СКА прервал ужасную серию поражений. Но его мучения еще не закончены

Фаворит сезона в тяжелом матче обыграл «Северсталь» (4:1).

КХЛ. Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) — «Северсталь» (Череповец) — 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)

Голы: Алистров — 2 (Пашнин), 6:19 — 1:0. Иванцов — 1, 10:12 — 1:1. Зыков — 2 (Поляков), 37:40 — 2:1. Никишин — 3 (Алистров), 50:42 — 3:1. Зыков — 3 (Поляков), 51:53 — 4:1.

Вратари: Плешков — Шугаев.

Штраф: 16 — 14.

Броски: 33 (17+11+5) — 23 (9+5+9).

Судьи: Сидоренко, Шувалов.

20 сентября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 11 781 зритель.

Итоговый счет может создать иллюзию, что армейцы поймали свою игру и выходят из кризиса. Однако ситуация оставалась зыбкой до середины третьего периода, а на 42-й минуте при счете 2:1 гол «Северстали» был отменен после запроса тренерского штаба СКА. Положительный результат, возможно, поможет команде в ближайшее будущем, когда она отправится на сложный выезд по Дальнему Востоку и Сибири. Но пока остаются нерешенными сразу несколько проблем. Главная из них — неважное состояние игроков, которых принято считать ключевыми. Больших претензий нельзя предъявить только Никишину, а героями, вытащившими СКА за уши из трясины, стали форварды четвертого звена Зыков и Поляков.

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Когда у тебя ровным счетом ничего не получается, то надо что-то менять. Роман Ротенберг попытался использовать метод точной настройки, не прибегая к предельно жестоким мерам: поменял сочетания в звеньях, дал впервые сыграть с первых минут вратарю Плешкову и назначил капитаном команды Кадейкина вместо потерявшегося на старте сезона Хайруллина. Со стороны эти решения смотрелись вполне разумными, но в реальности СКА смотрелся плохо. После прошлых поражений у себя дома можно было утверждать, что многолетнего фаворита перестали бояться даже команды средней руки. Прямо сейчас разум требует сделать более радикальный вывод — психологически петербуржцы оказались на самом дне и сами стали опасаться соперников. Предыдущие титулы, большое мастерство и богатый опыт армейцев не произвели никого впечатления на скромную «Северсталь». Хозяева на эмоциях неплохо провели стартовый отрезок, но счет открыли во многом благодаря индивидуальной работе Алистрова.

Череповчане и их брутальный тренер Андрей Козырев с этой неприятностью справились очень легко, быстро отыгравшись. Командная психология у СКА прямо сейчас видится крайне хрупкой субстанцией. Уверенность в своих силах куда-то улетучилась. Хайруллин, который так здорово смотрелся в прошлом сезоне, оплошал в невинной ситуации, не сумев принять шайбу в своей зоне при раскате, и стал косвенным виновником гола в свои ворота.

Второй период хозяева выиграли, что воспринималось почти как чудо. Игроки «Северстали» на протяжении этих 20 минут провели в зоне атаки заметно больше времени, чем соперник (6.35 — 3.54). С учетом скромного состава череповчан, из которого от силы один человек мог бы рассчитывать на место в основе нынешнего СКА, работу Козырева и его ассистентов уже сейчас можно считать качественной. Другое дело, что поиски правильного баланса между нападением и обороной далеки от завершения. «Северсталь» временами слишком вольно действовала в защите и регулярно пропускала опасные контратаки. Именно таким образом петербуржцы забросили три шайбы, включая победную. Далеко не факт, что у них будет столько свободы в следующих матчах.