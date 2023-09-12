Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Хоккей

Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

12 сентября, 22:45

Играл в сборной на ЧМ, но поехал в Америку и провалился. А теперь зажигает за «Спартак»

«Спартак» всухую победил СКА в гостевом матче КХЛ
Отдел хоккея «СЭ»
12 сентября. СКА — «Спартак» (0:3). Иван Морозов и Сергей Толчинский.
Фото ХК СКА
Telegram Дзен
Иван Морозов забил важный гол бывшей команде.

КХЛ. Регулярный чемпионат
СКА (Санкт-Петербург) — «Спартак» (Москва) — 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
Голы: Локтионов — 1 (Савиков, Талалуев), 30:37 — 0:1. Морозов — 2 (бол., Вишневский), 36:39 — 0:2. Галимов — 2 (п.в., Бурмистров, Принс), 59:49 — 0:3.
Вратари: Маттссон (55:29 — 59:49) — Рибар.
Штраф: 12 — 10.
Броски: 29 (2+7+20) — 35 (12+17+6).
Судьи: Фатеев, Юдаков.
12 сентября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 12096 зрителей

Первые матчи СКА в новом сезоне не впечатлили: после тяжелой победы в Москве над «Динамо» и в Тольятти над «Ладой» последовали поражения от «Торпедо» и «Локомотива». Оставляла желать лучшего и игра армейцев, которые в межсезонье поменяли половину состава. Но матч со «Спартаком» стал абсолютно худшим для СКА на старте регулярного чемпионата.

В первом периоде хозяева нанесли всего два броска в створ ворот Патрика Рыбара, притом что две минуты провели в большинстве. Гости были намного активнее, но не реализовали свои моменты. А вот в середине второго периода «Спартак» реализовал свой момент: Андрей Локтионов с пятака затолкал шайбу в ворота.

Иван Морозов был ведущим центрфорвардом сборной России на чемпионате мира-2021, но после этого его карьера пошла вниз. Сначала он выпал из состава СКА, а когда приехал в систему «Вегаса», не попал в состав команды. Весь прошлый сезон он провел в АХЛ, а перед нынешним «Вегас» отдал его в аренду в «Спартак»: Морозов стал частью обмена из московского клуба в СКА Александра Никишина.

Морозова сразу стали наигрывать в центре ударной тройки с Николаем Голдобиным и Павлом Порядиным, и он с ходу начал оправдывать ожидания. В четырех первых матчах Иван набрал 6 (1+5) очков, а в игре со СКА шикарным броском удвоил преимущество «Спартака».

В третьем периоде армейцы оживились, но гости уверенно удержали преимущество. Игра команды Алексея Жамнова становится все увереннее, чего нельзя сказать о СКА. Новичкам армейцев пока не удается вписаться в игру команды — блекло выглядит Гальченюк, выпадает Лайпсик, не набрал оборотов Толчинский. Время у СКА еще есть, но не стоит сомневаться, что на следующий матч состав будет заметно обновлен.

Иван Морозов
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
ХК Спартак (Москва)
1
0
Читайте также
Катар примет товарищеский матч с Россией менее чем через год после ЧМ-2022
Симона Халеп получила четыре года дисквалификации за нарушение антидопинговых правил
«Известия» побывали на месте аварийной посадки самолета под Новосибирском
Блинкен и Бербок обсудят укрепление ПВО Украины
ЕК скорректировала инструкции по новым антироссийским ограничениям
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Торпедо 4 4 0 8
2 Куньлунь РС 6 4 2 8
3 Спартак 5 3 2 6
4 Динамо М 5 3 2 6
5 Локомотив 5 3 2 6
6 ЦСКА 5 2 3 5
7 Динамо Мн 5 2 3 5
8 Северсталь 3 2 1 4
9 СКА 5 2 3 4
10 Сочи 5 2 3 4
11 Витязь 5 1 4 2
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 5 4 1 9
2 Ак Барс 5 4 1 8
3 Автомобилист 5 3 2 7
4 Авангард 4 3 1 6
5 Трактор 5 2 3 5
6 Сал. Юлаев 4 2 2 4
7 Лада 5 2 3 4
8 Амур 5 2 3 4
9 Сибирь 4 2 2 4
10 Адмирал 4 1 3 3
11 Нефтехимик 4 1 3 3
12 Барыс 5 0 5 3
Результаты / календарь
3.09
4.09
5.09
6.09
7.09
8.09
9.09
10.09
11.09
12.09
13.09
14.09
15.09
16.09
17.09
18.09
13.09 15:30
Сибирь – Амур
 - : -
13.09 19:00
Северсталь – Сочи
 - : -
13.09 19:30
ЦСКА – Динамо М
 - : -
Все результаты / календарь
Популярное видео
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
Толчинский, Ткачев, Грицюк, Гусев и Яшкин. Открытие рынка КХЛ
«Кто чемпионы? Мы чемпионы!» Победная раздевалка ЦСКА
Радулов: финал — это как вылет в первом раунде
Морозов: Билялетдинов, чемпионство ЦСКА, итоги сезона КХЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Локомотиве» подвис тренер-чемпион. Неужели Никитина уволят?