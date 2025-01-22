Зря показывал видео на пресс-конференции?

СКА обыграл «Локомотив» (5:2) в матче FONBET Чемпионата КХЛ. Эта победа особенно важна для петербургской команды в контексте последних событий: прервалась четырехматчевая серия поражений, а разговоры об отставке Романа Ротенберга поутихли.

Однако главный тренер армейцев на пресс-конференции не выглядел довольным и даже закончил ее раньше времени. Дело в том, что ему не понравилась жесткая игра нападающих «Локо» Максима Шалунова и Павла Красковского в двух эпизодах.

И 22 января спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ вынес решение: на Красковского не наложили санкции, а Шалунов отделался денежным штрафом. Оба хоккеиста избежали дисквалификации. И вряд ли Роман Борисович обрадуется таким новостям.

Какими эпизодами остался недоволен Ротенберг

Все началось в первом периоде. Шалунов провел силовой прием против Александра Никишина: форвард «Локомотива» подпрыгнул и плечом угодил в голову капитана СКА. Арбитры не остановили игру и не зафиксировали нарушения, хотя последствия столкновения были серьезными.

После удара Никишин с трудом поднялся, но сразу же снова упал, ударившись подбородком об лед. Несмотря на это, защитник продолжил игру, хотя передвигался с трудом. До скамейки он добрался только через некоторое время. После паузы Ротенберг подозвал судей и эмоционально им что-то высказал. Никакой реакции от них не последовало. Сам Никишин позже вернулся на площадку и доиграл встречу до самого конца.

А в конце третьего периода еще один спорный эпизод: Красковский жестко встретил Андрея Педана. Судьи вновь не усмотрели нарушения правил, что вызвало дополнительное возмущение Ротенберга.

Самая необычная пресс-конференция тренера СКА

После матча Роман Ротенберг провел пресс-конференцию, которая прошла в нестандартном формате. Тренер произнес всего пять предложений:

«Добрый вечер. Хочу поблагодарить всех, кто пришел на арену, наших болельщиков. Эта победа — заслуга только наших болельщиков. Больше комментариев у меня по игре нет и не будет. Хочу, чтобы вы посмотрели видео».

После этого журналистам показали два спорных эпизода: силовой прием Шалунова против Никишина и момент с Красковским и Педаном.

Далее Ротенберг передал слово пресс-атташе команды Антону Третьякову, который отметил:

«Педану повезло в том, что он высокий. Но там удар был в прыжке».

Следом тренер петербургской команды все-таки начал общение с журналистами, но не совсем привычное. Ротенберг просил их оценить эти эпизоды. Кто-то высказывался:

— С точки зрения болельщика-дилетанта, наблюдавшего за игрой с трибуны великолепной «СКА-Арены», это был чисто игровой момент. Его оценку должны дать судьи-профессионалы.

— А вы посмотрите, как он (Никишин) потерял сознание, падает лицом в лед! — ответил тренер. — Если бы он сломал себе челюсть или лицевую кость, он бы больше не сыграл никогда за СКА. Прокомментируйте, почему человек падает лицом в лед без сознания. Просто так?

— Вы же разбираетесь в хоккее лучше меня...

— Нет, вы разбираетесь лучше всех!

— Вы обещаете не перебивать и не даете мне сказать.

— Я вообще молчу! Пожалуйста, говорите.

— Еще раз. С точки зрения болельщика-дилетанта говорить о том, что это были умышленные нарушения с целью травмировать ведущих хоккеистов СКА...

— А где Кузнецов, можно вопрос? Ответа нет. К следующему вопросу. Давайте, чтобы все ответили, у нас же свобода слова. Есть ребята, которые приходят очень редко, но задают очень сложные вопросы. Прокомментируйте, пожалуйста. Вы отказались, тоже ваше право, — заключил Ротенберг.

Павел Красковский. Фото Global Look Press

После этого в разговор вступил другой журналист:

— Я так понимаю, мы участвуем в том, что 300 тысяч вам экономим, да? Главное, чтобы это на журналистов не распространялось.

— Я вообще буду молчать. Я не буду комментировать вообще, только по регламенту. Первый период — отлично, второй — супер, третий еще лучше.

— В динамике я не увидел нарушения, здесь смотрю, вижу, что человек подпрыгнул, пошел локоть. Да, это нарушение. Во втором эпизоде Педану повезло, что он высоким родился, думаю, там тоже локоть был в лицо направлен.

— А прыжок видите?

— Прыжок видел.

— А прыгать можно?

— Нет.

— Как-то наш диалог не получается. Давайте закончим пресс-конференцию. Я не буду отвечать на вопросы, я просто прокомментировал игру по регламенту, на этом все, — завершил пресс-конференцию Роман Борисович и покинул зал.

Впереди у СКА важнейший матч против московского «Динамо». И в каком настроении Ротенберг предстанет перед журналистами на этот раз — загадка.

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