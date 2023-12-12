Новый крутой трансфер «Спартака». После Ковальчука красно-белые подписали центра в первое звено

Михаил Мальцев возвращается в КХЛ из Северной Америки.

Нападающий Михаил Мальцев все-таки исправил ошибку, которую допустил прошлым летом, когда решил подписать контракт с «Лос-Анджелесом». В середине декабря он вернулся в КХЛ, правда, североамериканскую страницу не закрыл. Договор с красно-белыми до конца сезона, а затем он вернется из аренды за океан.

Удивительно, но разные источники утверждали, практически гарантировали, что Мальцева не будет в «Спартаке» ни при каких обстоятельствах. Мол, он не против был вернуться еще в октябре, когда «короли» отправили его в АХЛ, но только не в «Спартак». Шли напряженные переговоры о том, чтобы обменять права на Михаила, но они ничем не заканчивались. В московском клубе отказывались от любых предложений или выставляли заведомо невыполнимые: «Вы из «Авангарда» звоните? Отдайте Гуляева, Чистякова и Филатьева». То есть вы понимаете, что беседа сразу заканчивалась.

Мальцева вроде бы не устраивали финансовые условия, которые предлагали в «Спартаке». Его можно понять. Центральный нападающий с опытом игры в НХЛ, с российским паспортом, в нормальном возрасте мог бы претендовать на существенные деньги. Совсем недавно Николай Прохоркин говорил, что не считает свои 50 миллионов в «Сибири» незаслуженными, так как на рынке никого нет. И даже за 20-30 не найти.

Мальцев вполне мог бороться за 65-70 (говорят, что примерно такие деньги готовы были дать в Омске), и если бы он был свободным агентом, то точно получил бы их. Но проблема в том, что права на него в КХЛ принадлежали «Спартаку». Напомним, что Михаил — важная составляющая большой сделки между СКА и красно-белыми, когда питерцам понадобился Александр Никишин.

Михаил Мальцев. Фото Global Look Press

Совершенно понятно, почему «Спартак» не горел желанием отдавать Михаила. Дело не столько во вредности, сколько в том, что Алексею Жамнову нужны центральные нападающие. Смотрите, сколько проблем у клуба сразу после травмы Ивана Морозова? Ни Андрей Локтионов, ни Александр Бурмистров не могут стать полноценной заменой в первом звене с Николаем Голдобиным и Павлом Порядиным. В какой-то момент туда ставили даже Анселя Галимова, и тоже ничего не выходило. Закончилось тем, что Николая и Павла вообще раскидали по разным звеньям.

Мальцев может заменить Морозова. Иван также выступал в АХЛ, там вообще не блистал, но в КХЛ играл на очень высоком уровне. А Мальцев-то в американской лиге показывал себя гораздо более успешно.

Он совершенно напрасно остался за океаном. В КХЛ Михаил мог вернуться еще летом. Рассказывают, что одна из причин, по которой остался за океаном, — скромные условия от «Спартака». По другой версии, Мальцев считает, что еще способен сыграть в НХЛ, причем не просто в четвертом звене, а во втором-третьем. Насчет последнего варианта много споров, но даже пессимисты говорили так: «Возможно, у Михаила есть шансы, но не в системе «Колорадо», ему надо выбрать слабый клуб, где невысокая конкуренция».

Но вместо того, чтобы уехать в какой-нибудь «Сан-Хосе», «Коламбус» или еще бог знает куда, Михаил подписал контракт с «Лос-Анджелесом», где для него точно не было места. И то, что его взяли просто так, без всяких перспектив, стало понятно осенью. Хоккеиста не повезли в Австралию на выставочные матчи, а когда все вернулись, то отправили в «Онтарио» в АХЛ.

Михаил Мальцев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Мальцев играл в этом сезоне неплохо. Не блистал, конечно, но выглядел довольно бодро. Просто ему там было неинтересно, а в «Лос-Анджелесе» постоянно кормили завтраками и мгновенно забывали о своих обещаниях. Играть в такие годы в АХЛ неправильно. Впрочем, мы все предупреждали Михаила, что так и будет.

Здорово, что хоккеист возвращается. Хорошо, что Михаил опомнился.