Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Статьи
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 20:00

Праздник «Спартака», кошмар СКА. Красно-белые разбили команду Ротенберга в Петербурге — 5:0!

«Спартак» на выезде разгромил СКА
Иван Богун
Корреспондент
«Спартак» разгромил СКА (5:0) в Санкт-Петербурге 8 января.
Фото ХК СКА
Кинопоиск.
1/2
Telegram Дзен
Худший матч армейцев в сезоне.

FONBET Чемпионат КХЛ
СКА (Санкт-Петербург) — «Спартак» (Москва) — 0:5 (0:1, 0:4, 0:0)
Голы: Рубцов — 9 (Ефремов, Пашин), 19:27 — 0:1. Галимов — 5 (Пашин), 24:28 — 0:2. Морозов — 14 (Ружичка, Порядин), 29:08 — 0:3. Галимов — 6 (Пашин), 32:21 — 0:4. Голдобин — 10 (Локтионов), 33:53 — 0:5.
Вратари: Мойсевич (Плешков, 29:08) — Загидулин.
Штраф: 2 — 4.
Броски: 39 (11+14+14) — 31 (9+13+9).
Судьи: Гашилов, Юдаков.
8 января. Санкт-Петербург. «СКА Арена». 23 357 зрителей.

С момента предыдущей встречи «Спартака» и СКА в Москве прошло уже больше двух месяцев. Однако забыть ее благодаря не понравившимся петербуржцам кричалкам фан-сектора москвичей и послематчевой тираде Романа Ротенберга получится не скоро. Нужно ли говорить, что очередное столкновение команд из двух столиц все ждали по-особенному?

«Дорогие болельщики! ХК «Спартак» Москва благодарит вас за невероятную поддержку в каждом матче нашей команды — как дома, так и на выезде, мы очень ценим это! Дружелюбное и уважительное отношение к другим участникам матча всегда было отличительной особенностью болельщиков нашей «народной команды», московского «Спартака».

Напомним, что наш следующий матч пройдет сегодня в Санкт-Петербурге: игры против СКА всегда выдаются напряженными и богатыми на эмоции, поэтому мы убедительно просим вас оставаться бдительными и не реагировать на возможные провокации», — такое сообщение пресс-служба красно-белых оставила своим болельщикам в клубных соцсетях незадолго до матча.

Ироничнее всего, что москвичи, несмотря на статус гостей, играли сегодня на арене, которая принадлежит структурам патрона «Спартака» и нынче главного спортивного конкурента Ротенберга Геннадия Тимченко. Поэтому представить, что охрана стадиона будет кошмарить выездных фанатов, было сложно.

Удивили гости не только заявлением, лишний раз подчеркнувшим статус противостояния, но и появлением на тренерским мостике защитника Андрея Миронова, который продолжает восстанавливаться после повреждения. Ход отнюдь не новый, но положительных эмоций команде, чью игру в обороне критикуют почти всю регулярку, он определенно добавил. Совпадение или нет, но его смена амплуа помогла «Спартаку» отыграть на ноль впервые с 2 ноября, когда парни Жамнова на выезде били 4:0 «Сочи».

Вот только абсолютно роскошный по содержанию матч москвичи выдали еще и в атаке. По-настоящему прорвало гостей этим вечером в концовке первой двадцатиминутки, когда Тони Деанджело, получив шайбу в средней зоне, слишком вальяжно покатил с ней в свою зону и в итоге увидел с лучших мест самую настоящую спартаковскую тики-таку.

Гол, который нарисовали Александр Пашин, Никита Ефремов и Герман Рубцов в раздевалку, точно будет претендовать на звание самого красивого в этом месяце. Оставленному на растерзание перед голкипером новичку СКА Илье Карпухину в этой ситуации можно было только посочувствовать — в родном Челябинске партнеры так его не подставляли.

Однако настоящий развал ждал хозяев во втором периоде, в котором москвичи сумели отправить в ворота петербуржцев четыре безответные шайбы. Винить в этом игроки СКА могут исключительно себя. Оправдать чем-то катастрофический парад голевых ошибок, за который их моментально карал соперник, нереально. Тем более что счет 0:5 на табло красно-белые нарисовали без единого удаления петербуржцев, сделав игру исключительно в равных составах.

Не спасла Ротенберга даже привычная шоковая терапия в виде ранней замены голкипера после шайбы Ивана Морозова. Сменивший в воротах СКА Павла Мойсевича Артемий Плешков ситуацию не спас. Холодный, не игравший в КХЛ с 10 октября парень этим вечером появился на льду, чтобы уже через несколько минут получить две быстрые шайбы, и рисковал оперативно отправиться обратно на лавку. Впрочем, назвать обоих вратарей виновниками разгрома, глядя на тотальный раздрай в обороне хозяев, сложно.

Смешнее всего, что убийственную реализацию гостей соцсети СКА после пятой пропущенной на полном серьезе назвали «невероятным фартом».

И если, получив пять шайб от ЦСКА пару недель назад, команда Ротенберга сумела достать из себя все и чуть было не спасла почти безнадежный матч, то сегодня в третьем периоде она оказалась абсолютно пустой и не доставила сопернику никаких проблем.

Более того, на 47-й минуте «Спартак» сумел забросить шестую шайбу. Правда, арбитры незадолго до отмененного гола Николая Голдобина разглядели блокировку в действиях Михаила Мальцева, которого подтолкнул на собственного вратаря Александр Никишин. Как бы то ни было, этот момент не смог испортить праздник красно-белым, которые последний раз разгромили СКА с разницей в пять шайб в марте 2022-го.

Матч «1» — «2» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

56
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
ХК Спартак (Москва)
Читайте также
Жозе отказывается уходить, вундеркинд из Аргентины требует больше денег, клуб обнародовал планы на будущее. Что происходит в «Спартаке»
Депутат Чаплин рассказал об изменениях в расчете пенсионных баллов в 2025 году
Украина не справится без поддержки США. Что пишут СМИ
16 бывших россиян выиграли национальные чемпионаты по фигурному катанию
Байден заявил о своей возможности победить Трампа на президентских выборах
Два немецких тренера отстранены от работы из-за признаний гимнасток
Сегодня
Вчера
Неделя