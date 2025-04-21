Главное об игровом дне Кубка Гагарина от обозревателя «СЭ».

Кубок Гагарина-2025. 1/4 финала

«Авангард» — «Локомотив» — 3:0

Счет в серии: 3-3

«Спартак» — «Салават Юлаев» — 1:2 ОТ

Счет в серии: 3-3

Серия с сюжетом, но без богатого содержания

История повторяется. Но пока непонятно, в виде фарса или трагедии. Как и год назад, «Локомотив», ведя 3-1 в серии с «Авангардом», упустил преимущество, и теперь все решит седьмой матч. С точки зрения сюжета это будет крутая и очень нервная развязка. Но богатым содержанием это противостояние пока совершенно не радует.

Лучшим описанием шестой игры может служить заезженная фраза «победителей не судят». Запоминающихся моментов, которые заслуживают дискуссии, набралось наперечет. Возможно, у ярославцев возникнет несколько вопросов к арбитрам, касающихся трактовки отдельных эпизодов вроде фола Прохоркина на Полунине, оцененного всего в две минуты, или пропущенного удара клюшкой по лицу Радулова. Однако глобально люди в полосатом ничего не испортили, дав возможность командам разобраться самим.

«Локомотив» зря вернулся к своему обычному хоккею

Оба главных тренера, Игорь Никитин и Ги Буше, наверное, окончили заборостроительный университет. Только один — канадский филиал, а другой — российский. Когда пути двух специалистов, обожающих танцевать от обороны, пересекаются, фантастического зрелища ждать не стоит. Насыщенная средняя зона, плотная игра перед своими воротам, простые решения на нынешней стадии плей-офф преобладают. Это немного грустно, но закономерно.

Целый сезон Никитин пытался внести корректировку в игру своей команды, улучшив и разнообразив атакующие действия. Местами это неплохо получалось, но в критический момент ярославцы вернулись к базовым настройкам. Чистая психология. Именно эту проблему «Локомотиву» необходимо решить к среде, чтобы очередной раз не вляпаться в историю.

«Салават» играл лучше только в одном периоде

«Салават Юлаев» впервые за несколько лет показал характер, вытащив себя из тяжелейшей ситуации. Уфимская команда, лишившись еще и Джошуа Ливо, сумела вернуть серию себе домой. Эта победа далась гостям невероятно тяжело. По-другому и быть не могло, Значительную часть матча они занимались выживанием, обороняясь, отбрасываясь и выжидая своего шанса. Рецепт спорный. Но другого варианта спастись, пожалуй, не было.

Только во втором периоде «Салават Юлаев» смотрелся интереснее и опаснее спартаковцев. Но превзошел их в умении справляться с давлением. Если в начале игры уфимцы еще суетились и нервничали, то потом эти плохие качества стали преобладать в действиях хозяев. Красно-белых подвела психология. Два проигранных овертайма — следствие того, что у команды до сих пор не выработан инстинкт киллера. По качеству хоккея к команде Алексея Жамнова претензий меньше. Но перед решающим матчем в Уфе она опустошена эмоционально, а именно этот фактор может стать определяющим.