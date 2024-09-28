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Сегодня, 20:30

ЦСКА забросил в дерби за одну десятую до конца периода. Отличился бывший форвард «Спартака»

«Спартак» в овертайме обыграл ЦСКА в матче КХЛ
Артемий Кутейников
Корреспондент
Дмитрий Саморуков, Константин Окулов, Иван Дроздов (слева направо).
Фото Кузьмин Юрий, photo.khl.ru
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Напряженное московское дерби.

FONBET Чемпионат КХЛ
«Спартак» (Москва) — ЦСКА (Москва) — 3:2 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 1:0)
Голы: Миронов — 2 (Принс, Галимов), 7:50 — 1:0. Дроздов — 1 (Каменев), 39:59 — 1:1. Рубцов — 1 (Бычков, Филин), 46:00 — 2:1. Исхаков — 5 (Карнаухов), 49:44 — 2:2. Голдобин — 2 (Мальцев), 62:28 — 3:2.
Вратари: Николаев — Просветов.
Штраф: 2 — 8.
Броски: 37 (11+11+12+3) — 32 (13+6+12+1).
Судьи: Морозов, Наумов.
28 сентября. Москва. Мегаспорт. 10140 зрителей.

«Спартак» вырвал победу в дерби над ЦСКА — красно-белые дважды по ходу основного времени вели в счете, но добили соперника только в овертайме — 3:2. Во втором периоде армейцы сравняли счет благодаря голу Ивана Дроздова за одну десятую (!) секунды до конца.

Что случилось

Красно-белые вышли вперед в первом периоде благодаря шайбе Андрея Миронова. Счет 1:0 продержался почти до конца второго отрезка — за одну десятую секунды до конца форвард армейцев Иван Дроздов ликвидировал преимущество «Спартака». Белорус подставил клюшку под наброс от правого борта и переправил шайбу в ворота. Судьи некоторые время проверяли, успела ли она пересечь линию ворот, но после анализа видеоповтора зафиксировали гол.

«Конечно, приятно. Первую шайбу в сезоне забросил. Было тяжело, поскольку не удавалось отличиться. Думаю, сейчас пойдет. Нацеленности на ворота не хватало. Второй период, почти весь в меньшинстве, но сейчас скорректируем. Забили гол в раздевалку, я думаю сейчас выйдем на третий (период. — Прим. «СЭ»), и инициатива будет у нас», — отреагировал Дроздов на свой гол в перерыве после второго периода.

Дроздов раньше играл за «Спартак»

Для Ивана этот гол стал первым в составе ЦСКА — он перешел в команду летом из «Салавата Юлаева», где выступал два года. 24-летний белорус находится в КХЛ с сезона-2021/22, причем первым российским клубом нападающего стал «Спартак». Красно-белые цвета Дроздов защищал на протяжении года, после чего уехал в Уфу. В прошлом регулярном чемпионате он стал третьим по результативности в составе «Салавата» (48 очков).

«Команда приняла меня великолепно, — говорил белорус после перехода в ЦСКА. — Коллектив немного обновился. Все работаем, стараемся. Самая высокая задача у нашей команды — кубок. Все работаем только ради этого. Ради этого все мы здесь и собрались».

Фото ХК «Спартак»

Как прошел матч

В третьем периоде команды обменялись голами, причем армейцы снова отыгрывались. Счет 2:2 удержался до конца основного времени — не помешало даже удаление у «Спартака» за две минуты и пять секунд до финальной сирены. На третьей минуте овертайма Николай Голдобин вырвал для красно-белых победу.

Команды идут в группе лидеров Западной конференции. «Спартак» с 15 очками находится на второй строчке, но имеет игру в запасе относительно «Локомотива», от которого отстал на два балла. В следующем матче красно-белые примут «Трактор». ЦСКА с 13 очками расположился четвертым, 1 октября армейцам предстоит еще одно дерби — с «Динамо».

Хоккей
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
ХК ЦСКА (Москва)

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