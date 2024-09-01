Форвард «Автомобилиста» Да Коста хочет играть в России до конца карьеры

Разговор с нападающим «Автомобилиста» — о бронзовом сезоне, «ПСЖ» и мотивации.

Стефан Да Коста готовится к четвертому сезону в составе «Автомобилиста». Прошлый чемпионат сложился успешно для уральской команды. Екатеринбуржцы вышли в полуфинал плей-офф и уступили будущему чемпиону — «Металлургу» (3-4). В интервью «СЭ» Да Коста рассказал о мотивации в дальнейшей карьере, вспомнил финал 2016 года между «Магниткой» и ЦСКА, а также оценил популярность разных видов спорта в родной Франции.

Федоров — один из любимых игроков

— Летние сборы команд КХЛ сократились. Это радует хоккеистов?

— Мы профессионалы и знаем, как надо тренироваться летом. Сокращение сборов — это хорошо.

— Как отдыхали от хоккея? Прошлый сезон получился длинным: плей-офф, чемпионат мира.

— У меня было два месяца. Этого хватило, отдохнул хорошо. Провел время с семьей. В сезоне, конечно, тяжело, потому что семья не со мной. Но это наша работа.

— У кого из российских тренеров была самая тяжелая предсезонка?

— Первые три года в ЦСКА с Дмитрием Квартальновым. Тогда я только приехал в КХЛ. В России — другой подход. Это было непросто. Мы проводили тренировочный лагерь в Финляндии. У нас было мало выходных. Мы тренировались несколько раз в день. Зал, лед, зал. Много бегали. А в Северной Америке раньше я тренировался по 45-50 минут.

— Самые тяжелые упражнения — беговые?

— Да-да. Беговые упражнения тяжелые. А наши дни на сборах были длинными.

— Агент Алеша Пилко часто говорит, что для легионеров самое главное — показать себя в первые месяцы, когда приезжаешь в лигу. Вы почувствовали это на себе, когда только присоединились к ЦСКА?

— Каждый день, каждый сезон важен для хоккеистов. Если у тебя после хороших двух месяцев начнутся неудачные игры, то это тоже очень плохо. Нужно всегда играть хорошо и не снижать свой уровень.

Фото Global Look Press

— В ЦСКА вас пригласил Сергей Федоров. Понимали, что он может стать тренером-чемпионом?

— Я понимал, что он может быть тренером. Но не знал, хочет ли он этого. Потом он стал тренером и два раза выиграл Кубок Гагарина. Это очень хороший результат. В ЦСКА он работал с нами на вбрасываниях.

— Насколько ценно получить советы от такой легенды?

— Очень приятно. Он один из моих любимых игроков.

— С ЦСКА вы играли в финале-2016 против «Металлурга». Это самое обидное поражение в вашей карьере?

— Прошло уже почти десять лет. Я был очень близок к выигрышу Кубка Гагарина. Очень тяжело проигрывать седьмой матч — что в финале конференции, что в финале Кубка. Но у меня еще есть время. И в «Автомобилисте» собралась очень хорошая команда.

— Можно сказать, что Кубок Гагарина — ваша главная мотивация сейчас?

— Да. Я хочу выиграть Кубок — и все.

— В чем главная сила чемпионского «Металлурга» в сезоне-2015/16?

— Я думаю, что мы [ЦСКА] были сильнее. Мы наносили много бросков, но вратарь Кошечкин играл великолепно. Просто супер. Удача была на стороне «Металлурга».

— Результат «Металлурга» в атаке определяло звено Мозякин — Коварж — Зарипов. Против них сложно играть?

— Моя пятерка никогда не играла против них. Тренер всегда накладывал звенья, чтобы мы играли против второго-третьего сочетания. Их тройка играла хорошо, но и мы играли здорово, забили много голов. Звено Коваржа действовало спокойно и умно. Было приятно за ними смотреть.

— Какие воспоминания об игре с Александром Радуловым?

— У него особенный характер. Радулов любит выигрывать. Иногда он чуть-чуть сумасшедший, но он — хороший хоккеист и человек, что очень важно.

— Мог ли Радулов сорваться на партнеров?

— Да. Но всегда хорошо, когда в команде есть такой игрок. Если он кричит на всех, то молодой игрок понимает, что надо больше работать. Иногда это вредит, но часто помогает команде.

Фото Global Look Press

Илью Набокова можно сравнить с Сорокиным

— У Николая Заварухина тяжелые сборы?

— Первые 10 дней было очень тяжело. Тренер нам так и сказал. Сейчас у нас начались игры. Это уже лучше, все спокойнее. Но работы все равно еще много.

— За время в КХЛ привыкли, что в России тяжело на сборах?

— Конечно. Это не новость для меня.

— Нику Меркли даете советы, как пережить сборы?

— Он все знает. Игроки всегда обсуждают тренировочный лагерь и понимают, что здесь будет тяжело.

— А вы с кем советовались, когда только переходили в ЦСКА?

— С Яном Муршаком, Радуловым, Григоренко. Я сразу хорошо влился в команду, как и другие иностранцы.

— Что привело к успешному результату «Автомобилиста» в прошлом сезоне?

