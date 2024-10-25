«Всю игру они орут матом, а дети сидят на трибунах. Кто это допустил?» Ротенберг наехал на болельщиков после победы над «Спартаком»

Пресс-конференция главного тренера СКА.

25 октября СКА обыграл «Спартак» (5:2) в FONBET чемпионате КХЛ. После первого периода петербуржцы уступали две шайбы, а затем собрались и уверенно забрали следующие 20-минутки.

Коллектив с берегов Невы одержал шесть побед подряд и закрепился на втором месте в таблице Западной конференции. Вот, что сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг после матча.

FONBET Чемпионат КХЛ

«Спартак» (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:5 (2:0, 0:3, 0:2)

Голы: Порядин — 9 (Морозов), 12:40 — 1:0. Филин — 2 (Усманов), 18:50 — 2:0. Кузнецов — 5 (Зайцев, Плотников), 25:43 — 2:1. Бардаков — 7 (Воробьев, Григоренко), 26:10 — 2:2. Глотов — 9 (бол., Деанджело, Грицюк), 30:43 — 2:3. Плотников — 11 (Никишин, Демидов), 42:14 — 2:4. Галенюк — 1 (Бардаков, Воробьев), 45:58 — 2:5.

Вратари: Николаев — Заврагин.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 27 (9+8+10) — 42 (12+17+13).

Судьи: Сидоренко, Фатеев.

25 октября. Москва. «Мегаспорт».

О победе

«Понимали, что будет игра кость в кость. Собрались полные трибуны. Начали не лучшим образом, но держали удар. Полностью перестроили свою игру в перерыве. Я благодарен ребятам. Мы поговорили по душам и поняли, как нам нужно действовать против сильного соперника и выполнили установку. Забросили хорошие шайбы, могли и больше. «Спартак» всегда имеет против нашей команды сверхмотивацию, поэтому мы понимали: только командная дисциплина поможет нам победить. Нам есть, что улучшить. Работаем дальше, готовимся к следующей игре».

Об удалениях Кузнецова

«Были ли опасения, что удаления могли вывести его из себя? Я не опасался. Ответил на ваш вопрос? Спасибо».

О скандированиях трибун

«Я не хочу комментировать, пусть лига этим занимается. Там сидят чиновники лиги, которые очень много рассказывают. А что на деле — мы все сами видим. Наверное, когда всю игру скандируют матом и никто не вмешивается... И не первый раз такое происходит, здесь это постоянно! И не только в КХЛ, на всех матчах этой команды. У меня эмоции кипят сейчас, не хочу лишнего наговорить. Но у нас есть же регулятор, который должен влиять на такие вещи? Или полная безнаказанность? Они могут делать все, что угодно! Что они в следующий раз будут исполнять? Что они еще придумают? Давайте подумаем вместе. Всю игру они орут матом, а тут маленькие дети сидят на трибунах. Хоккеисты из школ пришли сюда. Кому это нужно все? Для чего это делается? Кто это допустил? Кто за это отвечает? Нет ответов на эти вопросы».

О поведении Бардакова, Кузнецова и Плотникова по отношению к трибунам

«Считаю ли я их поведение достойным? Давайте вы повторите, что кричат трибуны, а я на вас посмотрю. Побуду Плотниковым. Вас оштрафуют? Ну давайте честно общаться. Там три кричалки были, я их хорошо знаю. Не можете? Боитесь кого-то? У нас свободная страна, никто вас не закошмарит за это. Это ответ на вопрос. Больше нет комментариев».

О том, что оба гола были пропущены после проигранных вбрасываний

«Да, здесь мы допустили ошибки, разберем их. В перерыве об этом поговорили и сделали выводы. Мы поменяли расстановку на вбрасываниях и по ходу матча в ручном режиме реагировали. Я благодарен ребятам, что они меня услышали и больше не допускали ошибок в течение встречи. Спасибо вам за хоккейный вопрос. Нам есть что улучшить, будем это тренировать».

Об игровом времени Заврагина и Плешкова

«У нас есть тренер вратарей Максим Соколов, находимся с ним в постоянной коммуникации. По голкиперам все просто: смотрим по тренировкам, а лучшая тренировка — это игра. Всегда на лед выходят сильнейшие в данный момент. У нас все вратари будут играть. Хочу всех успокоить — все ребята тренируются и готовы, в СКА хороший микроклимат».

О бывших игроках СКА в «Спартаке»

«Принципиально ли нам было победить многих бывших игроков СКА, в том числе Николаева? Мы его не обменивали в «Спартак». Все команды сильные, каждая играет в свой хоккей. С огромным уважением относимся ко всем командам. У нас много воспитанников в других клубах, здорово, что они показывают яркий хоккей».

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