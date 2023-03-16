Ларионов или Ротенберг? Самое яркое противостояние этого плей-офф

Сегодня стартует серия СКА — «Торпедо».

Основной подтекст в серии СКА и «Торпедо» завязан совсем не на привлекательном игровом стиле обеих команд или сложной формуле, оценивающей шансы скромного соперника против фаворита в определенное время года. Дело в фигурах главных тренеров. Их противостояние имеет отдельную историю и должно добавить предстоящим матчам интриги в удвоенном размере.

Когда-то мудрый Игорь Ларионов своими красивыми речами, эксклюзивной философией и богатым опытом произвел мощное впечатление на Романа Ротенберга. Молодому функционеру, занимавшему пост вице-президента ФХР, идеи прославленного ветерана запали в душу, и он стал их продвигать. Однако успешно было начавшаяся карьера Ларионова в молодежной сборной России окончилась оглушительным провалом на чемпионате мира — команда осталась без медалей.

Разбираться, в какой именно момент и почему между двумя авторитетными людьми начались трения, приведшие к конфликту, сейчас нет смысла. Известно, что Ротенберг может быстро увлечься чем-то, а потом также стремительно разочароваться. Расстались легенда и функционер очень холодно, с трудом избежав битья посуды. Знающие ситуацию изнутри люди утверждают, что Ларионов вел себя слишком независимо и не прислушивался к советам.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Сейчас для Ротенберга обыграть Профессора будет принципиально вдвойне. В конце января нынешнего года главный тренер СКА после победного матча с ЦСКА заявил: «У нас похожая система с «Торпедо», а тренер Андрей Козырев, с которым мы ее строили, сейчас в Нижнем Новгороде». Заметьте, что про Ларионова и тем более его идеологию ни слова.

О значительной роли Козырева в тренировочном процессе «Торпедо» рассказывают игроки команды. Его уход из системы СКА тоже получился не самым теплым, хотя впоследствии лед в отношениях полностью растаял. Однако и ему, как любому человеку с амбициями, есть что доказывать своему бывшему клубу.

Игровые стили соперников все-таки различаются. Петербуржцы более нацелены на ворота и действуют несколько прямолинейно по сравнению с нижегородцами. Но в плане скорости и взаимодействия внутри звеньев обе команды очень похожи. Закрываться на все замки ни СКА, ни «Торпедо» не станут. По большому счету это им качественно выполнять не получится. Забрать контроль над шайбой и диктовать свои условия — другое дело.

В конце января нижегородцы, оставив в запасе нескольких ключевых игроков, одержали в Санкт-Петербурге волевую победу (2:1Б). Минимальное количество заброшенных шайб не отражает характер матча. Команды выдали ярчайший матч, в котором молодежь «Торпедо» смотрелась даже чуть предпочтительнее хозяев.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Тот результат совсем не означает, что у армейцев есть какой-то комплекс перед парнями Игоря Ларионова. В трех других матчах регулярного сезона СКА побеждал очень уверенно (3:0 — дома, дважды по 6:2 — в гостях). Нижегородцы, похоже, понимают, что надо делать. Но даже после солидной победы над «Динамо» их шансы на новый успех выглядят скромно.

Перед началом плей-офф мне удалось пообщаться и с Ларионовым, и с генеральным менеджером клуба Максимом Гафуровым. Оба прочно стоят на земле и в облаках не витают. На свой пик нынешнее «Торпедо», набравшись опыта и получив точечное усиление, должно выйти в следующем сезоне. Сейчас можно сколько угодно рассуждать о появлении аппетита во время трапезы, но объективно Нижний Новгород находится в другой весовой категории. Небольшой шанс на сенсацию появится, если в СКА начнут психовать. От этого ненужного выплеска эмоций в армейской команде избавиться не сумели. Экспрессивный Ротенберг, дурацкие удаления и непонятные ошибки на ровном месте — в серии против минского «Динамо» петербуржцам почему-то не всегда удавалось держать себя в руках. Тогда как «Торпедо», несмотря на молодой состав, уверенно справилось с психологическим давлением в первом раунде. Если СКА снова начнет заниматься самоуничтожением, то у Ларионова и его команды появится шанс на сенсацию.