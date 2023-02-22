Унижение в легендарном дерби: ЦСКА закрыл «Спартаку» дорогу в плей-офф

Армейцы забросили семь шайб принципиальному сопернику.

ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ

«Спартак» (Москва) — ЦСКА — 1:7 (0:1, 0:3, 1:3)

Голы: Плотников — 20 (Каменев, Мамин), 6:21 — 0:1. Классон — 4 (мен., Григоренко), 27:01 — 0:2. Нестеров — 11 (Сергеев, Светлаков), 28:44 — 0:3. Григоренко — 21 (Дыбленко, Мамин), 39:23 — 0:4. Плотников — 21 (Каменев, Окулов), 41:05 — 0:5. Светлаков — 11 (мен., Соркин), 49:16 — 0:6. Старченко — 7 (бол., Хайруллин), 49:32 — 1:6. Карнаухов — 14 (Сергеев, Светлаков), 51:04 — 1:7.

Вратари: Рибар (Красиков, 40:00) — Шарыченков.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 38 (11+13+14) — 46 (15+17+14).

Судьи: Беляев, Фатеев.

22 февраля. Москва. «Мегаспорт».

Для того чтобы сравняться по очкам с минским «Динамо» и вернуться в кубковую восьмерку «Запада», «Спартаку» в заключительном домашнем матче сезона нужно было кровь из носу обыгрывать в дерби набравший ход ЦСКА Сергея Федорова. Однако инструкцию о том, как остановить машину, которая пару дней назад проехалась по гиператакующему «Торпедо», временному главному тренеру красно-белых Алексею Заварухину в руки, увы, никто не вложил. Да и шансов на то, что действующий чемпион резко решит остановиться прямо в разгар незаконченной борьбы за вторую строчку конференции, был невероятно низок. Тем не менее принципиальный статус матча давал надежду на то, что мы увидим хоть что-то похожее на равный хоккей.

Только в реальности все предпосылки к какой-либо интриге начали рассыпаться уже на шестой минуте, когда счет после нескольких опасных выпадов ЦСКА на старте открыл Сергей Плотников, который после быстрой перепасовки с участием Максима Мамина и Владислава Каменева отправил шайбу в домик Патрику Рибару.



Но если проигранный первый период «Спартаку» еще можно списать на слабую игру словацкого голкипера, пустившего между ногами далеко не самый мощный бросок, то во втором периоде он вряд ли имел отношение к бардаку, который творился в обороне собственной команды. При этом пропустить вторую шайбу от ЦСКА, ставшую в итоге победной, хозяева умудрились в большинстве, застряв в чужой зоне после проигранного вбрасывания. И тут к Рибару, надежно сыгравшему по первому броску от Михаила Григоренко, уже не предъявишь претензий за добивание Фредрика Классона.



Как оказалось, красно-белым хватило всего лишь второй оплеухи, чтобы развалиться окончательно и уже через пару смен пропустить третью шайбу после дальнего броска Никиты Нестерова. А что ЦСКА? Армейцы после позавчерашнего разгрома «Торпедо» будто бы продолжали играть с командой Игоря Ларионова и еще до второго перерыва усилиями Григоренко забросили четвертую, превратив оставшиеся двадцать минут в предсмертную агонию команды Заварухина.



В заключительном отрезке красно-белые все же сподобились на одну шайбу в ворота Александра Шарыченкова. Правда, сделали это уже после того, как армейцы быстренько отгрузили еще две шайбы Алексею Красикову, который появился в воротах со старта третьего периода. Причем шестой гол команда Сергея Федорова вновь организовала в меньшинстве, убежав в контратаку так, словно это ей нужно было спасать сезон. Так что точный бросок в касание от Романа Старченко оказался лишь припаркой для бездыханного тела.



Уважения заслуживает то, что, даже крупно переигрывая соперника, гости не выключили ноги, решив устроить из дерби тотальное деклассирование. Зачем сворачиваться и снижать обороты, когда у тебя есть прекрасный шанс попросту унизить извечного соперника?

Есть ли сейчас те, кто до сих пор не понимает, почему после двух тренерских отставок и отсутствия у руководителей вменяемой концепции «Спартак» недостоин плей-офф в этом сезоне? Кажется, этот матч дал нам максимально четкий ответ и окончательно вразумил тех, кто еще верил в детище Олега Усачева.

Впрочем, шансы на последнюю путевку в розыгрыш Кубка Гагарина от «Запада» у красно-белых за счет превосходства над минчанами по числу побед в основное время все еще сохраняются. Теперь для того, чтобы залезть на подножку, им необходимо обыгрывать в последнем матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ «Динамо» Алексея Кудашова. А еще надеяться на поражение белорусской команды во встрече с «Витязем» в основное время.