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Сегодня, 22:45

Уничтожение в Сочи: «Северсталь» наколотила 10 шайб!

«Северсталь» забросила «Сочи» 10 шайб в матче КХЛ
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
«Северсталь» разгромила «Сочи» со счетом 10:1.
Фото ХК «Сочи»
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У Коростелева — хет-трик.

ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
«Сочи» — «Северсталь» (Череповец) — 1:10 (1:2, 0:2, 0:6)
Голы: Тянулин — 4 (Мичков), 13:12 — 1:0. Пилипенко — 4 (бол., Токранов), 16:05 — 1:1. Коростелев — 4 (бол., Абросимов, Шумилов), 17:25 — 1:2. Коростелев — 5 (Иванцов, Скоренов), 32:16 — 1:3. Абросимов — 3 (Ильин, Седов), 33:07 — 1:4. Пилипенко — 5 (мен., Аймурзин, Барберио), 42:59 — 1:5. Коростелев — 6 (Скоренов), 44:16 — 1:6. Токранов — 2 (Ильин, Лишка), 48:22 — 1:7. Скоренов — 6 (бол., Седов, Коростелев), 50:46 — 1:8. Моисеев — 7, 57:11 — 1:9. Муханов — 2 (Пилипенко, Аймурзин), 58:26 — 1:10.
Вратари: Третьяк (Богданов, 44:16) — Шугаев.
Штраф: 10 — 8.
Броски: 19 (7+7+5) — 47 (14+19+14).
Судьи: Букин, Сидоренко.
7 октября. Сочи. ДС Большой.

«Сочи» стал одним из самых ярких открытий старта сезона — команда Дмитрия Кокорева закрепилась в числе лидеров Западной конференции, радуя комбинационным хоккеем. Шикарно вписались в состав легионеры, отлично проявили себя вратари Бердин и Третьяк, а воссоединившаяся связка Тянулин — Мичков показала отличное взаимодействие. Вот и на старте матча с «Северсталью» парочка технарей из «Сочи» соорудила эффектный гол.

&laquo;Сочи&raquo;&nbsp;&mdash; СКА. Матвей Мичков (справа). Месть бывших. Мичков и Бердин помогли «Сочи» обыграть СКА впервые за шесть лет!

Можно ли тогда было представить, что дело закончится сокрушительным разгромом сочинцев? «Северсталь» также играет в атакующий хоккей, но на этот раз череповчане превзошли самих себя. Уже к концу первого периода гости вышли вперед, дважды реализовав двойной малый штраф Кирилла Рассказова. В эпизоде со вторым голом особо стоит отметить Руслана Абросимова, который умно скинул шайбу Никите Коростелеву, не став бросать с пятака.

Коростелев начинал сезон в «Магнитке», но не прижился в команде Андрея Разина. Обмен на Александра Петунина стал выгодным для всех сторон. Бывший форвард «Северстали» зажигает в Магнитогорске, а Коростелев сегодня оформил хет-трик — на его счету уже пять шайб в шести матчах за новую команду.

«Сочи» продолжал лететь в атаку, но безуспешно. Череповчане в своем стиле быстро бежали в контратаку и регулярно наказывали соперника за неосмотрительность. Гости забили даже в меньшинстве!

&laquo;Северсталь&raquo; проиграла &laquo;Спартаку&raquo; в&nbsp;домашнем матче КХЛ. На эти команды приятно и интересно смотреть. Хоккей должен быть игрой, а не тяжелой работой

«Северсталь» во второй раз в истории КХЛ забросила 10 шайб — в сезоне-2010/11 череповчане с таким же счетом обыграли «Автомобилист». «Сочи» же настолько крупно еще не проигрывал. Для команды Кокорева это не должно стать ударом: проиграть один раз с разницей в девять шайб лучше, чем делать это регулярно — как это делали те же сочинцы в прошлом сезоне. Сейчас у команды есть игра, а от несчастных случаев не застрахован никто.

КХЛ
ХК Северсталь
ХК Сочи
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