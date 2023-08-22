«Спартак» готов стать суперклубом за сносные деньги. Сколько получают новые звезды красно-белых

Разбираем трансферы москвичей и прикидываем их состав на сезон.

Выступление «Спартака» в минувшем сезоне стало одним из главных разочарований. Команда с далеко не самым слабым составом весь сезон не могла найти свою игру. После того как в ноябре Бориса Миронова на посту главного тренера сменил Игорь Гришин, «Спартак» на время заблистал, радуя ярким комбинационным хоккеем, но надолго красно-белых не хватило. В итоге московский клуб впервые за шесть лет не попал в плей-офф.

Перемены в межсезонье были ожидаемыми. Началось все с назначения на пост главного тренера Алексея Жамнова, который прекратил работу в сборной России. На клубном уровне опыт Жамнова ограничивается неполным сезоном-2018/19, когда «Спартак» выиграл первые два матча серии в Санкт-Петербурге у СКА. В итоге все закончилось победой фаворита в серии, но москвичи оставили очень приятное впечатление.

Фото ХК «Спартак»

Главными приобретениями красно-белых летом можно назвать троих нападающих, которые должны образовать ударное сочетание. Иван Морозов еще два года назад был ведущим центрфорвардом сборной России на чемпионате мира, но после этого его карьера пошла на спад. «Вегас» отдал Морозова в аренду «Спартаку» на год, за который Иван должен получить много игрового времени и обрести уверенность. Зарплата Морозова, которого «Спартак» получил в результате обмена Александра Никишина в СКА прошлым летом, — 27,5 миллиона рублей в год.

Павел Порядин не первый год блистал в «Нефтехимике» и честно признавался, что хочет попробовать себя на другом уровне. «Спартак» выменял права на Порядина у нижнекамцев за 50 миллионов рублей и двух молодых игроков — защитника Серикова и нападающего Злодеева. Отмечу, что и зарплата Порядина в «Спартаке» будет невысокой для игрока такого уровня: по 30 миллионов рублей в год в ближайшие два сезона и 35 — в сезоне-2025/26. Но, как и многие другие игроки «Спартака», Порядин может существенно увеличить доход в случае выполнения личных бонусов и попадания команды в плей-офф.

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Николай Голдобин все последние годы был одним из самых ярких игроков КХЛ, но стабильности ему не хватало. В «Магнитке» он провел два с половиной сезона и после смены главного тренера был обменян в «Спартак» на Данилу Квартальнова. С 45 миллионами рублей в год Голдобин будет самым высокооплачиваемым игроком «Спартака».

Важные подписания для «Спартака» — опытные Роман Рукавишников, Михал Чайковски, Александр Бурмистров и Ансель Галимов. В системе красно-белых много перспективной молодежи, но прошлый сезон показал, что опыта им пока не хватает.

Суммарная платежная ведомость «Спартака» составляет около 500 миллионов рублей — совсем немного для такого состава. Секрет отчасти в тех самых бонусах. Ключевые игроки получат существенно больше, чем прописано в окладе, если добьются высоких результатов. Так что мотивации у лидеров «Спартака» будет достаточно.

При этом стоит отметить, что за последние годы в клубе стало намного больше талантливой молодежи. Как результат этого — победа фарм-клуба москвичей «Химика» в ВХЛ в прошлом сезоне. А Савиков, Орлов, Чезганов, Пашин, Усманов, Точилкин и многие другие наверняка получат свой шанс по ходу длительной регулярки.