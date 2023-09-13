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Сегодня, 21:10

Худший старт гранда КХЛ за 15 лет. СКА проиграл три матча подряд и не попадает в плей-офф

Михаил Скрыль
Корреспондент
Хоккеисты СКА
Фото ХК СКА
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Пока команда из Санкт-Петербурга не выглядит сыгранной.

«Календарь, перелеты и плохой лед»

Послушав пресс-конференции Романа Ротенберга, можно выделить множество причин неудачного старта СКА. Прошло две недели чемпионата, а армейцы выиграли лишь два матча из пяти — у осваивающейся в КХЛ «Лады» и московского «Динамо». После чего петербуржцы нажили серию из трех поражений кряду: «Торпедо», «Локомотиву» и «Спартаку». СКА выдал худший старт в истории клуба за 15 лет. Питерцы не входят в зону плей-офф и опережают в таблице только «Сочи» и «Витязь».

Каждое выступление главного тренера СКА перед журналистами — отдельный вид искусства. После матчей в Тольятти и Нижнем Новгороде Ротенберг раскритиковал качество льда и призвал лигу заняться этой проблемой. В Ярославле наставник провел аналогию с финалом Олимпиады-2018, заявив, что вратарь «Локомотива» Исаев сильнее немецкого голкипера, и сетовал на длинную поездку. К усталости и жизни в самолетах Ротенберг вернулся после поражения от «Спартака». Только кажется, что все это отговорки или внутренний самообман наставника СКА.

Игровой эпизод в&nbsp;матче &laquo;Торпедо&raquo;&nbsp;&mdash; СКА. Суперматч и гол года. «Торпедо» Ларионова нанесло первое поражение СКА

Длинная поездка не помешала «Металлургу» привезти с выезда девять очков из десяти возможных. Списывать проблемы на календарь, когда сезон только начался, по меньшей мере нелогично. Особенно забавно принимать такие заявления от армейского клуба, который располагает солидной ротацией игроков. Вплоть до того, что места в составе не нашлось одному из сильнейших российских юниоров Матвею Мичкову. 18-летнего форварда в итоге отдали в аренду в «Сочи». Лишний раз не хочется напоминать, сколько перспективных хоккеистов СКА держит в фарм-клубе. Почему бы, если игроки основы выхолощены из-за перелетов, не повысить из «СКА-Невы» Дмитрия Бучельникова? Вопрос риторический.

Хоккеисты СКА на льду
Фото ХК СКА

Отсутствие сыгранности

Летние процессы в СКА мешали адекватному строительству команды. Вместо того чтобы с первого турнира в Сочи наигрывать сочетания, армейцы пытались втиснуться в потолок зарплат и решали, с кем из хоккеистов заходить в чемпионат. Именно на Sochi Hockey Open Ротенберг объявил, что клуб покинет Николай Прохоркин. Позднее в «Ладу» обменяли Данила Моисеева и Владислава Подъяпольского. Никита Комаров в конце августа уехал в «Сочи» (позднее к нему присоединился Мичков), а Никита Зоркин — в «Салават Юлаев». На сборы Ротенберг вызвал большую группу игроков, чем только мешал команде и тренерскому штабу.

Емко об этом высказался сам Подъяпольский в интервью Sport24: «Не мне, может быть, судить, но коллектив создается, когда есть костяк, а не столько людей».

Хоккеисты &laquo;Лады&raquo;. «Лада» вернулась в КХЛ, но теперь зависит от СКА. Почему это плохо и как с этим бороться

Паниковать и бежать горевать на улицу Рубинштейна в Санкт-Петербурге преждевременно. Прошло только две недели чемпионата — слишком короткий срок для глобальных выводов. Настораживает, что СКА в очередной раз обжигается на селекции и не учится на старых ошибках.

Проблема еще и в том, что каждое поражение в Санкт-Петербурге воспринимается как предвестник апокалипсиса. Все это передается хоккеистам. В том числе поэтому игра армейцев на старте чемпионата полна сумбура. И совершенно не идет в сравнение с началом прошлого сезона. Летние трудности с раздутым составом мешают Ротенбергу именно сейчас — команда только отрезками смотрится целостно и играет на свой потенциал.

Хоккей
КХЛ
ХК СКА
Роман Ротенберг
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Положение команд
Футбол
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Западная конференция И В П О
1 Торпедо 4 4 0 8
2 Куньлунь РС 6 4 2 8
3 Спартак 5 3 2 6
4 Динамо М 5 3 2 6
5 Сочи 6 3 3 6
6 Локомотив 5 3 2 6
7 Северсталь 4 2 2 5
8 ЦСКА 5 2 3 5
9 Динамо Мн 5 2 3 5
10 СКА 5 2 3 4
11 Витязь 5 1 4 2
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 5 4 1 9
2 Ак Барс 5 4 1 8
3 Автомобилист 5 3 2 7
4 Авангард 4 3 1 6
5 Амур 6 3 3 6
6 Трактор 5 2 3 5
7 Сибирь 5 2 3 5
8 Сал. Юлаев 4 2 2 4
9 Лада 5 2 3 4
10 Адмирал 4 1 3 3
11 Нефтехимик 4 1 3 3
12 Барыс 5 0 5 3
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13.09 15:30
Сибирь – Амур
 1 : 2 Б
13.09 19:00
Северсталь – Сочи
 4 : 5 ОТ
13.09 19:30
ЦСКА – Динамо М
 1 : 4
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