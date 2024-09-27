Безумный матч СКА и «Северстали»: Кузнецов поехал в больницу, Деанджело начал с паса-шедевра, а команды забили 13 голов!

Самая яркая игра сентября в КХЛ.

ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ

СКА (Санкт-Петербург) — «Северсталь» (Череповец) — 8:5 (5:2, 3:1, 0:2)

Голы: Коростелев — 5 (бол., Аймурзин, Пилипенко), 6:52 — 0:1. Зыков — 4, 7:03 — 1:1. Абросимов — 2 (Подшивалов), 7:25 — 1:2. Воробьев — 3 (Толчинский, Педан), 8:33 — 2:2. Демидов — 4 (Деанджело, Педан), 12:00 — 3:2. Алистров — 1 (Деанджело, Педан), 13:23 — 4:2. Хайруллин — 3 (Воробьев, Выдренков), 14:55 — 5:2. Зыков — 5 (Деанджело, Галенюк), 28:20 — 6:2. Пилипенко — 7 (Аймурзин, Ильин), 34:24 — 6:3. Глотов — 1 (Зыков, Педан), 36:25 — 7:3. Грицюк — 3 (Глотов), 39:18 — 8:3. Аймурзин — 6 (Ильин), 47:18 — 8:4. Лишка — 2 (бол., Пилипенко), 54:50 — 8:5.

Вратари: Плешков (Серебряков, 40:00) — Самойлов (Шостак, 13:23).

Штраф: 33 — 6.

Броски: 42 (19+13+10) — 44 (13+18+13).

Судьи: Метальников, Сидоренко.

27 сентября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 12156 зрителей.

Новичку СКА Тони Деанджело крупно повезло, что руководство клуба, наконец, озаботилось вопросом расставания с Эмилем Галимовым, расторгнув с нападающим контракт днем в пятницу. Этот ход позволил внести американца в заявку на сезон. Игра против действующей в атакующем стиле «Северстали» больше напоминала своей свободой Матч звезд, чем привычный матч регулярного чемпионата.

Досталось каждому из четырех вратарей, выходивших на лед, а 86 бросков в створ на две команды и суммарное количество опасных моментов в районе цифры 25 — это что-то, близкое к фантастике. Микрофон постоянно выхватывал слова главного тренера Романа Ротенберга, призывавшего своих игроков работать. Но этот матч был не о работе, а о творчестве.

Звездный новичок армейской команды в этой среде с первых же смен почувствовал себя так, словно играл в таких условиях всю жизнь. Его пара с далеко небезгрешным в нынешнем сезоне Андреем Педаном доминировала в атаке, причем россиянин, который обычно концентрируется на обороне, набрал почти уникальные для себя четыре очка. Деанджело присутствовал на льду при семи голах СКА, сделав три голевые передачи. Одна из них при третьем голе армейцев на юного нападающего Ивана Демидова — настоящий шедевр.

Деанджело показал не только большое мастерство в атаке, за которое его всегда ценили в НХЛ, но и свою слабую сторону. В собственной зоне игра американского защитника всегда оставляла желать лучшего. При третьем голе «Северстали» он не успел переключить свое внимание с защитника Тимофея Давыдова, и хитрый нападающий «Северстали» Кирилл Пилипенко, открывшись возле ворот, воспользовался умным пасом Данила Аймурзина. В безумном сюжете игры этот эпизод может остаться едва замеченным, но будущие соперники наверняка примут такие нюансы к сведению.

Ультрарезультативная игра должна была привести хоккейный Санкт-Петербург в состоянии легкой эйфории, если бы не один крайне неприятный момент. Еще в первом периоде площадку покинул Евгений Кузнецов.

Даже на повторе сложно понять, в чем дело. Центральный нападающий ушел в раздевалке, находясь в состоянии явного дискомфорта. По словам Ротенберга, Кузнецов отправился в больницу на обследование и его диагноз пока не известен.