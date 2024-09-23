И что отвечал американец.

В СКА пополнение — новым защитником армейцев стал 28-летний американец Тони Деанджело. Контракт заключен сроком на один год и будет действовать до конца сезона-2024/25. Хоккеист будет выступать за питерский клуб под номером 24.

В прошлом сезоне защитник играл за «Каролину» в НХЛ. За 40 матчей он набрал 3+10 очков. Тони Деанджело стал одним из самых звездных хоккеистов КХЛ на данный момент.

Деанджело счастлив

По случаю трансфера СКА устроил онлайн-конференцию — на вопросы на ней отвечал как главный тренер клуба Роман Ротенберг, так и сам хоккеист. Причем вице-президент армейцев еще и сам выступил в роли переводчика новобранца, что вызвало оживленную реакцию в соцсетях. «Я подписал контракт на один год со СКА. Очень счастлив быть здесь. Первое впечатление — мне все нравится. Есть знакомые ребята в команде», — заявил Тони.

Также Деанджело рассказал, кто повлиял на его переход: «Летом общался с клубами НХЛ. Тогда по этическим соображениям не мог комментировать интерес к себе со стороны СКА. Евгений Кузнецов повлиял на мой переход. Мы общаемся с ним. У нас много общего».

Новичок петербургского клуба также пошутил: «На переговорах мне предложили борщ с салом. Можно сказать, что качество еды тоже повлияло на решение».

Американец сказал немало приятных слов о новом клубе: «Я уже многое знал до перехода в СКА о КХЛ, так как это одна из лучших лиг в мире. Я смотрел некоторые игры. Плюс много общался с Кузнецовым, Панариным, Шестеркиным и Орловым. Ребята рассказывали и о СКА, и о разных деталях. После этого мне стало легче принять решение. Знал, что СКА — одна из лучших организаций по отношению к игрокам и что здесь лучшие болельщики».

Кроме того, Деанджело высказался об одном из многочисленных спорных эпизодов в карьере — драке с одноклубником по «Нью-Йорк Рейнджерс», российским голкипером Александром Георгиевым. Судя по всему, Тони совсем не раскаивается: «Я собираюсь так же играть и тренироваться со страстью. Страсть дает возможность победить».

Тони Деанджело и Роман Ротенберг. Фото ХК СКА

Ротенберг в восторге — но вопрос про зарплату его разозлил

Менеджер армейцев очень доволен подписанием и на пресс-конференции по традиции высказывался ярко. Так, Ротенберг похвалил Деанджело и рассказал, что помогло завершить переговоры удачно.

«Приветствуем Энтони Деанджело в Санкт-Петербурге — в лучшем городе мира. Мы стараемся собирать лучших игроков мира. Хотим, чтобы в СКА всегда были яркие личности, мастера. Энтони уже в Санкт-Петербурге. У нас вчера были переговоры в Ленинградской области. Ее воздух помог нам завершить переговоры. Таких хоккеистов, как Деанджело, в мире не так много. Вы прекрасно знаете этих игроков, не будем называть их фамилии. Все они лидеры своих команд. Эти люди забивают голы в финалах Кубка Стэнли. Они хорошо играют по синей линии. Такие защитники — это фундамент любой команды», — сказал Ротенберг.

А вот вопрос про зарплату, которая у топового защитника из НХЛ должна быть приличной и создавать проблемы с потолком, доступным СКА, менеджера разозлил. Однако он ответил честно: «А какие у вас сомнения? Вы читаете советские газеты или вы из-за бугра? А про пол зарплат вопросы не возникают? Мы всегда работаем в рамках регламента. У нас огромные бонусы, которые прописываются в контракте», — заявил Роман Борисович.

Тони Деанджело в минувшем сезоне выступал за «Каролину». Всего за карьеру в НХЛ он провел за «Ураганов», а также «Аризону», «Рейнджерс» и «Филадельфию» 397 матчей и набрал 223 (49+174) очка.