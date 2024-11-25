Ларионов ответил за свои слова и разорвал «Спартак». Проблемы красно-белых никуда не делись

Кошмарные 0:6 при своих болельщиках.

FONBET чемпионат КХЛ

«Спартак» (Москва) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 0:6 (0:1, 0:4, 0:1)

Голы: Фирстов — 7 (Кагарлицкий), 3:51 — 0:1. Ларионов — 2 (Линч), 22:27 — 0:2. Гончарук — 7 (Кагарлицкий), 23:15 — 0:3. Свечников — 9 (Мисников), 26:25 — 0:4. Летунов — 6 (Артамонов, Войнов), 38:51 — 0:5. Фирстов — 8 (Летунов, Артамонов), 50:45 — 0:6.

Нереализованные буллиты: Галимов (Спартак), 29:58 (Вратарь), Пашин (Спартак), 16:06 (Вратарь).

Вратари: Николаев (Куликов, 23:15) — Бочаров.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 34 (10+14+10) — 30 (6+12+12).

Судьи: Дударов, Сергеев.

25 ноября. Москва. «Мегаспорт».

В середине сентября после поражения (2:4) в «Мегаспорте» главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов пообещал еще не раз обыграть «Спартак» в нынешнем сезоне. Тогда его высказывания казались одновременно и бравадой, и вызовом, выросшими на почве отрицательных эмоций от неудачного результата.

Обычно специалисты, у которых есть большой опыт игры и работы в Северной Америке, тщательно относятся к любым высказываниям и стараются не разжигать страсти на ровном месте. Там так не принято. Профессор, если брать примеры из древнерусской истории, пошел на вы и за свои слова ответил.

«Спартак» и в прошлом матче с «Витязем» два с лишним периода смотрелся неважно, но чудесным спасением в концовке со счета 1:4 заставил забыть о негативе. Но ненадолго.

С «Торпедо» все оказалось гораздо хуже. Команда, идущая на втором месте в конференции, тоже может проиграть кому угодно. В КХЛ сейчас отдельно взятым поражением никого шокировать нельзя. Тем более что нижегородская команда сейчас в хорошем состоянии.

«Торпедо» в Москве обыграло «Спартак» (6:0) 25 ноября. Фото ХК «Торпедо»

Из-за занятости «Мегаспорта» ледовыми и новогодними шоу «Спартак» вернется на домашнюю арену только в середине января. Впереди команду ждет продолжительная выездная серия из 13 матчей — настоящее испытание. Даже с учетом этого обстоятельства смутило безволие москвичей перед своей аудиторией, которая не заслужила такого отношения себе. Со своими болельщиками красно-белые до следующего года простились на грустной ноте.

Главный тренер москвичей Алексей Жамнов, признавая свои ошибки, на пресс-конференции нашел в себе силы шутить и улыбаться. Со стороны такое поведение казалось защитной реакцией. В турнирном плане для его команды ничего не изменилось. Задача остается прежней — подойти в отличном состоянии к началу плей-офф.

Сейчас дело не в счете в конкретной игре. «Спартак» уже третий месяц пытается найти решение одним и тем же проблемам. Пока прогресса в этом направлении не заметно. Первое звено играет нестабильно, часто растворяется на площадке Николай Голдобин, в обороне команда не прекращает проваливаться, вратарь Дмитрий Николаев порой поддается эмоциям.

Это тревожит гораздо больше, чем разгром в одном матче, ведь и в победных играх тоже не все складывалось идеально. Работа над самим собой — это обязательная программа действий для каждого спартаковца до весны. От того, как она пройдет, и будет зависеть кубковое выступление команды.