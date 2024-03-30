«Спартак» не вывез. Красно-белые уступили «Магнитке», но за сезон им не должно быть стыдно

«Металлург» сыграет с «Автомобилистом» в полуфинале.

КХЛ. Плей-офф. 1/4 финала. Шестой матч

«Спартак» (Москва) — «Металлург» (Магнитогорск) — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Голы: Канцеров — 3 (Силантьев, Зернов), 17:45 — 0:1. Зернов — 4 (Силантьев), 37:15 — 0:2. Михайлис — 1, 49:36 — 0:3.

Вратари: Кареев (56:12) — Набоков.

Штраф: 0 — 6.

Броски: 38 (11+12+15) — 28 (17+4+7).

Судьи: Белов, Оскирко.

30 марта. Москва. «Мегаспорт». 9697 зрителей.

Счет в серии: 2-4

«Спартак» и «Магнитка» обменивались домашними победами в серии второго раунда Кубка Гагарина. Особенно ярким получился пятый матч, в котором магнитогорцы быстро оторвались в счете, но москвичи чуть не вытащили игру. Казалось, что «Спартак» дома возьмет свое и подарит зрителям седьмой матч, но сил у команды Алексея Жамнова не хватило.

Красно-белые всегда стараются играть комбинационно и не отсиживаются в обороне, и порой это не идет им на пользу. В первом периоде «Спартак» слишком много позволял сопернику, но до конца двадцатиминутки спасал команду Андрей Кареев. Впрочем, и у него не получилось выловить шайбу после быстрой контратаки гостей, которую развили Зернов и Силантьев, а завершил Канцеров.

История Дмитрия Силантьева вообще поражает. В 20 лет он попал в систему «Спартака», но почти полный сезон провел в молодежной команде. Контракт с ним продлевать не стали, и после трех матчей за фарм-клуб «Ак Барса» он осел в Рязани. Перед нынешним сезоном его взяли на просмотр в «Магнитку», и он зацепился за свой шанс. Силантьев неплохо выглядел и в регулярке, и в серии с «Амуром», но звездный час Дмитрия пришелся на первую игру со «Спартаком», в которой он набрал 2 (1+1) очка.

После этого Силантьев получил повреждение и не играл, но сегодня Андрей Разин вернул его в состав — как оказалось, не зря. Во втором периоде он организовал выход «один в ноль» Зернову, который удвоил преимущество «Магнитки».

Фанаты «Спартака» посвятили персональный баннер Николаю Голдобину, у которого накануне родилась дочь. Игра у лидера красно-белых сегодня в атаке не пошла, впрочем, как и у остальной команды. «Магнитка» же спокойно забросила третью шайбу, а Никита Михайлис снял с себя проклятие плей-офф — этот гол стал для него первым в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина.

«Спартаку» объективно не хватило сил, а помощи ударной тройке от остальных так и не последовало. Команде Алексея Жамнова точно не должно быть стыдно за сезон. За неполный год из бледной команды, которая не попала в плей-офф, в «Спартаке» сделали конфетку. На игру красно-белых было приятно смотреть, а тройка Голдобин — Морозов — Порядин стала настоящим открытием.

Учитывая умение менеджмента «Спартака» работать на трансферном рынке и проводить обмены, можно рассчитывать только на усиление команды в следующем сезоне. Удержать Цыплакова и Морозова, усилить оборону, определиться с основным вратарем — кажется, главные задачи для «Спартака» на весну и лето.