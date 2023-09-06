Суперматч и гол года. «Торпедо» Ларионова нанесло первое поражение СКА

Нижегородцы обыграли дома армейцев, а Кирилл Воронин забросил, вероятно, самый красивый гол начала регулярного чемпионата.

ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ

«Торпедо» (Нижний Новгород) — СКА (Санкт-Петербург) — 4:3 (1:1, 1:0, 2:2)

Голы: Гребенщиков — 1, 4:50 — 0:1. Атанасов — 2 (Ларионов), 5:16 — 1:1. Фирстов — 1 (бол., Конюшков), 23:43 — 2:1. Воронин — 1 (Атанасов, Ларионов), 51:06 — 3:1. Глотов — 1 (Алистров, Лайпсик), 56:56 — 3:2. Коваленко — 2 (п.в.), 58:02 — 4:2. Никишин — 1 (бол., Гальченюк, Толчинский), 59:34 — 4:3.

Вратари: Кульбаков — Маттссон (57:30 — 58:02, 58:37 — 59:34, 59:39).

Штраф: 10 — 8.

Броски: 39 (13+13+13) — 32 (6+11+15).

Судьи: Оленин, Сергеев.

6 сентября. Нижний Новгород. КРК Нагорный. 5500 зрителей.

«Торпедо» Игоря Ларионова поставило на уши КХЛ в прошлом сезоне. Нижегородцы ломали стереотипы и показывали симпатичный атакующий хоккей, который очаровывал и вдохновлял. Методы тренерского штаба, возглавляемого легендарным Профессором, произвели эффект на хоккейное сообщество. С кем бы ни обсуждал успехи автозаводцев, многие удивлялись гармонии стиля и результата. В первом раунде плей-офф команда отправила в отпуск московское «Динамо», которое благодаря выстроенной Алексеем Кудашовым системе считалось фаворитом серии.

Ларионов, конечно, не хоккейный Бог, не экстрасенс и не чародей. В основе пройденного «Торпедо» пути лежит грамотная работа тренерского штаба. За тактику отвечали так же Михаил Васильев и Андрей Козырев, известный по работе в «СКА-Неве». Фарм-клуб петербуржцев при бывшем помощнике Ларионова на уровне ВХЛ впечатлял комбинационным хоккеем, в котором игроки дорожили шайбой и не воротили нос от передач. В похожем стиле сейчас действует «Северсталь», которую Козырев возглавил в межсезонье.

Считалось, что с уходом Андрея Леонидовича нижегородские схемы обречены если не на провал, но как минимум на просадку. Вклад Козырева в устроившее мини-революцию «Торпедо» действительно велик, но, как оказалось, на старте нового сезона штаб Ларионова неплохо справляется без ушедшего на повышение помощника. «Автозаводцы» начали регулярку с двух побед над грандами «Запада». Никитинскому «Локомотиву» команда отгрузила пять шайб, а обидчику прошлого плей-офф — СКА — четыре.

Матч в Нижнем Новгороде украсил игровой день КХЛ. Шикарные шайбы, комбинации, сейвы вратарей, интрига — хватило всего. «Торпедо» продолжает удивлять смелостью и здравой спортивной дерзостью. Молодые игроки без робости выходят против лидера чемпионата. Естественно, внутри каждого — пожар, буря и безумие. Но как же умело нижегородцы держат под контролем мандраж против таких соперников, как «Локомотив» и СКА! Пропустили первыми? Не проблема для «Торпедо». 26 секунд хватило Василию Атанасову, чтобы сравнять счет и вдохнуть в команду уверенности. Первым очком в КХЛ отметился 17-летний защитник Антон Силаев, который в прошлой игре дебютировал в лиге.

Весь матч не покидало ощущение, что в Нижнем Новгороде встретились две равные по подбору исполнителей команды. Это больше комплимент «Торпедо», чем упрек подуставшему СКА. Хозяева играли раскованно и превосходили соперника в скорости. Тем удивительнее, что юный талант армейцев Матвей Мичков провел на льду лишь шесть минут. Сколько угодно можно иронизировать над «легкими ногами» как следствием щадящей предсезонки. Прошлым сезоном «Торпедо» доказало скептикам, что подход штаба Ларионова дееспособен на уровне КХЛ и относиться к таким летним сборам нужно без ухмылок и розовых очков.

Нижегородцы, пропустив на пятой минуте от Святослава Гребенщикова, больше не позволили СКА повести в счете. Играть в догонялки с такой командой, как «Торпедо», — авантюрная затея. Вратарь Иван Кульбаков совершил несколько классных сейвов, сохранив минимальное преимущество в счете, пока Атанасов не отдал роскошную передачу Кириллу Воронину и не заставил комментирующих матч Романа Скворцова и Леонида Вайсфельда сорвать голосовые связки. Претендент на гол месяца — не иначе. А может, и гол года.

Азарт и кураж окрылили «Торпедо». Стоило СКА сократить отставание до минимума, как настырный Николай Коваленко подловил на ошибке Алекса Гальченюка и отправил в пустые ворота четвертую шайбу. Обмен любезностями в концовке закончился тем, что армейцы отличились в большинстве, но больше трех Кульбаков пропускать не собирался. «Торпедо» подарило очередной матч-концерт — и как же ценно для команды, что завершился он победой над претендентом на Кубок Гагарина.