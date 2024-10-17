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Дикий камбэк «Спартака»: ушел с 2:4 и обыграл «Авангард» в основное время

«Спартак» в гостях победил «Авангард» в матче КХЛ
Артемий Кутейников
Корреспондент
«Спартак» в гостях победил «Авангард» (6:5). Драка Вениамина Королева и Дамира Шарипзянова.
Фото ХК «Авангард»
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Красно-белые ярко закрыли поражение от «Динамо» в дерби.

«Спартак» в очередном матче регулярного чемпионата FONBET КХЛ выдал ярчайший камбэк против «Авангарда». После второго периода красно-белые уступали 2:4, но свели игру к победе в основное время.

FONBET Чемпионат КХЛ
«Авангард» (Омск) — «Спартак» (Москва) — 5:6 (0:1, 4:1, 1:4)
Голы: Ружичка — 7 (Зайцев, Пашин), 6:17 — 0:1. Ружичка — 8 (Морозов, Порядин), 24:16 — 0:2. Вей — 5 (Гуляев, Коледов), 29:20 — 1:2. Рейнгардт — 5 (Буше, Чистяков), 33:18 — 2:2. Холодилин — 1 (Шарипзянов, Чистяков), 35:11 — 3:2. Филатьев — 3 (Яремчук, Игумнов), 36:32 — 4:2. Мальцев — 7 (бол., Ружичка, Вишневский), 40:36 — 4:3. Порядин — 6 (Миронов), 41:20 — 4:4. Голдобин — 3 (Миронов, Порядин), 46:21 — 4:5. Буше — 6 (Шарипзянов, Рейнгардт), 50:14 — 5:5. Ружичка — 9 (Миронов, Вишневский), 54:00 — 5:6.
Вратари: Проскуряков (Хомченко, 46:21, 58:47) — Николаев (Рибар, 36:32).
Штраф: 11 — 7.
Броски: 38 (9+18+11) — 30 (10+5+15).
Судьи: Кулаков, Ромасько.
17 октября. Омск. G-Drive Арена. 12011 зрителей.

«Авангард» забил четыре раза за семь минут

Первый период остался самым мирным отрезком матча — всего один гол, который в большинстве оформил нападающий «Спартака» Адам Ружичка. Воинственности добавила только яркая драка Вениамина Королева и Дамира Шарипзянова в середине 20-минутки — после нее оба получили пятиминутные штрафы, а игрок «Авангарда» еще две минуты за блокировку.

В начале второго периода Ружичка удвоил преимущество красно-белых уже в равных составах, однако его точный бросок остался практически единственным положительным впечатлением от москвичей в этой части матча. Далее настало время «Авангарда», а «Спартак» за весь второй отрезок выжал жалкие четыре попадания в створ соперника против 18 бросков «ястребов».

Омичи сокрушили загипнотизированного соперника четырьмя шайбами за семь минут — причем все голы прилетели в равных составах. После четвертого гвоздя, который заколотил Александр Филатьев, «Спартак» убрал вратаря — Дмитрия Николаева сменил Патрик Рыбар, который в прошлой игре с «Динамо» тоже выходил вместо россиянина после четырех пропущенных шайб.

«Спартак» выдал мощный третий период

«Авангард» вышел на третий период с преимуществом в две шайбы (4:2), но удивительно быстро расплескал превосходство — красно-белые сравняли уже спустя минуту и 20 секунд после старта отрезка. Первый гол Михаил Мальцев забил в большинстве — на самом финише прошлой 20-минутки Линдена Вея оштрафовали за подножку.

А всего через пять минут после того, как счет стал равным, Николай Голдобин прошил «Авангард» в пятый раз и вывел «Спартак» вперед. После такого замена вратаря случилась и у омичей — Павел Хомченко выпорхнул вместо Ильи Проскурякова. В третьем периоде работы у голкиперов «ястребов» действительно стало намного больше — красно-белые оформили 15 попаданий в створ.

Седрик Пакетт оформил хет-трик в&nbsp;матче со &laquo;Спартаком&raquo;. Что не так со «Спартаком»? «Динамо» разорвало красно-белых в дерби

Рид Буше в середине третьего периода сравнял счет, но злодей Адам Ружичка вновь вывел «Спартак» вперед. Словак оформил хет-трик, а последнюю шайбу вонзил в численном большинстве (шесть на пять). В конце встречи он едва не оформил покер: примерно за полторы минуты до финальной сирены, когда главный тренер хозяев Сергей Звягин выгнал из ворот и Хомченко, выкатывался с шайбой к пустой рамке, но Семен Чистяков в прыжке сбил его с ног. Ружичка бросил лежа, но шайба покатилась медленно и оказалась перехвачена.

Еще ближе к финальной сирене омичи получили шикарную возможность спастись. За 18 секунд до конца красно-белых наказали меньшинством за нарушение численного состава. В зоне «Спартака» намечалось вбрасывание, «Авангард» взял 30-секундный тайм-аут, чтобы подготовиться. Однако забить не удалось — москвичи выстояли и оформили третью подряд выездную победу над «ястребами».

Как команды выступают в этом сезоне

«Авангард» стартовал очень слабо: в 17 играх заработал всего 13 очков и пока расположился лишь на 10-й строчке Восточной конференции. В сентябре «ястребы» выдали кошмарную серию из семи поражений подряд. «Спартак» находится в лидирующей группе «Запада» и после победы как минимум до игры СКА поднялся на вторую строчку. Правда, отставание от лидирующего «Локомотива» остается солидным — шесть баллов.

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