Месть бывших. Мичков и Бердин помогли «Сочи» обыграть СКА впервые за шесть лет!

Сенсация на юге.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Сочи» — СКА (Санкт-Петербург) — 5:4 (1:1, 2:0, 2:3)

Голы: Грицюк — 2 (Сапего, Плешков), 3:26 — 0:1. Мичков — 4 (Тянулин), 4:03 — 1:1. Гараев — 3 (Тянулин, Мичков), 28:37 — 2:1. Феоктистов — 1 (Сагадеев), 38:36 — 3:1. Глотов — 3 (Гальченюк, Алистров), 44:48 — 3:2. Гараев — 4 (бол., Мичков, Тянулин), 55:29 — 4:2. Камалов — 1 (Кадейкин, Толчинский), 56:05 — 4:3. Рассказов — 3, 59:07 — 5:3. Гальченюк — 5 (Толчинский, Сапего), 59:54 — 5:4.

Вратари: Бердин — Плешков.

Штраф: 2 — 2.

Броски: 24 (10+6+8) — 54 (14+19+21).

Судьи: Акузовский, Гашилов.

2 октября. Сочи. ДС «Большой». 6595 зрителей

Южане, если глядеть на их текущую форму (8 побед в 9 последних матчах), не сделали ничего сверхъестественного. Ранее они, например, выигрывали в Казани и Ярославле. Но на этот раз им пришлось достать из себя больше, чем можно было предположить до начала встречи. Армейцы доминировали весь матч, но несколько раз провалились в обороне и раз за разом пропускали после контратак. Классная коллективная игра в исполнении «Сочи» подарила им новый успех, который уже сложно назвать большой сенсацией. С этой командой давно пора считаться всем.

У этой встречи был понятный подтекст. Через СКА за последние годы прошло столько игроков, что для половины его соперников матчи становятся принципиальными из-за наличия в их составе мотивированных бывших. Сегодня «Сочи» очень помогли вратарь Михаил Бердин, отбивший 50 бросков из 54 и спасший свою команду в самые нужные моменты, и сданный в аренду нападающий Матвей Мичков, набравший 3 (1+2) очка.

По ходу игры невольно напрашивалась мысль, что оба были бы не лишними сейчас в составе армейцев. Но менеджменту СКА еще предстоит разобраться с тем, как лучше использовать имеющихся в его распоряжении игроков классного по меркам КХЛ уровня. По отдельности и в эпизодах их мастерство впечатляет. Но о цельной картине речи на данный момент быть не может. Далеко не факт, что неизбежный переход из «Адмирала» вратаря Никиты Серебрякова разом решит все проблемы. Молодой Артемий Плешков пропустил четыре шайбы, но в каждом из этих моментов хоккеисты «Сочи» атаковали из убойных позиций.

И еще одно наблюдение, свидетельствующее о том, что тренерскому штабу СКА предстоит решить еще множество внутренних проблем в игре команды. У лучшего бомбардира петербуржцев Владимира Алистрова — 10 очков в 12 матчах. У не проходившего в состав и по этой причине сданного в аренду Мичкова в 8 играх за «Сочи» — тоже 10. Похвалить менеджмент СКА все-таки можно. В отличие от, например, «Спартака» в случае с уходом Александра Хохлачева, они поступили по-спортивному и не стали запрещать Мичкову играть против бывшей команды.