«В пустые ворота надо забивать «с мясом и рисом». Ротенберг — после поражения от «Локомотива»

В СКА сохраняют оптимизм.

FONBET Чемпионат КХЛ

СКА (Санкт-Петербург) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:3 (2:3, 0:0, 0:0)

Голы: Полунин — 2 (Красковский, Гернат), 4:48 — 0:1. Демидов — 6 (Плотников, Сапего), 4:58 — 1:1. Радулов — 7 (Ульев, Фрэз), 14:31 — 1:2. Кузнецов — 7 (Демидов, Грицюк), 15:22 — 2:2. Шалунов — 8 (Березкин, Каюмов), 16:09 — 2:3.

Вратари: Заврагин (58:17) — Исаев.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 30 (14+7+9) — 25 (10+9+6).

Судьи: Овчинников, Фатеев.

30 октября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 12 364 зрителя.

30 октября СКА уступил «Локомотиву» в домашней встрече FONBET Чемпионата КХЛ — 2:3. Из-за поражения прервалась семиматчевая победная серия СКА (31 очко), однако команда все равно сохранила вторую позицию в турнирной таблице Западной конференции. «Локомотив» (38) выиграл в шестой раз подряд и продолжает лидировать на «Западе».

Все пять шайб были заброшены в первом периоде, причем первые два гола друг от друга отделили 10 секунд. На 4:48 отличился Полунин, на 4:58 — Демидов. Также в матче отметились голами Радулов, Кузнецов и Шалунов.

Роман Ротенберг по традиции провел яркую пресс-конференции по итогам встречи. Главный тренер петербургской команды принимал поздравления со своим профессиональным праздником — днем тренера — и отвечал на вопросы журналистов.

Так, Роман Борисович поздравил Вадима Шипачева — хоккеист минского «Динамо» стал лучшим бомбардиром в истории КХЛ (929), обойдя бывшего форварда «Металлурга» Сергея Мозякина (928).

Тренер СКА считает, что это не предел: «Давайте вспомним победу в Кубке Гагарина, Олимпиаду. Много ярких воспоминаний и побед связано с Шипой. Он игрок с высоким хоккейным интеллектом, всегда ярко играет и играл. Он олицетворяет наш хоккей, где за счет ума можно обыграть любого соперника. Это же нужно использовать и нам в СКА. Поздравляю от всей души Вадима, желаю еще больше голов. Для Шипы все только начинается, дай Бог ему здоровья. Уверен, он скоро наберет 1000 очков. Благодаря таким игрокам наши детишки идут в хоккейные школы».

Говоря об игре, Ротенберг сожалел, что питерцы не реализовывали верные моменты: «Наши пропущенные шайбы — наши ошибки. Мы отступили от нашего плана, будем еще лучше тренироваться. Мы создали много стопроцентных голевых моментов в матче против сильного соперника, значит, мы двигаемся в правильном направлении. Наши игроки обязаны забивать в пустые ворота. В таких ситуациях надо забивать «с мясом и с рисом», как говорит Юрзинов».

Еще Роман Борисович ответил на немного философский вопрос — его спросили, кем он считает «Локомотив» с точки зрения охотника: стадом бизонов или медведей. Тренер ответил уклончиво: «Сегодня была поклевка, это самое главное. Когда на рыбалке нет поклевки — настроение плохое».

На матче СКА и «Локомотива» появился тренер «Зенита» Сергей Семак — Ротенберг прокомментировал приход звездного гостя: «Я всегда на связи с тренерским штабом «Зенита», с Сергеем Богдановичем постоянно общаемся, я смотрю все игры «Зенита». Очень интересно видеть лучшую команду России, как они добиваются побед. Мне это очень интересно, беру на вооружение многие вещи — и с футбола, и с других видов спорта. Важно всегда развиваться».

А еще тренер армейцев рассказал, можно ли будет увидеть его на игре сине-бело-голубых: «Если сравнить графики «Зенита» и СКА, у нас 68 игр в регулярном чемпионате, а у них 30. Мы постоянно на выезде, играем каждый день, тренируемся каждый день, через день. К сожалению, при всем моем желании, физически просто тяжело. Я не могу бросить свою команду. Но при первой возможности мы поедем всей командой».

2 ноября СКА сыграет с «Салаватом Юлаевым» на выезде. Уфимский клуб занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции.