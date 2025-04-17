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17 апреля, 23:10

«Сегодня было безобразие. Судьи должны лучше работать». Скандал после матча «Спартак» — «Салават Юлаев»

«Спартак» обыграл «Салават Юлаев» в четвертом матче 1/4 финала Кубка Гагарина
Артемий Кутейников
Корреспондент
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Красно-белые обыграли уфимцев (6:2) и приблизились к победе в серии.

Кубок Гагарина. 1/4 финала
«Спартак» — «Салават Юлаев» — 6:2 (3:0, 0:2, 3:0)
Голы: Морозов — 2 (бол., Голдобин, Локтионов), 8:12 — 1:0. Мальцев — 3 (бол., Пашин, Ружичка), 8:47 — 2:0. Филин — 1 (Локтионов), 11:39 — 3:0. Ливо — 2 (бол., Уилсон, Ремпал), 20:37 — 3:1. Хафизуллин — 2 (бол., Хмелевский), 30:35 — 3:2. Морозов — 3 (бол., Ружичка), 47:12 — 4:2. Ружичка — 7 (п.в., Миронов), 58:04 — 5:2. Беляев — 1 (Мансуров, Зайцев), 58:38 — 6:2.
Вратари: Загидулин — Самонов (57:40 — 58:04).
Штраф: 14 — 12.
Броски: 25 (12+6+7) — 32 (10+14+8).
Судьи: Гашилов, Дударов.
17 апреля. Москва. «Мегаспорт». 11 833 зрителя.
Счет в серии: 3-1

«Спартак» обыграл «Салават Юлаев» (6:2) в четвертом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ и увеличил отрыв в противостоянии (3-1) — для прохода в следующий круг осталась одна победа. Прошедшая игра напомнила ход прошлой встречи, а также спровоцировала рассуждения о качестве судейства.

«Салават» вновь был близок к камбэку

«Спартак» активно начал матч и воспользовался двумя удалениями «Салавата Юлаева». Иван Морозов открыл счет спустя 8.12 после начала игры, реализовав большинство «пять на три» мощным броском в «девятку». Уже спустя 35 секунд Михаил Мальцев удвоил преимущество красно-белых в формате «пять на четыре» — удался ювелирный бросок в ближний угол.

Как и в прошлом матче, «Спартак» повел 3:0 — на этот раз установил такой счет еще в середине первого периода. Андрею Филину удался результативный бросок с отрицательного угла. Несмотря на такой гол, «Салават» не стал менять вратаря — Александр Самонов остался в воротах до финальной сирены.

Уфимцы снова проснулись только после трех пропущенных: реактивно начали второй период — лучший снайпер регулярного чемпионата Джош Ливо в большинстве отквитал одну шайбу уже через 37 секунд после его начала. Для канадца этот гол стал вторым в плей-офф и дебютным в текущей серии.

В середине двадцатиминутки Динар Хафизуллин воспользовался еще одним большинством: дальним броском возродил надежду «Салавата» на камбэк.

«Спартак» дожал в третьем периоде

В конце второго периода красно-белые еще раз остались в меньшинстве, но на этот раз сумели выстоять в обороне. Третий же период по-настоящему ознаменовался удалениями — команды получили 14 минут на двоих, что больше половины от общего количества штрафов в матче. После двух подряд обоюдных удалений Алексей Василевский из «Салавата» получил крайне неоднозначные две минуты за атаку на вратаря, этим большинством «Спартак» воспользовался и укрепил превосходство — Иван Морозов оформил дубль.

После гола Морозова красно-белые неплохо действовали в обороне, а в последние две минуты матча добавили еще два гола. Сначала Адама Ружичка забросил в пустые ворота, а всего через 34 секунды после его броска Александр Беляев установил окончательный счет 6:2.

Козлов остался недоволен судейством

Судейство стало одной из главных тем матча — на двоих команды набрали 26 минут штрафа, а сомнительное удаление Василевского, по сути, стоило «Салавату Юлаеву» результата. После игры главный тренер уфимцев Виктор Козлов открыто раскритиковал судей во время флеш-интервью: «В таких играх, когда команды в кровь бьются, судьи должны лучше работать. Потому что сегодня было безобразие».

Во время пресс-конференции Козлов тоже критиковал судейство. «Я горжусь своей командой, тем, как она играла и билась, несмотря на трудности. Ситуации, в которых судьи принимали решения, определили исход матча. Мы вернулись в игру, дважды забив в большинстве, сделали счет 3:2 и почувствовали запах крови, но потом нас вовремя остановили. Не оставь нас «четыре на три», еще неизвестно, как бы все повернулось», — считает главный тренер «Салавата».

«Спартак» забрал обе домашние встречи, после чего серия на одну игру вернется в Уфу. Матч пройдет 19 апреля, а для прохода в следующий раунд красно-белым осталась всего одна победа.

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ХК Салават Юлаев
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