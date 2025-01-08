Худший матч армейцев в сезоне.

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СКА (Санкт-Петербург) — «Спартак» (Москва) — 0:5 (0:1, 0:4, 0:0)

Голы: Рубцов — 9 (Ефремов, Пашин), 19:27 — 0:1. Галимов — 5 (Пашин), 24:28 — 0:2. Морозов — 14 (Ружичка, Порядин), 29:08 — 0:3. Галимов — 6 (Пашин), 32:21 — 0:4. Голдобин — 10 (Локтионов), 33:53 — 0:5.

Вратари: Мойсевич (Плешков, 29:08) — Загидулин.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 39 (11+14+14) — 31 (9+13+9).

Судьи: Гашилов, Юдаков.

8 января. Санкт-Петербург. «СКА Арена». 23 357 зрителей.

С момента предыдущей встречи «Спартака» и СКА в Москве прошло уже больше двух месяцев. Однако забыть ее благодаря не понравившимся петербуржцам кричалкам фан-сектора москвичей и послематчевой тираде Романа Ротенберга получится не скоро. Нужно ли говорить, что очередное столкновение команд из двух столиц все ждали по-особенному?

«Дорогие болельщики! ХК «Спартак» Москва благодарит вас за невероятную поддержку в каждом матче нашей команды — как дома, так и на выезде, мы очень ценим это! Дружелюбное и уважительное отношение к другим участникам матча всегда было отличительной особенностью болельщиков нашей «народной команды», московского «Спартака».

Напомним, что наш следующий матч пройдет сегодня в Санкт-Петербурге: игры против СКА всегда выдаются напряженными и богатыми на эмоции, поэтому мы убедительно просим вас оставаться бдительными и не реагировать на возможные провокации», — такое сообщение пресс-служба красно-белых оставила своим болельщикам в клубных соцсетях незадолго до матча.

Ироничнее всего, что москвичи, несмотря на статус гостей, играли сегодня на арене, которая принадлежит структурам патрона «Спартака» и нынче главного спортивного конкурента Ротенберга Геннадия Тимченко. Поэтому представить, что охрана стадиона будет кошмарить выездных фанатов, было сложно.

Удивили гости не только заявлением, лишний раз подчеркнувшим статус противостояния, но и появлением на тренерским мостике защитника Андрея Миронова, который продолжает восстанавливаться после повреждения. Ход отнюдь не новый, но положительных эмоций команде, чью игру в обороне критикуют почти всю регулярку, он определенно добавил. Совпадение или нет, но его смена амплуа помогла «Спартаку» отыграть на ноль впервые с 2 ноября, когда парни Жамнова на выезде били 4:0 «Сочи».

Вот только абсолютно роскошный по содержанию матч москвичи выдали еще и в атаке. По-настоящему прорвало гостей этим вечером в концовке первой двадцатиминутки, когда Тони Деанджело, получив шайбу в средней зоне, слишком вальяжно покатил с ней в свою зону и в итоге увидел с лучших мест самую настоящую спартаковскую тики-таку.

Гол, который нарисовали Александр Пашин, Никита Ефремов и Герман Рубцов в раздевалку, точно будет претендовать на звание самого красивого в этом месяце. Оставленному на растерзание перед голкипером новичку СКА Илье Карпухину в этой ситуации можно было только посочувствовать — в родном Челябинске партнеры так его не подставляли.

Однако настоящий развал ждал хозяев во втором периоде, в котором москвичи сумели отправить в ворота петербуржцев четыре безответные шайбы. Винить в этом игроки СКА могут исключительно себя. Оправдать чем-то катастрофический парад голевых ошибок, за который их моментально карал соперник, нереально. Тем более что счет 0:5 на табло красно-белые нарисовали без единого удаления петербуржцев, сделав игру исключительно в равных составах.

Не спасла Ротенберга даже привычная шоковая терапия в виде ранней замены голкипера после шайбы Ивана Морозова. Сменивший в воротах СКА Павла Мойсевича Артемий Плешков ситуацию не спас. Холодный, не игравший в КХЛ с 10 октября парень этим вечером появился на льду, чтобы уже через несколько минут получить две быстрые шайбы, и рисковал оперативно отправиться обратно на лавку. Впрочем, назвать обоих вратарей виновниками разгрома, глядя на тотальный раздрай в обороне хозяев, сложно.

Смешнее всего, что убийственную реализацию гостей соцсети СКА после пятой пропущенной на полном серьезе назвали «невероятным фартом».

И если, получив пять шайб от ЦСКА пару недель назад, команда Ротенберга сумела достать из себя все и чуть было не спасла почти безнадежный матч, то сегодня в третьем периоде она оказалась абсолютно пустой и не доставила сопернику никаких проблем.

Более того, на 47-й минуте «Спартак» сумел забросить шестую шайбу. Правда, арбитры незадолго до отмененного гола Николая Голдобина разглядели блокировку в действиях Михаила Мальцева, которого подтолкнул на собственного вратаря Александр Никишин. Как бы то ни было, этот момент не смог испортить праздник красно-белым, которые последний раз разгромили СКА с разницей в пять шайб в марте 2022-го.

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