— Это был очень хороший сезон. Плей-офф провели вообще супер. Мы прошли тяжелые игры и тяжелые серии. Играли командой, блокировали броски. Обидно проигрывать седьмой матч — и снова «Магнитке».

— В какой момент сезона «Автомобилист» преобразился? В регулярке команда играла не так стабильно.

— Регулярный чемпионат очень длинный, матчей много. У нас в команде много опытных игроков. Мы знаем, когда нужно включиться и сплотиться.

— Вам удалось пройти «Ак Барс» за пять матчей. Могли представить, что серия будет короткой?

— Мы играли как команда. Все хоккеисты знали, что нужно сделать. У «Ак Барса» много индивидуально сильных игроков, но командные действия важнее.

— Насколько важен этот результат для «Автомобилиста»?

— Очень важен. Этот результат дает «Автомобилисту» хороший опыт и надежду на будущее.

— Что скажете о «Металлурге»? Чем эта команда выделялась?

— Это очень быстрая команда. Играла быстро и умно, хорошо двигала шайбу. Самое главное, что они очень быстрые.

— Что не получилось в седьмой игре с «Металлургом»?

— Не знаю. Просто играли две команды, которые очень хорошо проводили плей-офф. «Металлург» выиграл Кубок — этим все сказано. Мы тоже играли хорошо, но иногда не хватало удачи.

— Вратарь Илья Набоков вас впечатлил?

— Он очень хорошо играл в плей-офф. И у нас Евгений Аликин тоже много выручал. Наши вратари нам тоже очень много помогают.

— Набокова можно сравнить с Ильей Сорокиным, когда он играл за ЦСКА?

— Да. Он и Сорокин очень спокойны. У них нет лишних нервов. После пропущенных голов они не психуют, не падают духом.

— Как вывести такого вратаря из себя?

— Создавать трафик перед воротами, забивать плохие или грязные голы. После таких шайб вратари могут стать менее уверенными. Но лучше, конечно, задать этот вопрос голкиперам.

— Плохой гол — такой, как вы забили Кошечкину с центра площадки в финале-2016?

— Да-да. Это был как раз плохой гол. Думаю, это мой самый удачный гол за карьеру. Ведь я просто бросил, чтобы вбросить шайбу в зону и пойти в давление.

Килиан Мбаппе. Фото Global Look Press

Мбаппе популярен во Франции как Зидан

— Вы сыграли за сборную Франции на чемпионате мира. Это было сложное решение? Вы сталкивались с осуждением?

— Ничего не было. Это мое решение. Во Франции никто не говорил ничего плохого. Если я могу, то я сыграю за сборную. А если бы были какие-то проблемы, то я бы не играл.

— Олимпиада в Париже — грандиозное событие для страны?

— Это очень важно. Много видов спорта, красочная церемония открытия. Не все, конечно, было окей, но тем не менее. Для Парижа и спорта во Франции — это очень важное событие. Спорт в стране не так значим для населения. И когда Франция принимала Олимпийские игры, к спорту появилось больше интереса. Считаю, что это очень важно. Дети могут начать заниматься разными видами спорта.

— Вы говорите, что спорт во Франции не так значим, но мы видим сильные футбольные команды, волейбольную и баскетбольные сборные...

— Во Франции много сильных спортсменов. Но по-настоящему популярен только футбол. Вы читаете новости во Франции и узнаете, что Мбаппе ест на обед или где гулял. Волейбол тоже популярен. Но что с другими видами спорта? Хоккеем, например. Об этих видах спорта очень мало информации.

— Почему?

— Потому что в газетах пишут то, что люди хотят читать. Все во Франции обожают футбол. Все читают статьи об этом. Баскетбол не так интересен, поэтому о нем и пишут меньше. А так можно просто потерять читателей.

— Как оцените уровень внутреннего чемпионата Франции по хоккею?

— Он развивается. Становится больше игр, турнир уже интереснее, хотя по-прежнему далек от больших лиг. Но сам факт, что в чемпионате теперь играют 44-45 матчей — огромный шаг вперед. Лига становится профессиональнее.

— У вас есть мечта сыграть в конце карьеры в чемпионате Франции?

— Не знаю. Я хочу играть в России до конца карьеры. Посмотрим, как все будет.

— Вы — болельщик «ПСЖ». Как отнеслись к переходу Килиана Мбаппе в «Реал»?

— Это хорошо для него. И для команды тоже. Клуб не должен зависеть от одного игрока. И иногда, когда в команде нет одной суперзвезды, результат даже лучше.

— Насколько Мбаппе популярен во Франции? Его можно сравнить с Зиданом?

— Конечно. Он такой же популярный, как Зидан. С развитием медиа и СМИ Мбаппе — самый известный французский спортсмен.

— Что не получается у «ПСЖ» в Лиге чемпионов?

— Раньше вы спрашивали про «Автомобилист». Что наша команда не проходила первый раунд, что рано вылетала из плей-офф. То же самое с «ПСЖ». У клуба еще нет культуры победителей в той же Лиге чемпионов. «Манчестер Сити» тоже прошел через это, а сейчас это — топ-клуб. Требуется время: выиграть чемпионат, лучше и лучше играть в Лиге чемпионов. Придет время и для больших трофеев «ПСЖ».