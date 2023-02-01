«Спартак» проиграл аутсайдеру и не попадает в плей-офф. Руководство прячется и делает крайним тренера

Обзор дня Алексея Шевченко.

«Спартак» проиграл «Сочи» и покинул зону плей-офф Западной конференции. Проблема в том, что уступили они беспросветному аутсайдеру. Зная, как руководства клуба относится к поражениям, вполне возможно, в ближайшее время будут приняты какие-то резкие решения. И это станет еще одной ошибкой в череде провалов.

Какие вопросы к главному тренеру Игорю Гришину из-за последнего поражения? В первом периоде Джоуи Кин после остановки игры подъезжает к хоккеисту южного клуба и наносит колющий удар. У арбитров не было никаких вариантов «не заметить» это, если они собирались продолжить карьеру в большом спорте. Законные 5+20, минус один защитник, у которого едва ли не самое большое игровое время в команде.

Чуть позже вратарь Алексей Красиков бьет клюшкой в лицо Артема Федорова и наносит ему значительные повреждения, форвард досрочно завершает игру, там и губа разорвана, и с зубами проблемы. Здесь можно было бы покритиковать арбитров, но судьи мне объяснили, что это был удар высоко поднятой клюшкой с нанесением травмы. Попади он слабее, возможно, и был бы двойной малый штраф, но в этом случае тоже не было вариантов.

Данила Квартальнов получил травму после подножки со стороны игрока «Сочи», арбитры пропустили момент, но после того эпизода никакого большинства бы и не было, так как если разбираться, то и Кин до колющего удара получил бы малый штраф за толчок клюшкой.

Несчастный случай для главного тренера, не иначе. При этом команда играла весело, задорно, сумела сравнять счет, отыграв три шайбы. А потом пропустила, так как сил не хватило. Но на «Спартак» было приятно смотреть, они творили на льду, получали удовольствие. Не было лишь результата.

Гришин старается изменить красно-белых. И проблемы клуба не в том, что у них «не тот» главный тренер, а в том, что там до сих пор никак не могут понять философию современного «Спартака». Все меняется с частотой, которая украсила бы детскую игрушку калейдоскоп, где разбитые стеклышки с помощью зеркала создают причудливые узоры. То нужно наигрывать молодежь, которую скупили. То обязательно надо не просто попадать в плей-офф, но и пройти как можно дальше, хотя состав команды откровенно не готов к этому. И самое печальное, что планы меняются ежедневно.

После назначения Гришина четко было сказано, что даже если команда не попадет в восьмерку, то тренер останется. Он умеет работать с молодыми игроками, позволяет им раскрываться, проповедует красивую игру, которая к тому же очень эффективна, а это было доказано в ВХЛ. Летом команда поработает и в следующий сезон войдет злой, агрессивной командой, которая будет обыгрывать, а не «перерабатывать» соперников.

Приняли решение — придерживайтесь планов. Какой там! В «Спартаке» уже трижды хотели уволить главного тренера, причем первый раз чуть ли не через неделю после назначения. Сейчас, оказывается, уже надо непременно попасть в плей-офф.

Самое удивительное, что Бориса Миронова убирали как раз потому, что команда показывала не самый зрелищный хоккей, играла исключительно на результат, а у молодых было мало шансов проявить себя. Ну и, конечно, из-за поражений. Но свои очки они взяли бы и вылетели в первом раунде. Вспомним и другие ошибки. Первую часть чемпионата за защиту отвечал Андрей Марков, которого назначили просто так, по знакомству. У него нет ни квалификации, ни понимания, как работать с людьми. Защита, естественно, провалилась.

Не с Гришина надо спрашивать за результат, а с руководства. Но оно у красно-белых скрывается, со СМИ разговаривает только спортивный директор Роман Беляев, который такой же исполнитель, как и главный тренер. Те, кто принимает решение, прячутся и молчат, делая крайними других.