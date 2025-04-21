«Спартак» упустил еще один шанс на полуфинал. «Салават» потерял Ливо, но вырвал победу в овертайме

У серии будет седьмой матч.

Кубок Гагарина. 1/4 финала

«Спартак» (Москва) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 1:2 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Ефремов — 3 (Черный, Зоркин), 23:25 — 0:1. Лукьянцев — 3 (Мансуров, Мальцев), 27:23 — 1:1. Василевский — 2, 74:21 — 1:2.

Вратари: Загидулин — Вязовой.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 41 (11+10+11+9) — 24 (2+12+5+5).

Судьи: Оскирко, Фатеев.

21 апреля. Москва. «Мегаспорт».

Счет в серии: 3-3.

К шестому матчу, в котором «Спартак» мог закрыть серию, москвичи подошли с хорошими вводными. Первое — «Салават Юлаев» в нынешнем плей-офф ни разу не побеждал на выезде. Так было в первом раунде с «Сибирью», так происходило и сейчас. Второе — вратари уфимцев не выдавали серии из уверенных матчей.

Вполне логично, что после победы в пятой игре главный тренер Виктор Козлов снова доверился Семену Вязовому. Ему сегодня пришлось серьезно попотеть — 22-летний голкипер во второй раз в карьере (первый был в субботу) испытал такой уровень ответственности, когда поражение могло закончить сезон для команды.

Матч в «Мегаспорте» получился жарким, с обилием остроты, стыков и моментов, когда то болельщики хозяев, то фанаты гостей могли нервно вспрыгнуть со своих мест. За такие драматичные игры все и любят плей-офф. Анализировать все, что произошло на льду за 60 минут основного времени, не имеет большого смысла. Потому что остросюжетный матч затянуло в овертайм. «Спартак» выстоял, когда удалился Андрей Миронов. Но «Салават Юлаев» на волне большинства почувствовал кураж в атаке и организовал спасительную шайбу уже в равных составах. Радующий голами по большим праздникам Алексей Василевский перевез серию в Уфу на седьмой матч.

«Салават Юлаев» остался на шестую игру без главной звезды — Джошуа Ливо. По-прежнему в списке травмированных Нэйтан Тодд. Несмотря на проблемы с составом, уфимцы вырвали важнейшую победу в овертайме. Впервые в нынешнем плей-офф команда Козлова выиграла на выезде. Рано или поздно это должно было случиться, если «Салават» планировал перевернуть серию со «Спартаком». Оказавшись на грани пропасти, уфимцы забрали два овертайма подряд. Это подчеркивает характер команды, которая изголодалась по проходам в поздние раунды плей-офф.

Пока ключевое решение, принятое Козловым в серии со «Спартаком», — ставка на Вязового после четвертого матча. Молодой вратарь, который большую часть сезона считался дублером опытного Александра Самонова, не подводит тренера. Семен выиграл два матча подряд. Значимости победам добавляет не только фактор овертайма. В каждой игре Вязовой получил большой объем работы. 40 бросков голкипер отразил в шестом матче, 28 — в пятом. Для дебютанта плей-офф Семен выглядит очень уверенно и не раз оставлял свою команду в игре.

Теперь все решится в седьмом матче. «Салават Юлаев» уже сделал маленький подвиг, но его ценность девальвируется, если в среду «Спартак» заберет победу и вгонит переполненную «Уфу-Арену» в тоску. Не может не радовать, что серия, в которой команды цепляют открытым хоккеем, получила полный формат. «Салават» и «Спартак» уже украсили второй раунд плей-офф, но главная их битва состоится в среду.