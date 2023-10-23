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Сегодня, 12:15

«Спартак» на первом месте в КХЛ. Когда такое было и как ему это удалось

Михаил Зислис
Обозреватель
Хоккеисты «Спартака».
Фото ХК «Спартак»
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Одна из главных причин — тренер Алексей Жамнов.

Жамнов долго не хотел быть тренером

Восемь побед подряд и первое место в лиге — весомый повод поговорить о роли личности в истории. Ее зовут Алексей Жамнов. Роль главного тренера и его ассистентов в происходящем со «Спартаком» велика. Особенно с учетом того, что в прошлом сезоне команда даже не попала в плей-офф. Сейчас она оказалась на вершине, поэтому этот успех может быть временным, но ни разу не случайным. В чемпионате, когда внезапно удивляет даже оказавшийся на самом дне «Витязь», относиться к победным сериям надо с большим уважением. Ее нельзя считать случайностью, а вот появление Жамнова на тренерской скамейке — вполне.

&laquo;Торпедо&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;. Николай Голдобин (слева). Голди-шоу захватило КХЛ. Новый «Спартак» Жамнова — украшение лиги

Дело в том, что он на протяжении долгих лет активно отбивался от этой роли как мог. Ему куда комфортнее было находиться в кресле генерального менеджера. В этом плане Жамнова можно сравнить с тренерским открытием прошлого сезона Игорем Ларионовым. Оба пришли к нынешней профессии далеко не сразу, и об этом сейчас остается только сожалеть. Сколько же всего хорошего было упущено для индустрии.

Главный тренер ХК «Спартак» Алексей Жамнов.
Алексей Жамнов.
Фото ХК «Спартак»

У Жамнова после фактического ухода из сборной России осталась должность, в соответствии с которой он отвечает за подготовку клубного резерва в спартаковской академии. Для человека с такими опытом и амбициями — очень скромно. По одной из версий, с головой нырнуть наконец в тренерскую профессию Жамнова подтолкнула сама жизнь. Сидеть на пятой точке ровно и довольствоваться малым совсем не подходит для человека, столько лет проведшего в хоккее и многого добившегося. После этого остается только воскликнуть: «Алексей Юрьевич, где вы были все эти годы?!»

В отличие от Ларионова предпосылки к тому, чтобы вырасти в успешного тренера, у Жамнова прослеживались давно. Сейчас сама судьба заставила вернуться к тому, от чего он всегда отбивался. И в «Витязе», и в «Атланте», и ранее в «Спартаке» ему приходилось вынужденно вставать на скамейку, чтобы спасать ситуацию.

Фото ХК «Спартак»

Игра с упором на пас и контроль шайбы

Лично мне больше запомнился отрезок в московском клубе пять лет назад. В октябре 2018-го после отставки Вадима Епанчинцева до конца сезона Жамнов стал исполняющим обязанности главного тренера. Тогда у него получалось неплохо, а в серии первого раунда плей-офф «Спартак» после двух матчей в Санкт-Петербурге даже повел 2-0. Большего добиться не удалось.

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Памятуя о том времени, был уверен, что Жамнов справится с работой и сейчас, хотя такой крутой взлет стал полной неожиданностью. Но еще в марте этого года после его назначения над моей точкой зрения многие чуть ли не смеялись. Их можно понять — они были под впечатлением от игры сборной России на Олимпиаде-2022. Хотя сам Жамнов потом в интервью объяснял, почему наступил себе на горло и, оказавшись под мощным давлением, выбрал унылый стиль с акцентом на оборону.

Главный импульс развитию его тренерской карьеры дал Олег Знарок. Этот момент тоже можно назвать делом случая. В 2016-м перед стартом Кубка мира в Торонто Жамнова по-дружески попросили занять место на скамейке. Эта просьба стала следствием того, что входивший в штаб Илья Воробьев не сумел выстроить нормальную коммуникацию со звездными энхаэловцами. Жамнов в отличие от него сделал большую карьеру в НХЛ, был капитаном «Чикаго» и знал все нюансы, присущие игре в этих условиях на самом высоком уровне.

Фото ХК «Спартак»

У него есть ценное качество, основанное на доверии и правильном подходе к хоккеистам. Этого человека не хочется подводить. Согласитесь, что этот фактор тоже объединяет его с Ларионовым. Любого из игроков первой тройки «Спартака», которых внутри команды зовут бразильцами по понятной причине, до прихода в московский клуб можно было считать синонимом слова «нестабильность». Сейчас действиями Николая Голдобина, Ивана Морозова и Павла Порядина остается только восхищаться. Каждый из них выходит на новый уровень.

У главного тренера красно-белых в наличии имеется еще один важный козырь. В кулуарах об этом часто говорят очень уважаемые и авторитетные люди. Жамнов прекрасно чувствует игру, поэтому способен быстро вносить нужные корректировки, реагируя на происходящее на площадке.

&laquo;Северсталь&raquo; проиграла &laquo;Спартаку&raquo; в&nbsp;домашнем матче КХЛ. На эти команды приятно и интересно смотреть. Хоккей должен быть игрой, а не тяжелой работой

Один умный человек недавно мне сказал, что хоккей, который демонстрирует команда, лучше всего говорит о характере главного тренера. С этой неоднозначной гипотезой, глядя на «Спартак», и спорить не хочется. Прямо сейчас он играет лучше всех в лиге и демонстрирует при этом самый привлекательный хоккей. Команда смотрелась так красиво в последний раз, наверное, даже не при Милоше Ржиги, а лет 20 с лишним назад при Николае Соловьеве — тогда в ее составе зажигали Дмитрий Гоголев и молодой Сергей Зиновьев. В 2001-м праздник продлился только до декабря. Посмотрим, на сколько хватит Жамнова и его команду. Кажется, что у нее еще есть возможности для роста. Хотя и сейчас все смотрится впечатляюще — красно-белые чаще всех бросают и больше всех забивают. Сама манера игры с упором на пас и контроль шайбы напоминает интеллектуальный хоккей, в который когда-то играл сам Жамнов.

В конце октября титулы не выигрываются, и, положа руку на сердце, «Спартак» даже сейчас сложно отнести к фаворитам плей-офф. Но, похоже, КХЛ получила классного тренера с прогрессивными взглядами. Это уже большое достижение.

Хоккей
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
Алексей Жамнов
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