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Сегодня, 00:30

«Комментарии про СКА пишут не из России, а из других стран». Ротенберг после поражения от «Трактора» опять зажег

Ротенберг заявил, что негативные комментарии про СКА пишутся из-за рубежа
Артемий Кутейников
Корреспондент
Роман Ротенберг.
Фото ХК СКА
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«Высказался про хейтеров, Кузнецова и травмы.

СКА уступил «Трактору» (0:3), потерпев третье поражение в четырех матча на старте КХЛ. Также армейцы во второй раз в истории лиги не забили в двух матчах подряд — до этого всухую проиграли «Локомотиву» (0:2). После матча главный тренер петербуржцев Роман Ротенберг ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции — и как обычно был ярок.

СКА проиграл &laquo;Трактору&raquo;&nbsp;&mdash; 0:3. «Трактор» посмеялся над Кузнецовым после поражения СКА. Вратарь челябинцев провел феноменальный матч

О поражении от «Трактора»

— Мы очень старались сегодня. Наши игроки, вся команда, бились. У нас было огромное желание забить. Наверное, где-то здесь нужно быть хладнокровнее, где-то, может быть, отпустить ситуацию. Настолько сильным было желание выиграть и забить. Но, конечно, нужно отметить и Фукале (вратарь «Трактора». — Прим. «СЭ»), который сегодня феноменально сыграл в воротах «Трактора» и не дал нам забить стопроцентные голевые моменты. У нас было четыре стопроцентных голевых момента, которые вытащил вратарь соперника.

Мы понимаем, в чем мы можем добавить. Педан, Никишин и Плотников сегодня сыграли только первую игру в сезоне. Это тоже важно — понимать, что где-то в таких тонкостях нашим ребятам не хватает игрового тонуса, чтобы реализовать эти броски. Мы абсолютно согласны с тем, что нам нужно лучше играть.

У нас новая команда, ребята приехали из НХЛ, им надо дать время. В таблице есть команды, которые хотят выиграть все матчи в сентябре. У нас нет задачи стать чемпионами в сентябре, но мы не имеем права проигрывать в «Ледовом дворце».

Евгений Кузнецов.
Фото ХК СКА

Об игре Евгения Кузнецова

— Честно, он очень переживал. Обладатель Кубка Стэнли, лучший бомбардир сильно переживал. Это было видно по его игре. Мы всей командой старались его успокаивать. Это его личное переживание. Слава богу, без травм. Кузнецов покажет лучший хоккей, все впереди. Мы помогаем Евгению всей командой, и вместе дальше будем работать на результат.

О комментариях про СКА

— Вы читаете просто из прессы, как я понимаю. Да, там много пишут, разные люди. Есть доказательства, что те комментарии, которые пишутся про СКА, вообще пишутся не из России. Из других стран. Это факт. Ну, не читайте эти комментарии. У Кузнецова хорошие звенья, он играет постоянно в большинстве. Посмотрите на игровое время Кузнецова — давайте отталкиваться от фактов, а не читать комментарии на каких-то сайтах. Люди пишут из-за бугра.

О травмах игроков

— Самое главное — здоровье наших игроков. Тяжелейшие травмы были в прошлом сезоне, не хочу говорить подробности, это будет неправильно по отношению к ребятам. Тяжелейшие травмы на грани завершения карьеры у многих. Здоровье — на первом месте. Слава богу, наши ребята возвращаются. Мы понимали, что для Саши Никишина, Андрея Педана, Сергея Плотникова, будет тяжелая игра. Вы тоже прекрасно понимаете, что мы не будем их мариновать в лазарете и играть другими игроками. Нам нужно ввести этих игроков, чтобы они набирали тот игровой тонус, который обеспечит нам большие победы.

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ХК СКА
ХК Трактор
Роман Ротенберг

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