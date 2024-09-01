Сегодня, 14:00
Стефан Да Коста готовится к четвертому сезону в составе «Автомобилиста». Прошлый чемпионат сложился успешно для уральской команды. Екатеринбуржцы вышли в полуфинал плей-офф и уступили будущему чемпиону — «Металлургу» (3-4). В интервью «СЭ» Да Коста рассказал о мотивации в дальнейшей карьере, вспомнил финал 2016 года между «Магниткой» и ЦСКА, а также оценил популярность разных видов спорта в родной Франции.
— Летние сборы команд КХЛ сократились. Это радует хоккеистов?
— Мы профессионалы и знаем, как надо тренироваться летом. Сокращение сборов — это хорошо.
— Как отдыхали от хоккея? Прошлый сезон получился длинным: плей-офф, чемпионат мира.
— У меня было два месяца. Этого хватило, отдохнул хорошо. Провел время с семьей. В сезоне, конечно, тяжело, потому что семья не со мной. Но это наша работа.
— У кого из российских тренеров была самая тяжелая предсезонка?
— Первые три года в ЦСКА с Дмитрием Квартальновым. Тогда я только приехал в КХЛ. В России — другой подход. Это было непросто. Мы проводили тренировочный лагерь в Финляндии. У нас было мало выходных. Мы тренировались несколько раз в день. Зал, лед, зал. Много бегали. А в Северной Америке раньше я тренировался по 45-50 минут.
— Самые тяжелые упражнения — беговые?
— Да-да. Беговые упражнения тяжелые. А наши дни на сборах были длинными.
— Агент Алеша Пилко часто говорит, что для легионеров самое главное — показать себя в первые месяцы, когда приезжаешь в лигу. Вы почувствовали это на себе, когда только присоединились к ЦСКА?
— Каждый день, каждый сезон важен для хоккеистов. Если у тебя после хороших двух месяцев начнутся неудачные игры, то это тоже очень плохо. Нужно всегда играть хорошо и не снижать свой уровень.
— В ЦСКА вас пригласил Сергей Федоров. Понимали, что он может стать тренером-чемпионом?
— Я понимал, что он может быть тренером. Но не знал, хочет ли он этого. Потом он стал тренером и два раза выиграл Кубок Гагарина. Это очень хороший результат. В ЦСКА он работал с нами на вбрасываниях.
— Насколько ценно получить советы от такой легенды?
— Очень приятно. Он один из моих любимых игроков.
— С ЦСКА вы играли в финале-2016 против «Металлурга». Это самое обидное поражение в вашей карьере?
— Прошло уже почти десять лет. Я был очень близок к выигрышу Кубка Гагарина. Очень тяжело проигрывать седьмой матч — что в финале конференции, что в финале Кубка. Но у меня еще есть время. И в «Автомобилисте» собралась очень хорошая команда.
— Можно сказать, что Кубок Гагарина — ваша главная мотивация сейчас?
— Да. Я хочу выиграть Кубок — и все.
— В чем главная сила чемпионского «Металлурга» в сезоне-2015/16?
— Я думаю, что мы [ЦСКА] были сильнее. Мы наносили много бросков, но вратарь Кошечкин играл великолепно. Просто супер. Удача была на стороне «Металлурга».
— Результат «Металлурга» в атаке определяло звено Мозякин — Коварж — Зарипов. Против них сложно играть?
— Моя пятерка никогда не играла против них. Тренер всегда накладывал звенья, чтобы мы играли против второго-третьего сочетания. Их тройка играла хорошо, но и мы играли здорово, забили много голов. Звено Коваржа действовало спокойно и умно. Было приятно за ними смотреть.
— Какие воспоминания об игре с Александром Радуловым?
— У него особенный характер. Радулов любит выигрывать. Иногда он чуть-чуть сумасшедший, но он — хороший хоккеист и человек, что очень важно.
— Мог ли Радулов сорваться на партнеров?
— Да. Но всегда хорошо, когда в команде есть такой игрок. Если он кричит на всех, то молодой игрок понимает, что надо больше работать. Иногда это вредит, но часто помогает команде.
— У Николая Заварухина тяжелые сборы?
— Первые 10 дней было очень тяжело. Тренер нам так и сказал. Сейчас у нас начались игры. Это уже лучше, все спокойнее. Но работы все равно еще много.
— За время в КХЛ привыкли, что в России тяжело на сборах?
— Конечно. Это не новость для меня.
— Нику Меркли даете советы, как пережить сборы?
— Он все знает. Игроки всегда обсуждают тренировочный лагерь и понимают, что здесь будет тяжело.
— А вы с кем советовались, когда только переходили в ЦСКА?
— С Яном Муршаком, Радуловым, Григоренко. Я сразу хорошо влился в команду, как и другие иностранцы.
— Что привело к успешному результату «Автомобилиста» в прошлом сезоне?
— Это был очень хороший сезон. Плей-офф провели вообще супер. Мы прошли тяжелые игры и тяжелые серии. Играли командой, блокировали броски. Обидно проигрывать седьмой матч — и снова «Магнитке».
