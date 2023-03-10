0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

10 марта, 23:35

Ларионов в шаге от победы над «Динамо»! Новый бешеный матч самой крутой серии плей-офф

Михаил Зислис
Обозреватель
Илья Каблуков («Динамо») и Андрей Белевич («Торпедо»).
Фото пресс-служба ХК «Динамо Москва»
Telegram Дзен
Кудашов швырял бутылку.

КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала. Пятый матч
«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Динамо» (Москва) — 4:3 ОТ (1:0, 1:2, 1:1, 1:0)
Голы: Ян — 1 (бол., Федотов, Кульбаков), 1:20 — 1:0. О`Делл — 3 (Тринеев, Малышев), 25:56 — 1:1. О`Делл — 4 (бол., Лилья, Менелл), 38:02 — 1:2. Михеев — 1 (Веряев, Федотов), 38:39 — 2:2. Лилья — 1 (Уил, Менелл), 50:02 — 2:3. Фирстов — 2 (Федотов, Бокун), 50:51 — 3:3. Ян — 2 (бол., Михеев, Коваленко), 78:20 — 4:3.
Вратари: Кульбаков — Коновалов.
Штраф: 6 — 14.
Броски: 36 (13+4+5+14) — 35 (12+10+11+2).
Судьи: Морозов, Раводин.
10 марта. Нижний Новгород. КРК Нагорный.
Счет в серии: 3-2.

Эта серия может продолжаться вечно и все равно не надоест. Команды выдали второй ярчайший матч подряд и снова дело дошло до овертайма. «Торпедо» по всеобщему мнению играет в самой зрелищной манере в лиге, но сумело затянуть с головой в веселый и местами хаотичный хоккей обычно застегнутого на каждую пуговицу соперника. По-кубковому небритое лицо главного тренера москвичей Алексея Кудашова, которое выхватывал режиссер трансляции, часто выражало недоумение. «Динамо» придерживалось своего строгого стиля временами. Только в третьем матче серии бело-голубым удалось ровно сыграть с первой и до последней минуты.

Игроки &laquo;Авангарда&raquo; радуются выходу во&nbsp;второй раунд плей-офф КХЛ. «Авангард» — во втором раунде плей-офф. А был ли шанс у «Сибири»?

Новость о выводе из списка травмированных одного из ведущих нападающих «Торпедо» Кручинина вызвала преждевременный оптимизм. В заявку на пятую игру он не попал. На этот раз в самом начале повторилась картина, которая наблюдалась в Нижнем Новгороде в стартовых матчах серии. Хозяева сразу после стартового вбрасывания помчались вперед, быстро забили и атаковали без передышки. Далеко не сразу их оппоненту удалось найти действенные контрмеры. Если бы арбитры в конце первого периода оценили нарушение со стороны динамовца Тринеева, который в безобидной ситуации двинул клюшкой Федотова, больше, чем двумя минутами, то гостям пришлось тяжеловато.

Вторые периоды в текущей серии бело-голубые проводят лучше всего. Именно этот отрезок позволил им вернуться к жизни. Преимущество «Динамо» временами было настолько подавляющим, что оставалось только удивляться происходящему в матче. Роль лидера на себя взял канадец О'Делл, который, несмотря на проблемы со здоровьем, бьется как бешеный в каждом эпизоде и забил в третьей встрече подряд. Его дубль явно оживил гостевую скамейку и Алексея Кудашова лично.

Игроки «Торпедо» неоднократно доказывали, что не ломаются и не рассыпаются, сохраняя ясность мысли даже в самые сложные моменты. Наоборот — нижегородцы грамотно реагируют на временные неудачи и находят в себе новые силы. Сравняли нижегородцы счет с особым шиком. Пас Веряева на Михеева при втором голе вышел потрясающим. Так, наверное, мог бы сыграть сам Игорь Ларионов-старший году в 1987-м.

