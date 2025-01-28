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28 января, 23:25

Первый хет-трик Демидова в КХЛ! Молодую звезду СКА невозможно остановить

Демидов оформил хет-трик в матче с «Витязем»
Артем Белинин
Корреспондент
Хоккеисты СКА празднуют гол в ворота «Витязя».
Фото ХК СКА
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Уже 40 очков в этой регулярке.

СКА обыграл «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:1, а ее героем стал 19-летний нападающий петербуржцев Иван Демидов — он оформил хет-трик. Первый в своей взрослой карьере!

Классное выступление Демидова

Иван — одна из главных звезд СКА прямо сейчас, если вообще не главная. От него всегда ждут шайб и передач (до матча с «Витязем» на его счету было 37 очков в 47 встречах), и обычно он не подводит. Не подвел и в игре с подмосковной командой — да еще как!

Демидов открыл счет голам на 14-й минуте — мощным броском под перекладину прямо с пятачка отправил шайбу в сетку.

Второй гол Демидова пришлось ждать еще полчаса — за это время у СКА успел отличиться Поляков с передачи Бардакова, а «Витязь» смог сократить отставание усилиями Цицюры в меньшинстве. Молодой нападающий питерцев включился на 45-й минуте — слева замкнул классную передачу прямо в пустой угол.

Третья шайба — историческая для Демидова в какой-то мере — пришла легко. «Витязь» на 57-й минуте снял вратаря, и через несколько секунд получил от Ивана в пустые ворота. Хет-трик стал первым в КХЛ для молодого россиянина.

Конечно, на лед полетели кепки. А тренер Демидова Роман Ротенберг поздравил подопечного отдельно — тоже головным убором.

Демидов — в топе

Первый хет-трик Ивана не просто стал приятным событием для хоккеиста — он вписал свое имя в историю! Демидов вошел в топ-4 самых молодых авторов хет-трика в КХЛ — «СЭ» специально подсчитал лучших. Нападающий СКА отличился в возрасте 19 лет и 49 дней — это пятый результат в истории.

В возрасте младше Демидова оформляли хет-трики только Эли Толванен из «Йокерита» (дважды в 2017 году), Никита Гуслистов из «Северстали» (в 2021 году) и Максим Кицын из новокузнецкого «Металлурга» (в 2010-м).

Самые молодые авторы хет-триков в истории КХЛ

Дата

Игрок

Команда

Матч

Возраст

23.08.2017

Эли Толванен

Йокерит

Динамо Мн (г) — 6:1

18 лет 123 дня

25.09.2017

Эли Толванен

Йокерит

Витязь (д) — 5:2

18 лет 156 дней

21.01.2021

Никита Гуслистов

Северсталь

Автомобилист (г) — 6:3

18 лет 236 дней

30.10.2010

Максим Кицын

Металлург Нк

Атлант (д) — 3:0

18 лет 311 дней

28.01.2025

Иван Демидов

СКА

Витязь (д) — 4:1

19 лет 49 дней

25.09.2016

Кирилл Капризов

Салават Юлаев

Медвешчак (д) — 4:5 Б

19 лет 152 дня

10.10.2011

Владимир Тарасенко

Сибирь

Салават Юлаев (д) — 6:3

19 лет 302 дня

08.12.2011

Владимир Тарасенко

Сибирь

Барыс (д) — 4:3 ОТ

19 лет 361 день

Ранее Демидов также вошел в топ-10 самых молодых дебютантов в истории лиги — Иван впервые вышел на лед в возрасте 16 лет и 327 дней, это девятый результат. Рекордсмен — Кирилл Кабанов из «Спартака», он дебютировал в 16 лет 125 дней.

Остальные рекорды, учитываемые КХЛ среди молодых хоккеистов, для Демидова уже тоже закрыты:

  • самый молодой автор гола — Максим Кицын (16 лет 254 дня, «Металлург» Нк);

  • самый молодой игрок в плей-офф — Кирилл Кабанов (16 лет 229 дней, «Спартак»);

  • самый молодой автор гола в плей-офф — Виталий Кравцов (17 лет 61 день, «Трактор»).

Но с результативностью Демидова — после игры с «Витязем» на его счету уже 40 очков — впору думать о взрослых рекордах. Даже немного жаль, что уже летом парень, скорее всего, покинет КХЛ и многого не успеет показать в России. С другой стороны, чего же от него ждать в НХЛ?

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Иван Демидов
КХЛ
ХК Витязь
ХК СКА
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