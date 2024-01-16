Историческое безумие в Нижнем Новгороде! «Торпедо» и «Магнитка» забили девять голов за период

Команда Ларионова переломила ход неудачно складывавшегося матча.

ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Металлург Мг» (Магнитогорск) — 7:4 (0:0, 6:3, 1:1)

Голы: Зернов — 15 (мен.), 23:05 — 0:1. Карпов — 9 (мен.), 23:48 — 0:2. Летунов — 22 (бол., Кручинин), 24:13 — 1:2. Конюшков — 5 (бол., Артамонов, Гончарук), 27:44 — 2:2. Ларионов — 5 (Воронин, Линч), 28:39 — 3:2. Линч — 4 (Воронин), 30:28 — 4:2. Белевич — 7 (Виноградов), 31:12 — 5:2. Белевич — 8 (Виноградов, Бауи), 32:50 — 6:2. Еременко — 2 (Карпов, Акользин), 35:51 — 6:3. Ян — 10 (Фирстов), 40:33 — 7:3. Михайлис — 15 (Петунин, Еременко), 58:25 — 7:4.

Вратари: Гуска — Набоков (Подскребалин, 28:39, Набоков, 32:50).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 23 (4+14+5) — 30 (12+10+8).

Судьи: Гамалей, Гашилов.

Нижний Новгород. КРК «Нагорный».

«Торпедо» на старте 2024 года не похоже на себя. Нижегородцы начали январь с архисложной победы над «Куньлунем» (3:2 ОТ), а затем крупно уступили минскому «Динамо» (2:5) и попали в гостях под красно-синий каток Сергея Федорова (2:7). Уверенный реванш, взятый у команды Дмитрия Квартальнова всухую (3:0) в столице Белоруссии, создавал впечатление, что дела у «автозаводцев» налаживаются. Однако уже через два дня они вновь рассыпались на выезде и на этот раз позволили разгромить себя московскому «Динамо» (1:6).

Реабилитироваться парням Игоря Ларионова, выпавшим из топ-4 «Запада», предстояло в домашнем матче с крайне непростым соперником. Лидер «Востока» «Металлург» приехал в Нижний Новгород, не проигрывая четыре матча подряд. Подогревал интерес к центральному матчу дня и тот факт, что «Торпедо» не обыгрывало «Магнитку» на своем льду с сентября 2018 года.

Достаточно скучный и пресный первый период от хозяев абсолютно не предвещал ничего печального для команды Андрея Разина. Хозяева в стартовой двадцатиминутке не сумели ничего выжать из удаления Егора Яковлева и бросили в створ ворот Ильи Набокова лишь четыре раза, проспав несколько опасных контратак. Поразительнее всего, что катастрофа уральцев началась не с нескольких пропущенных, а с двух заброшенных шайб в формате «4х5»!

Превратило игру в Нижнем Новгороде в настоящее безумие и стало началом ярчайшей перестрелки на 23-й минуте удаление нападающего «Магнитки» Дмитрия Силантьева. Именно после его фола за подножку гости повторили трюк трехмесячной давности из матча с «Автомобилистом» и забросили дважды в одном меньшинстве.

Сначала наглядно подсветил не лучшие оборонительные навыки Богдана Конюшкова Денис Зернов, который убежал по правому флангу и не побоялся вылезти в центр ради улучшения бросковой позиции. А через 30 секунд за слишком самонадеянную подкидку на синей линии Игоря Ларионова — младшего наказал опытнейший мастер Максим Карпов. И свой выход «1 в 0» он реализовал на запредельном ледяном уровне спокойствия, исполнив финт Кучерова и отправив шайбу между ног Адаму Хуске.

Как должны были отреагировать хозяева на два результативных провала в большинстве по всем законам жанра? Мгновенно сникнуть, отправиться в нокдаун и постепенно развалиться окончательно. Вот только не нужно было забывать, что «Торпедо» Ларионова не самая обычная команда, чьи алгоритмы и механизмы иной раз не поддаются осмыслению. Профессор и сам любит повторять на пресс-конференциях, что его парни рвут шаблоны и отличаются от остальных. Сегодня в этом можно было убедиться в какой уже раз.

В сложившейся ситуации нижегородцы не придумали ничего лучше, кроме как не дать пропасть оставшейся минуте большинства, и реализовали все то же удаление Силантьева. Для того чтобы соорудить оперативный ответ от Максима Летунова, тренерскому штабу Ларионова даже не пришлось брать тайм-аут.

Вскоре хозяева заработали еще одно большинство и сравняли счет благодаря набросу в трафик от Богдана Конюшкова. Затем — забросили еще одну и под рев вставшего на уши «Нагорного» впервые вышли вперед, заставив Андрея Разина убрать из ворот Набокова и заменить его на новичка Никиту Подскребалина.

Что было дальше? Только стерильное нижегородское безумие, во время которого у волжан продолжило залетать все, что шло в створ соперника. Далее — привычно куражное и сумасбродное «Торпедо» забило еще. И еще. И еще. И еще.

Все, что оставалось сделать Разину, глядя на нелогичный развал собственной команды, это провести обратную замену голкипера и спрятать на лавку Подскребалина, пропустившего трижды с четырех бросков по своим воротам. И это сработало — уже через пару минут «Металлург» ответил голом Владислава Еременко и сделал ситуацию для гостей не столь безнадежной. А еще подключение белорусского защитника помогло установить исторический рекорд — еще никогда в КХЛ команды не забрасывали девять шайб за период.

Правда, в третьем периоде «Магнитка» похоронила свои призрачные шансы на камбэк уже в самом его начале, пропустив в первой же смене. Все-таки пришедшая за полторы минуты до финальной сирены четвертая шайба от Никиты Михайлиса уже ничего не решала. Гостевой разгром от самой непредсказуемой команды лиги настроения лидеру «Востока» точно не добавил. Но стоит ли рвать волосы на голове (которых у Разина и так нет) после одной аномально проигранной встречи на фоне свежих побед над СКА, «Локомотивом» и «Спартаком» и делать долгоиграющие выводы по одному проваленному периоду? Пожалуй, что нет.