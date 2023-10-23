«Спартак» на первом месте в КХЛ. Когда такое было и как ему это удалось

Одна из главных причин — тренер Алексей Жамнов.

Жамнов долго не хотел быть тренером

Восемь побед подряд и первое место в лиге — весомый повод поговорить о роли личности в истории. Ее зовут Алексей Жамнов. Роль главного тренера и его ассистентов в происходящем со «Спартаком» велика. Особенно с учетом того, что в прошлом сезоне команда даже не попала в плей-офф. Сейчас она оказалась на вершине, поэтому этот успех может быть временным, но ни разу не случайным. В чемпионате, когда внезапно удивляет даже оказавшийся на самом дне «Витязь», относиться к победным сериям надо с большим уважением. Ее нельзя считать случайностью, а вот появление Жамнова на тренерской скамейке — вполне.

Дело в том, что он на протяжении долгих лет активно отбивался от этой роли как мог. Ему куда комфортнее было находиться в кресле генерального менеджера. В этом плане Жамнова можно сравнить с тренерским открытием прошлого сезона Игорем Ларионовым. Оба пришли к нынешней профессии далеко не сразу, и об этом сейчас остается только сожалеть. Сколько же всего хорошего было упущено для индустрии.

Алексей Жамнов. Фото ХК «Спартак»

У Жамнова после фактического ухода из сборной России осталась должность, в соответствии с которой он отвечает за подготовку клубного резерва в спартаковской академии. Для человека с такими опытом и амбициями — очень скромно. По одной из версий, с головой нырнуть наконец в тренерскую профессию Жамнова подтолкнула сама жизнь. Сидеть на пятой точке ровно и довольствоваться малым совсем не подходит для человека, столько лет проведшего в хоккее и многого добившегося. После этого остается только воскликнуть: «Алексей Юрьевич, где вы были все эти годы?!»

В отличие от Ларионова предпосылки к тому, чтобы вырасти в успешного тренера, у Жамнова прослеживались давно. Сейчас сама судьба заставила вернуться к тому, от чего он всегда отбивался. И в «Витязе», и в «Атланте», и ранее в «Спартаке» ему приходилось вынужденно вставать на скамейку, чтобы спасать ситуацию.

Фото ХК «Спартак»

Игра с упором на пас и контроль шайбы

Лично мне больше запомнился отрезок в московском клубе пять лет назад. В октябре 2018-го после отставки Вадима Епанчинцева до конца сезона Жамнов стал исполняющим обязанности главного тренера. Тогда у него получалось неплохо, а в серии первого раунда плей-офф «Спартак» после двух матчей в Санкт-Петербурге даже повел 2-0. Большего добиться не удалось.

Памятуя о том времени, был уверен, что Жамнов справится с работой и сейчас, хотя такой крутой взлет стал полной неожиданностью. Но еще в марте этого года после его назначения над моей точкой зрения многие чуть ли не смеялись. Их можно понять — они были под впечатлением от игры сборной России на Олимпиаде-2022. Хотя сам Жамнов потом в интервью объяснял, почему наступил себе на горло и, оказавшись под мощным давлением, выбрал унылый стиль с акцентом на оборону.

Главный импульс развитию его тренерской карьеры дал Олег Знарок. Этот момент тоже можно назвать делом случая. В 2016-м перед стартом Кубка мира в Торонто Жамнова по-дружески попросили занять место на скамейке. Эта просьба стала следствием того, что входивший в штаб Илья Воробьев не сумел выстроить нормальную коммуникацию со звездными энхаэловцами. Жамнов в отличие от него сделал большую карьеру в НХЛ, был капитаном «Чикаго» и знал все нюансы, присущие игре в этих условиях на самом высоком уровне.

Фото ХК «Спартак»

У него есть ценное качество, основанное на доверии и правильном подходе к хоккеистам. Этого человека не хочется подводить. Согласитесь, что этот фактор тоже объединяет его с Ларионовым. Любого из игроков первой тройки «Спартака», которых внутри команды зовут бразильцами по понятной причине, до прихода в московский клуб можно было считать синонимом слова «нестабильность». Сейчас действиями Николая Голдобина, Ивана Морозова и Павла Порядина остается только восхищаться. Каждый из них выходит на новый уровень.

У главного тренера красно-белых в наличии имеется еще один важный козырь. В кулуарах об этом часто говорят очень уважаемые и авторитетные люди. Жамнов прекрасно чувствует игру, поэтому способен быстро вносить нужные корректировки, реагируя на происходящее на площадке.

Один умный человек недавно мне сказал, что хоккей, который демонстрирует команда, лучше всего говорит о характере главного тренера. С этой неоднозначной гипотезой, глядя на «Спартак», и спорить не хочется. Прямо сейчас он играет лучше всех в лиге и демонстрирует при этом самый привлекательный хоккей. Команда смотрелась так красиво в последний раз, наверное, даже не при Милоше Ржиги, а лет 20 с лишним назад при Николае Соловьеве — тогда в ее составе зажигали Дмитрий Гоголев и молодой Сергей Зиновьев. В 2001-м праздник продлился только до декабря. Посмотрим, на сколько хватит Жамнова и его команду. Кажется, что у нее еще есть возможности для роста. Хотя и сейчас все смотрится впечатляюще — красно-белые чаще всех бросают и больше всех забивают. Сама манера игры с упором на пас и контроль шайбы напоминает интеллектуальный хоккей, в который когда-то играл сам Жамнов.

В конце октября титулы не выигрываются, и, положа руку на сердце, «Спартак» даже сейчас сложно отнести к фаворитам плей-офф. Но, похоже, КХЛ получила классного тренера с прогрессивными взглядами. Это уже большое достижение.