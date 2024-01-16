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Сегодня, 18:00

Что случилось со «Спартаком»? Виноват ли в поражениях Ковальчук?

«Спартак» проиграл шесть матчей подряд в КХЛ
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Хоккеист «Спартака» Илья Ковальчук.
Илья Ковальчук.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Разбираемся в неудачной серии красно-белых.

Шестиматчевая серия поражений «Спартака» на первый взгляд удивляет. Команда Алексея Жамнова провела шикарную первую половину регулярного чемпионата, восхитив всех ярким комбинационным хоккеем. А тройка Павел Порядин — Иван Морозов — Николай Голдобин вышла на какой-то невероятный уровень взаимопонимания, который помог каждому из нападающих показывать свою лучшую игру.

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Вот только после травмы Морозова ударная тройка «Спартака» потеряла былую мощь. С выезда Ярославль — Санкт-Петербург — Магнитогорск москвичи не привезли ни одного очка, а в декабре выдали победную серию из пяти матчей, начавшуюся с триллера с участием московского «Динамо» (8:7 ОТ). Но 2024 год пока приносит «Спартаку» одни разочарования. В пяти играх этого года команда Жамнова набрала всего одно очко, но настораживает не столько это, сколько то, что матчи против СКА (2:5) и «Магнитки» (2:6) были проиграны задолго до финальной сирены.

Хоккеист «Спартака» Иван Морозов.
Иван Морозов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Да, у красно-белых по-прежнему много моментов, но их реализация хромает. И, пожалуй, главная причина этому — вал травм центрфорвардов команды. На прошлой неделе к Морозову присоединились Михаил Мальцев и Андрей Локтионов. А на днях «СЭ» стало известно, что из строя выбыл Александр Бурмистров. Вот и получается, что из опытных номинальных центров в составе «Спартака» остался один Герман Рубцов.

&laquo;Спартак&raquo; проиграл СКА&nbsp;&mdash; 2:5. СКА разгромил «Спартак» всего за пять минут. Что не так с командой Жамнова?

Может сыграть в центре Ансель Галимов, но ему куда привычнее действовать на фланге. В игре с «Магниткой» Порядина и Голдобина вообще связывал Александр Беляев, до этого матча лишь восемь раз встававший на точку вбрасывания за 44 игры в КХЛ. Кто выйдет в центре на игру с «Витязем»? Неплохо дебютировал в КХЛ 19-летний Егор Варюшкин, подняли из «Химика» Демида Мансурова и Максима Кровякова. Наверняка продолжит играть в центре и Беляев. А в ближайшее время может вернуться в состав Морозов, который уже тренируется в общей группе.

Илья Ковальчук.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

В СМИ появлялись слухи о том, что подписание Ильи Ковальчука нарушило атмосферу в «Спартаке». По моей информации, это не так. Скорее наоборот — Ковальчук только еще больше объединил команду, в которой тренерский штаб Жамнова смог создать благоприятный микроклимат. И причина поражений «Спартака» — точно не в этой плоскости.

Помимо череды травм можно отметить и неудачную игру вратарей. Можно вспомнить про то, как Дмитрий Николаев ошибся на выходе в овертайме матча против московского «Динамо» (2:3 ОТ) и подарил гол сопернику, он же неудачно действовал в игре против СКА. Патрик Рыбар же явно не выручил в матче с «Магниткой».

Илья Ковальчук. Ковальчук вернулся в большой хоккей! И сразу забил!

Никакой катастрофы для «Спартака» в серии поражений нет. Команда уверенно идет в топ-4 Западной конференции, а игра с «Витязем», одним из аутсайдеров лиги, должна стать точкой отсчета для побед «Спартака». Дальше будут куда более сложные соперники, и матчи с «Авангардом», «Ак Барсом» и московским «Динамо» покажут, готовы ли красно-белые к выходу из кризиса.

Илья Ковальчук
Хоккей
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
Алексей Жамнов
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