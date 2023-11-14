Супердерби в Москве: «Спартак» весь матч проигрывал, но все-таки вырвал победу у «Динамо»!

Бело-голубые забили сами себе.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва) — «Динамо» (Москва) — 4:3 ОТ (2:2, 0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Рашевский — 13 (О'Делл), 7:17 — 0:1. Цыплаков — 10 (бол., Бурмистров, Вишневский), 10:10 — 1:1. Миронов — 2 (Джиошвили, Каблуков), 13:31 — 1:2. Филин — 2, 16:29 — 2:2. Кудрявцев — 6 (Ильенко), 23:25 — 2:3. Вишневский — 5 (Порядин), 57:23 — 3:3. Цыплаков — 11 (Вишневский, Локтионов), 60:16 — 4:3.

Вратари: Рибар — Коновалов.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 25 (9+5+10+1) — 26 (11+15+0+0).

Судьи: Гофман, Наумов.

14 ноября. Москва. «Мегаспорт». 8617 зрителей.

Когда в последний раз два московских клуба лидировали в Западной конференции и среди них при этом не было ЦСКА? «Спартак» и «Динамо» уверенно начали сезон, при этом по стилю команды существенно отличаются: Алексей Жамнов поставил остроатакующий хоккей, у Алексея Кудашова упор на дисциплину и грамотную игру в обороне. Но в дерби команды выдали классную игру, в которой не было места осторожности.

«Динамо» мощнее начало матч, и вскоре счет открыл Дмитрий Рашевский. Он сам навязал борьбу в чужой зоне, затем шайбу подхватил Эрик О'Делл, который нашел Рашевского передачей на пятаке. 96-й номер «Динамо» забросил 13-ю шайбу в сезоне, выйдя на первое место по этому показателю в команде. Удивительно при этом, что Рашевский — лишь шестой форвард «Динамо» по игровому времени, да и в большинстве играет немного.

Большинство «Спартака» обладает грозной силой — лучше красно-белых в этом показателе в КХЛ только «Динамо». Успеха в этом достигает в основном первая спецбригада с Голдобиным, Морозовым и Порядиным, но сегодня пришло время их сменщиков. Вишневский отпасовал на Бурмистрова, который быстро перевел шайбу на пятак Цыплакову — Максиму оставалось только подставить клюшку и попасть в открытый угол.

Вскоре поочередно отличились два динамовских защитника, но если Андрей Миронов поразил чужие ворота, то Андрей Прибыльский забил в свои. Егор Филин простреливал на Анселя Галимова, но соперник успешно сделал за него работу, четко замкнув передачу. Прибыльский после возвращения в состав играл очень качественно, но сегодня явно был не его день — при первом голе «Спартака» он тоже недоработал.

В начале второго периода «Спартак» снова оказался в роли догоняющего. Шайбу организовали два бывших форварда «Локомотива»: Ильенко перехватил передачу соперника, а Кудрявцев точно бросил.

В третьем периоде динамовцы в своем стиле перешли на сугубо оборонительный хоккей с минимумом риска. Команда Кудашова за 20 минут не бросила ни разу! Но строгая игра не спасла «Динамо»: Коновалов не смог отразить бросок Вишневского.

Явно не выручил вратарь динамовцев и в овертайме — первый же бросок хозяев принес им победу. Героем стал Цыплаков, оформивший дубль.