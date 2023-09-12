Играл в сборной на ЧМ, но поехал в Америку и провалился. А теперь зажигает за «Спартак»

Иван Морозов забил важный гол бывшей команде.

КХЛ. Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) — «Спартак» (Москва) — 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

Голы: Локтионов — 1 (Савиков, Талалуев), 30:37 — 0:1. Морозов — 2 (бол., Вишневский), 36:39 — 0:2. Галимов — 2 (п.в., Бурмистров, Принс), 59:49 — 0:3.

Вратари: Маттссон (55:29 — 59:49) — Рибар.

Штраф: 12 — 10.

Броски: 29 (2+7+20) — 35 (12+17+6).

Судьи: Фатеев, Юдаков.

12 сентября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 12096 зрителей

Первые матчи СКА в новом сезоне не впечатлили: после тяжелой победы в Москве над «Динамо» и в Тольятти над «Ладой» последовали поражения от «Торпедо» и «Локомотива». Оставляла желать лучшего и игра армейцев, которые в межсезонье поменяли половину состава. Но матч со «Спартаком» стал абсолютно худшим для СКА на старте регулярного чемпионата.

В первом периоде хозяева нанесли всего два броска в створ ворот Патрика Рыбара, притом что две минуты провели в большинстве. Гости были намного активнее, но не реализовали свои моменты. А вот в середине второго периода «Спартак» реализовал свой момент: Андрей Локтионов с пятака затолкал шайбу в ворота.

Иван Морозов был ведущим центрфорвардом сборной России на чемпионате мира-2021, но после этого его карьера пошла вниз. Сначала он выпал из состава СКА, а когда приехал в систему «Вегаса», не попал в состав команды. Весь прошлый сезон он провел в АХЛ, а перед нынешним «Вегас» отдал его в аренду в «Спартак»: Морозов стал частью обмена из московского клуба в СКА Александра Никишина.

Морозова сразу стали наигрывать в центре ударной тройки с Николаем Голдобиным и Павлом Порядиным, и он с ходу начал оправдывать ожидания. В четырех первых матчах Иван набрал 6 (1+5) очков, а в игре со СКА шикарным броском удвоил преимущество «Спартака».

В третьем периоде армейцы оживились, но гости уверенно удержали преимущество. Игра команды Алексея Жамнова становится все увереннее, чего нельзя сказать о СКА. Новичкам армейцев пока не удается вписаться в игру команды — блекло выглядит Гальченюк, выпадает Лайпсик, не набрал оборотов Толчинский. Время у СКА еще есть, но не стоит сомневаться, что на следующий матч состав будет заметно обновлен.