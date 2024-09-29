Новые цитаты главного тренера СКА.

FONBET Чемпионат КХЛ

СКА (Санкт-Петербург) — «Куньлунь» (Пекин) — 4:5 (0:2, 1:2, 3:1)

Голы: П. Фу — 2 (Шартье), 8:36 — 0:1. Якупов — 5 (О`Риган), 18:08 — 0:2. С. Фу — 3 (бол., Шартье, Меркли), 23:32 — 0:3. Бардаков — 2 (Демидов, Галенюк), 25:50 — 1:3. Кленденинг — 1 (С. Фу, Йип), 31:59 — 1:4. Меркли — 1 (п.в., П. Фу), 51:17 — 1:5. Бардаков — 3 (Григоренко, Алистров), 54:27 — 2:5. Григоренко — 3 (Никишин, Деанджело), 57:11 — 3:5. Зыков — 6 (Григоренко, Деанджело), 59:48 — 4:5.

Вратари: Плешков (Серебряков, 24:04, 49:07 — 51:17, 55:46 — 57:11, 57:34) — Смит.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 41 (11+13+17) — 23 (7+10+6).

Судьи: Акузовский, Лазарев.

29 сентября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».

Петербургский СКА в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ уступил «Куньлунь Ред Стар» (4:5). Для армейцев это поражение стало первым за две недели — в последний раз их обыгрывал «Трактор» (0:3). Команда Романа Ротенберга закончила сентябрь на третьем месте в Западной конференции. О чем говорил тренер после игры?

О поражении

«Мы предупреждали наших ребят, что будет очень жесткая игра: канадцы, тренер, который работал раньше в системе СКА, хорошо нам известный. Мы знали, что будет жесткая игра и очень много борьбы. Очень здорово команда играет в обороне, и наши ребята об этом знали».

О причинах поражения

«Можно говорить про настрой каждого. Но можно еще говорить, что у нас много ребят, которые после травм, лидеры нашей команды, много сил отдали в предыдущей игре, не показали свою лучшую. За три игры мы забили 17 голов — это достаточно для побед. Нам есть что улучшить, есть над чем работать. После первого периода у нас был очень серьезный разговор с командой — надеюсь, что больше такого у нас не будет. Если бы наш игрок не проиграл стык при пятой шайбе, мы бы выиграли».

О мотивации соперника

«Сегодня они провели свою лучшую игру в сезоне».

О мотивации всех соперников

«Все хотят в Санкт-Петербурге при полных трибунах показать свою лучшую игру, потому что это будущее многих хоккеистов. Вот они себя проявили против СКА — и, возможно, им будут предлагать контракты уже сегодня из других клубов. И они это прекрасно понимают, потому что эту игру смотрят все: много внимания уделяется СКА. И это здорово — значит, мы работаем правильно, и все интересуются СКА».

Фото ХК СКА

О силе состава «Куньлуня» и Якупове

«У них очень много сильных ребят. Второй гол забил игрок, задрафтованный первым в первом раунде. Сколько таких игроков у нас в лиге? Не то что негусто — их больше нет!»

Об уходе зрителей с трибун при 1:5

«Когда мы выиграли Олимпиаду-2018 в Корее, некоторые люди — не буду говорить, кто именно, — просто ушли с арены. Они узнали о победе из новостей. Они просто сбежали с арены. Я предлагаю всем оставаться до конца. У нас такая команда — можем за минуту забросить четыре шайбы. Если просто посчитать, то нам 15 секунд достаточно для одной шайбы. Мы это увидели и с «Северсталью», и с «Куньлунем».

О травме Кузнецова

«У Кузнецова первый диагноз был плохой, но есть хорошая новость — скоро мы его увидим. Точно не два месяца. Мы работаем, чтобы Кузнецов вернулся как можно скорее. Но мы не будем рисковать здоровьем Евгения на данном этапе. Если бы сейчас был плей-офф, он бы играл на уколах. Нужно, чтобы он был готов на сто процентов».

Еще о травме Кузнецова

«Кузнецов не полетит с нами на выезд. Остальные все полетят. И то — обсудим: может, на нем все заживет быстро, как на собаке, и доктор скажет, что он готов играть. Пока мы с доктором об этом не говорили».

О возможности снять вратаря в третьем периоде

«Ситуация «6 на 4» — такая же, как «5 на 5»: нужно выигрывать все стыки, всю борьбу. Будем тренироваться, чтобы не проигрывать стыки и борьбу. Если бы не пропустили эту шайбу, может быть, выиграли бы игру. Что мы, должны были согласиться со счетом 1:4?»