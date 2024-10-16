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Звезда НХЛ из США словно родился в Питере. Он так быстро влился в СКА и готов бить рекорды КХЛ

Защитник СКА Деанджело набрал 13 очков в 8 матчах КХЛ
Михаил Зислис
Обозреватель
Тони Деанджело.
Фото ХК СКА
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Разбираемся в секрете быстрой адаптации Тони Деанджело.

В стартовой части сезона к СКА могут быть вопросы как по игре, так и по результатам. Команда, несмотря на второе место на Западе, пока далека от полного раскрытия своего мощного потенциала. Но один трансферный ход уже можно признать попаданием в самое яблочко. Защитник Тони Деанджело вписался в состав армейцев настолько органично, словно родился и вырос где-нибудь на Невском.

О его скандальном и вспыльчивом характере ходило много разговоров. Но аура Санкт-Петербурга повлияла на него в лучшую сторону. Ни единого намека на какие-то безобразия и длинный язык. Американец набрал 13 (1+12) очков всего в восьми матчах. Такими темпами не только выбьет космические бонусы, полагающиеся ему по контракту за попадание в тройку самых результативных игроков чемпионата в своем амплуа, но и впишет свою фамилию в историю КХЛ.

Тони Деанджело. Плохие парни, которых мало кто любит. СКА сделал все, чтобы заявить защитника из США

Экстраполировать текущие показатели на весь сезон и считать, что Деанджело выбьет под сотню очков, было бы заблуждением. Пока эта смелая мысль воспринимается как ненаучная фантастика. Взять за ориентир лучший результат, принадлежащий канадцу Крису Ли — объективная реальность. В сезоне-2016/17 он, выступая за магнитогорский «Металлург», набрал 65 (14+51) очков в 60 играх.

Будь в нынешнем СКА звено, сопоставимое с тройкой Мозякин — Коварж — Зарипов в расцвете, то показатели Деанджело могли улететь в небеса. Американский защитник неплохо чувствует себя и сейчас. Ситуация для него могла быть и получше, если бы петербуржцы сильнее действовали в большинстве. В этом компоненте они идут лишь на 16-м месте, что воспринимается как сенсация, учитывая индивидуальный уровень их лидеров. Деанджело в НХЛ считался в первую очередь специалистом по игре в большинстве, набирая 42 процента своих очков в численном преимуществе. В СКА положение дел пока похуже — 38 процентов.

Фото ХК СКА

Зато функционал американца в новой команде стал шире. Этот вывод легко сделать, отталкиваясь от времени, которое в среднем защитник проводит на льду. Сейчас он по этому показателю идет на четвертом месте в КХЛ (23:05). В Северной Америке много играл Деанджело только в «Филадельфии» два года назад (22:04). В остальные семь сезонов у него не было и 20 минут. О проблемах американца в обороне известно давно. Но в КХЛ уровень сопротивления ниже, поэтому защитника не надо сознательно уводить из-под лучших троек нападения соперников. СКА старается больше контролировать шайбу, чем подстраиваться под оппонента.

Огромным плюсом для Деанджело стало наличие Александра Никишина — лучшего защитника КХЛ последних лет. Первоначально американец выходил в паре с Андреем Педаном, но время заставило тренерский штаб СКА объединить двух сильнейших, если брать в расчет атакующие способности, игроков обороны. Никишину пришлось даже наступить на горло собственной песне по объективной причине и больше сконцентрироваться на защитных фукнциях.

Роман Ротенберг и&nbsp;Тони Деанджело. В СКА пришел защитник из НХЛ, он сильнее на голову большинства легионеров. Но приживется ли Деанджело в Питере?

Раньше выход из обороны держался почти исключительно на нем. Сейчас у тренерского штаба появилась завидная вариативность. Длинные передачи Деанджело на ход нападающим — это фактор, с которым надо считаться другим командам, пытающимся сыграть в давление. Американский защитник с шайбой действует очень уверенно и мало ошибается. Если он избежит проблем со здоровьем, то рекорд Ли вряд ли устоит. Особенно с учетом того, что СКА еще не вышел на пик своих возможностей и должен прибавить.

Тони Деанджело
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