— В какой момент сезона «Автомобилист» преобразился? В регулярке команда играла не так стабильно.
— Регулярный чемпионат очень длинный, матчей много. У нас в команде много опытных игроков. Мы знаем, когда нужно включиться и сплотиться.
— Вам удалось пройти «Ак Барс» за пять матчей. Могли представить, что серия будет короткой?
— Мы играли как команда. Все хоккеисты знали, что нужно сделать. У «Ак Барса» много индивидуально сильных игроков, но командные действия важнее.
— Насколько важен этот результат для «Автомобилиста»?
— Очень важен. Этот результат дает «Автомобилисту» хороший опыт и надежду на будущее.
— Что скажете о «Металлурге»? Чем эта команда выделялась?
— Это очень быстрая команда. Играла быстро и умно, хорошо двигала шайбу. Самое главное, что они очень быстрые.
— Что не получилось в седьмой игре с «Металлургом»?
— Не знаю. Просто играли две команды, которые очень хорошо проводили плей-офф. «Металлург» выиграл Кубок — этим все сказано. Мы тоже играли хорошо, но иногда не хватало удачи.
— Вратарь Илья Набоков вас впечатлил?
— Он очень хорошо играл в плей-офф. И у нас Евгений Аликин тоже много выручал. Наши вратари нам тоже очень много помогают.
— Набокова можно сравнить с Ильей Сорокиным, когда он играл за ЦСКА?
— Да. Он и Сорокин очень спокойны. У них нет лишних нервов. После пропущенных голов они не психуют, не падают духом.
— Как вывести такого вратаря из себя?
— Создавать трафик перед воротами, забивать плохие или грязные голы. После таких шайб вратари могут стать менее уверенными. Но лучше, конечно, задать этот вопрос голкиперам.
— Плохой гол — такой, как вы забили Кошечкину с центра площадки в финале-2016?
— Да-да. Это был как раз плохой гол. Думаю, это мой самый удачный гол за карьеру. Ведь я просто бросил, чтобы вбросить шайбу в зону и пойти в давление.
— Вы сыграли за сборную Франции на чемпионате мира. Это было сложное решение? Вы сталкивались с осуждением?
— Ничего не было. Это мое решение. Во Франции никто не говорил ничего плохого. Если я могу, то я сыграю за сборную. А если бы были какие-то проблемы, то я бы не играл.
— Олимпиада в Париже — грандиозное событие для страны?
— Это очень важно. Много видов спорта, красочная церемония открытия. Не все, конечно, было окей, но тем не менее. Для Парижа и спорта во Франции — это очень важное событие. Спорт в стране не так значим для населения. И когда Франция принимала Олимпийские игры, к спорту появилось больше интереса. Считаю, что это очень важно. Дети могут начать заниматься разными видами спорта.
— Вы говорите, что спорт во Франции не так значим, но мы видим сильные футбольные команды, волейбольную и баскетбольные сборные...
— Во Франции много сильных спортсменов. Но по-настоящему популярен только футбол. Вы читаете новости во Франции и узнаете, что Мбаппе ест на обед или где гулял. Волейбол тоже популярен. Но что с другими видами спорта? Хоккеем, например. Об этих видах спорта очень мало информации.
— Почему?
— Потому что в газетах пишут то, что люди хотят читать. Все во Франции обожают футбол. Все читают статьи об этом. Баскетбол не так интересен, поэтому о нем и пишут меньше. А так можно просто потерять читателей.
— Как оцените уровень внутреннего чемпионата Франции по хоккею?
— Он развивается. Становится больше игр, турнир уже интереснее, хотя по-прежнему далек от больших лиг. Но сам факт, что в чемпионате теперь играют 44-45 матчей — огромный шаг вперед. Лига становится профессиональнее.
— У вас есть мечта сыграть в конце карьеры в чемпионате Франции?
— Не знаю. Я хочу играть в России до конца карьеры. Посмотрим, как все будет.
— Вы — болельщик «ПСЖ». Как отнеслись к переходу Килиана Мбаппе в «Реал»?
— Это хорошо для него. И для команды тоже. Клуб не должен зависеть от одного игрока. И иногда, когда в команде нет одной суперзвезды, результат даже лучше.
— Насколько Мбаппе популярен во Франции? Его можно сравнить с Зиданом?
— Конечно. Он такой же популярный, как Зидан. С развитием медиа и СМИ Мбаппе — самый известный французский спортсмен.
— Что не получается у «ПСЖ» в Лиге чемпионов?
— Раньше вы спрашивали про «Автомобилист». Что наша команда не проходила первый раунд, что рано вылетала из плей-офф. То же самое с «ПСЖ». У клуба еще нет культуры победителей в той же Лиге чемпионов. «Манчестер Сити» тоже прошел через это, а сейчас это — топ-клуб. Требуется время: выиграть чемпионат, лучше и лучше играть в Лиге чемпионов. Придет время и для больших трофеев «ПСЖ».