В третьем периоде «Динамо» тоже чаще атаковало и снова вышло вперед. Но счастье гостей продлилось всего 49 секунд чистого игрового времени — ровно столько потребовалось «Торпедо», чтобы отыграться. И снова это было сделано очень красиво. В овертайме уже нижегородцы завладели инициативой и не снижали своего давления ни на секунду. У ворот Коновалова было очень жарко. Голкипер спасал, и еще один раз ему на помощь пришла штанга. Однако своего «Торпедо» добилось, использовав свою вторую попытку в овертайме в большинстве. Кудашов отреагировал на пропущенную шайбу с ироничной улыбкой и даже бросил бутылку на лед. Наверное, арбитрам можно предъявить какие-то вопросы. Прямо сейчас хочется, чтобы серия продолжалась как можно дольше и растянулась до седьмого матча.

Кубок Гагарина — смотрите в Okko

Алексей Кудашов
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Игорь Ларионов (хоккей)
Кубок Гагарина
2
Обсудить
Читайте также
Виталий Дьяков: «Сейчас в России курьеры зарабатывают больше, чем футболисты второй лиги»
Болельщики наехали на канадца из-за Капризова: Кирилл не смог доиграть матч с «Виннипегом»
Лавров предупредил о последствиях игнорирования расследования по СП
Стало известно о состоянии упавшего на рельсы метро в Москве подростка
Российская артиллерия накрыла огнем отряд ВСУ при бегстве из Артемовска
Толкнувшему подростка под поезд метро назначили психолого-психиатрическую экспертизу
Популярное видео
Квартальнов и «Спартак», арена «Сибири», «Ак Барс» выиграл «Восток»
Слова Крылова, скандал с гимном в Сибири, провал «Барыса»
«Адмирал» — гроза авторитетов. Что будет дальше с клубом?
Григорий Дронов: кризис «Магнитки», конкуренция на «Востоке»
Провал «Спартака», почему не играет Гусев, странные матчи в КХЛ
Кто сотворил сказку «Торпедо», останется ли Ларионов, раскупят ли звезд команды: лайв
Ларионов победил СКА, «Ак Барс» выиграет Восток?
Мичков о сезоне в «Сочи»: интервью после победы над «Спартаком»
Николай Голдобин: почему его сажают в запас, поедет ли в НХЛ
Егор Яковлев: что творится в «Магнитке», боялись ли Квартальнова
Илья Ежов: что он сказал скамейке «Ак Барса» и Радулову
Скандал с Проворовым, безумный сезон «Бостона», танкинг за Бедарда
Радулов vs Шевченко: яркий разговор со звездой «Ак Барса»
Кто же победит на «Востоке», огненное «Зеленое дерби»
Шипачев: Знарок и проблемы «Ак Барса», отношения с Радуловым и Билялетдинов
Кулемин: конец карьеры, заражение и травма, лимит на легионеров в КХЛ
Шакир Мухамадуллин: НХЛ, ошибки и физика, Америка
Трансферы «Салавата», уйдет ли Кадейкин, будущее Козлова
Отставка Светлова, рекорд по поражениям: интервью генменеджера «Сочи»
Что творится в «Магнитке» / Никитин и шоу-бизнес / битва за плей-офф
Никитин: хоккей и шоу-бизнес, сын Кошечкина, Варнаков
Шумаков, Ткачев, Бывальцев: интервью гендиректора «Трактора»
«Ак Барс» побеждает с Биллом, голы Мичкова, кошмарная серия «Сочи»
Будущее Жамнова в сборной, Билялетдинов в «Ак Барсе»
Матч звезд, итоги КХЛ к перерыву, анонс Кубка Первого канала
«Ак Барс» уволил Знарка / безумный лимит в КХЛ / проблемы «Трактора»
Материалы сюжета: Кубок Гагарина-2023, первый раунд: четвертьфиналы конференций КХЛ
В «Торпедо» рассказали о состоянии Уракова, получившего рассечение коньком по лицу в матче с «Динамо»
Федоров назвал нелегким матч ЦСКА с «Северсталью»
Разин о поражении от ЦСКА: «Серия продолжается. Едем в Череповец, в Чикаго!»
Нападающий «Металлурга» Коростелев: «Мы никуда не денемся. Будем дальше бороться до конца»
«Торпедо» в овертайме переиграло московское «Динамо» и повело в серии плей-офф КХЛ
Четыре гола и повисшая клюшка: ЦСКА победил «Северсталь»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Авангард» — во втором раунде плей-офф. А был ли шанс у «Сибири»?