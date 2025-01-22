Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Статьи
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 20:45

«Хоккеист СКА упал без сознания. Почему?» Ротенберг устроил новый скандал — а КХЛ его не поддержала

Шалунов и Красковский избежали дисквалификаций после матча против СКА
Роман Кольцов
Корреспондент
Главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Фото ХК СКА
Telegram Дзен
Зря показывал видео на пресс-конференции?

СКА обыграл «Локомотив» (5:2) в матче FONBET Чемпионата КХЛ. Эта победа особенно важна для петербургской команды в контексте последних событий: прервалась четырехматчевая серия поражений, а разговоры об отставке Романа Ротенберга поутихли.

Однако главный тренер армейцев на пресс-конференции не выглядел довольным и даже закончил ее раньше времени. Дело в том, что ему не понравилась жесткая игра нападающих «Локо» Максима Шалунова и Павла Красковского в двух эпизодах.

И 22 января спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ вынес решение: на Красковского не наложили санкции, а Шалунов отделался денежным штрафом. Оба хоккеиста избежали дисквалификации. И вряд ли Роман Борисович обрадуется таким новостям.

Хоккеисты СКА Андрей Педан (№ 3), Иван Демидов (№ 91) и&nbsp;Арсений Грицюк (№ 81) празднуют гол в&nbsp;ворота &laquo;Локомотива&raquo; (5:2) 21&nbsp;января. СКА наконец победил — но в очень непривычном стиле. Матч с «Локомотивом» — не показатель выхода из кризиса

Какими эпизодами остался недоволен Ротенберг

Все началось в первом периоде. Шалунов провел силовой прием против Александра Никишина: форвард «Локомотива» подпрыгнул и плечом угодил в голову капитана СКА. Арбитры не остановили игру и не зафиксировали нарушения, хотя последствия столкновения были серьезными.

После удара Никишин с трудом поднялся, но сразу же снова упал, ударившись подбородком об лед. Несмотря на это, защитник продолжил игру, хотя передвигался с трудом. До скамейки он добрался только через некоторое время. После паузы Ротенберг подозвал судей и эмоционально им что-то высказал. Никакой реакции от них не последовало. Сам Никишин позже вернулся на площадку и доиграл встречу до самого конца.

А в конце третьего периода еще один спорный эпизод: Красковский жестко встретил Андрея Педана. Судьи вновь не усмотрели нарушения правил, что вызвало дополнительное возмущение Ротенберга.

Самая необычная пресс-конференция тренера СКА

После матча Роман Ротенберг провел пресс-конференцию, которая прошла в нестандартном формате. Тренер произнес всего пять предложений:

«Добрый вечер. Хочу поблагодарить всех, кто пришел на арену, наших болельщиков. Эта победа — заслуга только наших болельщиков. Больше комментариев у меня по игре нет и не будет. Хочу, чтобы вы посмотрели видео».

После этого журналистам показали два спорных эпизода: силовой прием Шалунова против Никишина и момент с Красковским и Педаном.

Далее Ротенберг передал слово пресс-атташе команды Антону Третьякову, который отметил:

«Педану повезло в том, что он высокий. Но там удар был в прыжке».

Следом тренер петербургской команды все-таки начал общение с журналистами, но не совсем привычное. Ротенберг просил их оценить эти эпизоды. Кто-то высказывался:

— С точки зрения болельщика-дилетанта, наблюдавшего за игрой с трибуны великолепной «СКА-Арены», это был чисто игровой момент. Его оценку должны дать судьи-профессионалы.

— А вы посмотрите, как он (Никишин) потерял сознание, падает лицом в лед! — ответил тренер. — Если бы он сломал себе челюсть или лицевую кость, он бы больше не сыграл никогда за СКА. Прокомментируйте, почему человек падает лицом в лед без сознания. Просто так?

— Вы же разбираетесь в хоккее лучше меня...

— Нет, вы разбираетесь лучше всех!

— Вы обещаете не перебивать и не даете мне сказать.

— Я вообще молчу! Пожалуйста, говорите.

— Еще раз. С точки зрения болельщика-дилетанта говорить о том, что это были умышленные нарушения с целью травмировать ведущих хоккеистов СКА...

— А где Кузнецов, можно вопрос? Ответа нет. К следующему вопросу. Давайте, чтобы все ответили, у нас же свобода слова. Есть ребята, которые приходят очень редко, но задают очень сложные вопросы. Прокомментируйте, пожалуйста. Вы отказались, тоже ваше право, — заключил Ротенберг.

Нападающий «Локомотива» Павел Красковский
Павел Красковский.
Фото Global Look Press

После этого в разговор вступил другой журналист:

— Я так понимаю, мы участвуем в том, что 300 тысяч вам экономим, да? Главное, чтобы это на журналистов не распространялось.

— Я вообще буду молчать. Я не буду комментировать вообще, только по регламенту. Первый период — отлично, второй — супер, третий еще лучше.

— В динамике я не увидел нарушения, здесь смотрю, вижу, что человек подпрыгнул, пошел локоть. Да, это нарушение. Во втором эпизоде Педану повезло, что он высоким родился, думаю, там тоже локоть был в лицо направлен.

— А прыжок видите?

— Прыжок видел.

— А прыгать можно?

— Нет.

— Как-то наш диалог не получается. Давайте закончим пресс-конференцию. Я не буду отвечать на вопросы, я просто прокомментировал игру по регламенту, на этом все, — завершил пресс-конференцию Роман Борисович и покинул зал.

Впереди у СКА важнейший матч против московского «Динамо». И в каком настроении Ротенберг предстанет перед журналистами на этот раз — загадка.

Матч СКА — «Динамо» Москва — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

3
Максим Шалунов
Павел Красковский
Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК СКА
Роман Ротенберг
Читайте также
Помиловал наркоторговца и поспорил с епископом. Что пишут СМИ о Трампе
Дважды обманул босса «Палмейраса» и дал заработать «Зениту». Как Клаудиньо уходит из России
Трамп пригрозил ввести новые санкции и пошлины на российский экспорт в США
Фицо назначил экстренное заседание Совбеза Словакии из-за угрозы госпереворота
Хендрикс снялась с чемпионата Европы-2025
МХЛ отстранила тренера «Реактора» на семь матчей за провокацию массовой драки
Популярное видео
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Поражения СКА, «Авангард» при Буше, будущее Ливо
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» снова топ. СКА расторг Деанджело. Ларионов мимо плей-офф?
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя