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Сегодня, 20:00

Такой суперхоккей нам нужен! В голевой феерии в Питере мог забить даже вратарь

Михаил Зислис
Обозреватель
Форвард СКА Василий Глотов забивает гол «Торпедо».
Фото ХК СКА
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СКА переиграл «Торпедо» (5:4) и повел в серии 2-0.

КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/2 финала. Второй матч
СКА (Санкт-Петербург) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 5:4 (2:1, 3:3, 0:0)
Голы: Белевич — 2 (мен., Сизов), 2:38 — 0:1. Глотов — 5 (Хайруллин, Жафяров), 6:12 — 1:1. Воробьев — 2 (Зыков, Волков), 14:40 — 2:1. Михеев — 2 (Федотов, Воронин), 26:05 — 2:2. Галимов — 1 (Прохоркин), 26:52 — 3:2. Камалов — 1 (Хайруллин, Глотов), 31:23 — 4:2. Белевич — 3 (Конюшков, Виноградов), 34:30 — 4:3. Гусев — 4 (Камалов, Яшкин), 35:35 — 5:3. Коваленко — 3 (бол., Кручинин), 39:27 — 5:4.
Вратари: Николаев — Кульбаков (58:21).
Штраф: 6 — 12.
Броски: 37 (12+16+9) — 29 (9+12+8).
Судьи: Кулаков, Фатеев.
18 марта. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 12 412 зрителей.
Счет в серии: 2-0.

С первых секунд на льду был именно тот СКА, который все привыкли видеть в регулярном чемпионате и стартовом раунде плей-офф, — агрессивный, быстрый, атакующий. Хозяева нагло лезли вперед и постоянно держали в тонусе вратаря соперника Кульбакова. Удаление нижегородского защитника Буренова привело к пропущенной армейцами шайбе. В этом не было ничего удивительного, если вспомнить, как легко забивало минское «Динамо» в меньшинстве в прошлой серии в ворота Николаева.

Оттолкнуться от внезапно свалившегося преимущества и перехватить инициативу у хоккеистов «Торпедо» не получилось. Команда увлекалась игрой в давление, что лишь приводило к опасным атакам на ворота Кульбакова. Целых четыре раза нападающие СКА в первом периоде вывалились «один в ноль»! Нет ничего странного в том, что хозяева на перерыв ушли, ведя в счете.

Вряд ли Игорь Ларионов планировал ввязываться в открытый хоккей против настолько мощного соперника. Молодым игрокам объективно сложно не поддаваться эмоциям. Им просто не хватает опыта, чтобы ситуативно переключиться на более консервативный стиль, как того часто требуют матчи плей-офф. Возможно, через год нижегородцы этому научатся. Зато прямо сейчас в плане зрелищности игра приобрела невероятный плюс. Что может быть лучше, чем столкновение двух команд, делающих ставку на атаку?

Второй период превратился в умопомрачительную перестрелку, в которой было жалко только обоих вратарей. Они старались и делали все, что было в их силах. Полевые игроки, словно охваченные атакующим вирусом, думали только о том, чтобы забить. Однажды у них тоже слегка сдали нервы, когда на пятачке у ворот «Торпедо» чуть не подрались нападающий СКА Яшкин и нижегородский форвард Фирстов.

Хоккей совсем не был похож на кубковый, а напоминал голевую вакханалию, которая присуща разнообразным Матчам звезд. Игра смотрелась на одном дыхании. Гости снова удивили тем, что, несмотря на возраст, способны сохранять психологическую устойчивость и не падать духом, как бы ни складывались обстоятельства. Решительный проход Коваленко, в одиночку прорвавшего оборону СКА, завершился голом и подарил надежду торпедовцам.

В третьем периоде изменилось почти все. Армейцы очень вовремя перешли на оборонительный режим, сведя опасные атаки соперника к минимуму. В какой-то момент показалось, что они могут доиграться. Обошлось. Николаев действовал надежно, а на последних секундах матча едва не забил сам, когда гости заменили Кульбакова на шестого полевого игрока. Броску армейского голкипера через всю площадку немного не хватило точности — шайба попала в штангу.

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КХЛ
ХК СКА
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Кубок Гагарина
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Такой суперхоккей нам нужен! В голевой феерии в Питере мог забить даже вратарь
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