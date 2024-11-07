«Я не в НХЛ, потому что поддержал Трампа». Звезда СКА Деанджело поругался со скандальным судьей, а потом похвалил Россию

Что не поделили?

Защитник петербургского СКА Тони Деанджело в социальных сетях поссорился с бывшим арбитром НХЛ. Экс-хоккеист «Рейнджерс», «Каролины» и «Филадельфии» поддержал нового президента США Дональда Трампа — все это вылилось в большую перепалку.

Что сказал Деанджело

29-летний хоккеист в социальных сетях порадовался победе Дональда Трампа на выборах в США — и попутно заявил, что из-за его поддержки вынужден был покинуть Америку.

«Это приятно. Я был одним из немногих спортсменов, кто поддерживал Трампа с первого дня. Это одна из причин, по которой я больше не в НХЛ, но наша страна важнее! Молчаливое большинство снова проявилось, люди, которые, к сожалению, боялись поддержать [Трампа открыто], проголосовали!» — написал Деанджело в Х.

Пост собрал более миллиона просмотров и около 5 тысяч лайков. Среди тех, кто обратил внимание на комментарий хоккеиста, оказался экс-арбитр НХЛ Тим Пол. Он, в отличие от многих, раскритиковал американца.

«Я не думаю, что причина в поддержке Трампа. Я остаюсь при своем мнении, как и год назад. Ты сейчас отвлекаешь внимание. Ты играл за 6 команд за 9 лет. Посмотри в зеркало!» — написал Пол, запись собрала 2,8 тысячи лайков.

Тони не растерялся: «Тим, вернись к своему подкасту. Я слышал, что последний выпуск набрал 12 просмотров».

«12 — это здорово», — парировал Пол.

«Это твое возвращение? Тогда я победил», — написал Тони.

В ответ на это экс-арбитр прошелся по больному: «Он хороший игрок и должен выступать в НХЛ, особенно с его статистикой, но он печется только о себе и отвлекается на неспортивные вещи, поэтому команды не хотят его видеть. Наслаждайся Россией!»

Деанджело не стал отрицать, что далеко не всегда вел себя корректно, однако, по мнению хоккеиста, политика все же повлияла на его отъезд.

«Все обо мне так лживо... Поговорите с бывшими товарищами по команде, пожалуйста... Я сделал какую-то глупость? Да. Ссорился с некоторыми тренерами? Да. Но я хотел быть лучшим и побеждать. Я не всегда справлялся с этим должным образом, но я говорю вам, основываясь на чистых фактах, один из которых — политика», — подчеркнул спортсмен.

Пол ответил кратко: «Ты в России. Этого достаточно».

Фото Global Look Press

Фото из России

Позднее мужчины будто бы даже помирились. Экс-арбитр прикрепил видео с новогодней Красной площадью и написал: «Слышал, что в России на Рождество максимально красиво. Пришли фотографии, пожалуйста».

Тони прикрепил снимок и ответил по-доброму: «Прямо у меня дома. Довольно круто, раз ты спрашиваешь. Отправлю тебе еще в праздники. Береги себя, брат».

Кроме того, хоккеист еще немного пообщался с хейтерами, один из которых написал довольно развернуто: «Чувак. Ты не в НХЛ не из-за политики. А потому что ты дерьмовый товарищ, туп с шайбой, тебя бьют, как арендованного мула, ты слишком много пиаришься, ты раковая опухоль раздевалки и старый тупица. А еще лажаешь в ключевые моменты, потому что не можешь справиться с давлением».

Деанджело отшутился: «Я знаю, ты голосовал за Камалу. Все будет хорошо».

О мирном тоже говорили — один из пользователей спросил у хоккеиста, как тому Арсений Грицюк. «Мне нравится. Очень быстрый, отличный удар», — похвалил одноклубника Деанджело.

Фото Global Look Press

Кто такой Тим Пол

Это экс-арбитр НХЛ, со скандалом уволенный в 2021 году. Полу прилетело за странное высказывание: во время матча «Детройта» и «Нэшвилла» Тим удалил форварда Виктора Арвидссона, а в трансляцию попали слова: «Там ничего особо не было, но я хотел дать «Предаторз» чертово удаление пораньше».

После разбирательств арбитра отстранили от работы: «Нет ничего важнее обеспечения честности игры. Поведение Пола прямо противоречит соблюдению краеугольного принципа, которого мы требуем от наших судей и которого наши болельщики, игроки, тренеры и все, кто связан с игрой, ожидают и заслуживают. Его комментарии не имеют оправдания, независимо от контекста и намерений. НХЛ предпримет все необходимые шаги для защиты целостности нашей игры», — говорилось в официальном сообщении лиги.

После ухода из НХЛ Тим начал медийную жизнь — он часто высказывается по злободневным вопросам в своих соцсетях. При этом Пола, мягко говоря, не любят хоккейные болельщики — и до случая с удалением он неоднократно попадал в скандалы.