова в Россию — однозначно главное событие межсезонья в КХЛ. Лучший бомбардир Кубка Стэнли-2018 и один из самых ярких российских нападающих закис за океаном в последние годы. Как признавался сам Кузнецов, он перестал испытывать удовольствие от хоккея, а после обмена из «Вашингтона» в «Каролину» обосновался в четвертой тройке. Такое положение дел не устраивало российского нападающего, и после выкупа контракта «Каролиной» Кузнецов подписал четырехлетнее соглашение со СКА.

Евгений Кузнецов и&nbsp;Роман Ротенберг. «Многие ждут, чтобы я провалился в СКА. Это мотивирует». Интервью Евгения Кузнецова

СКА умеет делать шоу, поэтому из такого события армейский клуб сделал мегапрезентацию. До начала представления церемонию сравнивали с презентацией звездного футболиста Килиана Мбаппе в «Реале», и стоит признать, что по масштабу шоу в Санкт-Петербурге мало чем уступало мадридскому.

Перед началом церемонии Кузнецов признавался клубным операторам, что мандраж присутствует: «Похоже, все-таки много народу пришло». Готовился к речи: «Написали мне речь, умные слова тяжело говорить». «Наверное, это больше для родителей, для семьи. Если будешь задумываться о том, насколько ценят, легко потеряться», — признавался Евгений.

Позднее камера выхватила разговор Кузнецова и главного тренера Романа Ротенберга, в котором Евгений признался: «Волнение присутствует чуть-чуть».

Ну а затем настал торжественный момент, которого так ждали тысячи петербуржцев на трибунах: Кузнецов поднялся на сцену в классическом костюме.

Регалии нападающего перечисляли долго, а под своды Ледового повесили баннеры с его достижениями, в том числе за победу в Кубке Стэнли-2018. Кузнецов же завел трибуны скандированием любимого болельщиками лозунга: «Раз, два, СКА!»

Ну а после официальной части последовала хоккейная. Кузнецов вместе с Ротенбергом устроили большой мастер-класс для детей. Комбинации, броски на силу, упражнения на технику — у мальчишек неплохо получалось повторять за экс-форвардом «Вашингтона».

Вечер завершил концерт группы «Иванушки International», а по итогам мероприятия удалось собрать 1 миллион рублей, который отправится на поддержку детей из Курской области.

«Евгений Кузнецов — патриот, он вернулся на родину. А цель СКА — возвращать хоккеистов в нашу лигу. Приезд Кузнецова — это связь поколений. Он будет не только играть за СКА, но и передавать опыт нашей академии», — так прокомментировал подписание новичка Ротенберг.

Евгений Кузнецов и Роман Ротенберг.
Фото ХК СКА

Уже 23 августа Кузнецов должен провести первый матч на домашнем турнире против «Сочи», и трибуны наверняка будут полными. Пока Кузнецов наигрывается в тройке с Владимиром Алистровым и Маратом Хайруллиным, но, естественно, нет никакой гарантии, что они начнут сезон в таком сочетании. На двусторонках звено смотрится прилично, и пока быстрый Алистров и умный Хайруллин выглядят идеальными партнерами для Кузнецова. Как Кузнецов проведет первый матч в Питере — очень интересно, но гораздо важнее, как он войдет в регулярный чемпионат. Времени на раскачку не будет.

Евгений Кузнецов (хоккей)
Хоккей
ХК СКА
Роман Ротенберг
24
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