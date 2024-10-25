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Сегодня, 22:00

Как остановить такой СКА? Армейцы выдали лучшую игру сезона, а «Спартак» — сломался

СКА в Москве обыграл «Спартак» в матче КХЛ
Михаил Зислис
Обозреватель
Павел Дедунов атакует ворота Дмитрия Николаева в матче «Спартак» — СКА (2:5) 25 октября в Москве.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Яркий камбэк команды Ротенберга.

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«Спартак» (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:5 (2:0, 0:3, 0:2)
Голы: Порядин — 9 (Морозов), 12:40 — 1:0. Филин — 2 (Усманов), 18:50 — 2:0. Кузнецов — 5 (Зайцев, Плотников), 25:43 — 2:1. Бардаков — 7 (Воробьев, Григоренко), 26:10 — 2:2. Глотов — 9 (бол., Деанджело, Грицюк), 30:43 — 2:3. Плотников — 11 (Никишин, Демидов), 42:14 — 2:4. Галенюк — 1 (Бардаков, Воробьев), 45:58 — 2:5.
Вратари: Николаев — Заврагин.
Штраф: 6 — 10.
Броски: 27 (9+8+10) — 42 (12+17+13).
Судьи: Сидоренко, Фатеев.
25 октября. Москва. «Мегаспорт».

Главный вопрос перед стартом сезона применительно к СКА звучит одинаково уже не первый год. Смогут ли армейцы максимально раскрыть собственный потенциал? В таком случае конкурентов у них и близко не будет. До кубковой весны еще очень много времени. Но матч в «Мегаспорте» дал понять, насколько велики возможности нынешнего СКА. Кажется, ни одна из его последних версий своей силой и близко не напоминала нынешнюю. Мотивированного «Спартака» при поддержке своих трибун хватило всего на 20 минут.

Форвард СКА Евгений Кузнецов в&nbsp;матче против &laquo;Спартака&raquo; 25&nbsp;октября 2024 года. Ярость Кузнецова: заработал три удаления за первые 9 минут матча со «Спартаком» и нецензурно выругался

Когда Роман Ротенберг после разгрома «Куньлуня» в среду заявил, что его команда провела не лучшую игру, победив 8:1, то эти слова воспринимались с большим удивлением. Но главный тренер СКА на фоне серии из пяти побед подряд не красовался. Первый период матча в против злого «Спартака» в этом убедил на сто процентов.

Фаворита из Санкт-Петербурга можно переигрывать даже в нынешнем состоянии. Для этого надо находиться в идеальном состоянии с первой и до последней минуты. Допустишь одну ошибку — можно уже не выплыть.

Красно-белые, добыв солидное преимущество в две шайбы, растеряли его всего за 27 секунд. СКА провалил первый период, но в его составе много личностей, которые могут в один момент перевернуть течение игры. Такого мастера, как Евгений Кузнецов, больше в лиге ни у кого нет. Он изящно разобрался с вратарем «Спартака» Дмитрием Николаевым и вернул свою команду к жизни.

При равном счете главный тренер хозяев Алексей Жамнов взял тайм-аут, попытавшись привести игроков в чувство при помощи великого и могучего. Резкие фразы, которые попали в трансляцию, стали предметом для обсуждения. Только дела красно-белых от этого лучше не стали.

«Спартак», один из лидеров сезона, под давлением гостей сломался, а оперативно провести ремонт Жамнову и его помощникам не удалось. Складывается впечатление, что в своей нынешней конфигурации команда достигла определенного потолка. Второй год подряд красно-белые тщетно пытаются решить одни и те же проблемы. На фоне потерявшихся лидеров эта задача кажется невыполнимой.

Для замаха на большие цели недостаточно выжимать максимум из имеющихся ресурсов. Необходимо качественное усиление, а не только сохранение имеющегося состава.

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ХК СКА
ХК Спартак (Москва)

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