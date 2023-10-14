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Сегодня, 19:50

Голди-шоу захватило КХЛ. Новый «Спартак» Жамнова — украшение лиги

«Спартак» на выезде обыграл «Торпедо» в матче КХЛ
Михаил Скрыль
Корреспондент
«Торпедо» — «Спартак». Николай Голдобин (слева).
Фото ХК «Торпедо»
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Москвичи обыграли на выезде «Торпедо», а их лидер — Николай Голдобин — оформил дубль и лидирует в гонке бомбардиров, снайперов и ассистентов чемпионата.

КХЛ. Регулярный чемпионат
«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Спартак» (Москва) — 2:4 (0:1, 2:1, 0:2)
Голы: Талалуев — 1 (Бурмистров, Филин), 19:03 — 0:1. Голдобин — 13 (бол., Морозов, Локтионов), 28:24 — 0:2. Линч — 2 (Воронин, Сизов), 29:59 — 1:2. Артамонов — 2 (бол., Летунов, Атанасов), 37:25 — 2:2. Талалуев — 2 (Бурмистров), 57:29 — 2:3. Голдобин — 14 (п.в., Порядин, Кин), 59:12 — 2:4.
Вратари: Гуска (58:55 — 59:12) — Рибар.
Штраф: 10 — 8.
Броски: 30 (10+9+11) — 39 (11+12+16).
Судьи: Беляев, Наумов.
14 октября. Нижний Новгород. КРК Нагорный. 5500 зрителей.

«Спартак» и «Торпедо» очаровывали яркой игрой с первых дней чемпионата. Неудивительно, что команды идут в лидерах лиги по заброшенным шайбам. Не каждый матч удавался как рок-концерт, но большинство игр радовали нейтральных зрителей и заставляли обратить больше внимания на проекты Алексея Жамнова и Игоря Ларионова.

От «Торпедо» и «Спартака» в Нижнем Новгороде ждали зрелища, и команды не разочаровали. Матч держал в напряжении до самой концовки, а победную шайбу москвичи забросили за две с половиной минуты до сирены. Дубли Ильи Талалуева и Николая Голдобина помогли красно-белым начать выезд с победы над соперником-побратимом. На послематчевом интервью Жамнов признался, что, когда только начинал играть в хоккей, над его кроватью висел плакат Ларионова. Сегодня в Нижнем Новгороде наставник «Спартака» обыграл кумира детства.

Игровой эпизод матча КХЛ между &laquo;Спартаком&raquo; и&nbsp;ЦСКА. Супертройка «Спартака» остановила чемпиона. ЦСКА проиграл в московском дерби

На двоих команды нанесли 69 бросков в створ. Статистика подтверждает, что закрываться и играть от печки соперники не собирались. «Торпедо» и «Спартак» дорожат шайбой, приветствуют быстрые и тонкие передачи, а атаки разгоняют стремительно, иногда даже авантюрно. За таким хоккеем приятно наблюдать. Выбранный тренерский подход раскрывает игроков — не только молодых, но и уже сформировавшихся. Яркий пример — преображение Голдобина, который распустился как ландыш теплым маем под руководством Жамнова.

Стиль наставника «Спартака» мы помним по работе в сборной России. Когда тренер собрал команду на подготовительный (перед Олимпиадой) Кубок Первого канала, многие остались под впечатлением от раскованного хоккея, нацеленного на созидание. «Постараемся больше играть в атаке», — говорил в декабре 2021 года Жамнов. В «Спартаке» мы видим продолжение тренерской мысли, которую Алексей Юрьевич продвигал после назначения в сборную. Нынешняя команда стилистически похожа на сборную России образца КПК-2021.

Голдобину, которого москвичи летом обменяли из «Магнитки», такой подход явно пришелся по душе. Жамнов объединил Николая в тройке с Павлом Порядиным и Иваном Морозовым. Показательно, что трое нападающих лидируют в списке лучших бомбардиров КХЛ, опережая Никиту Гусева, омского Владимира Ткачева и с ноги выбившего дверь в КХЛ Райли Барбера из «Барыса». Голдобин, помимо этого, лучший снайпер и ассистент лиги. Форвард поймал кураж и зажигает в новой команде, набрав 30 (14+16) очков за 19 матчей.

Николай, вернувшись из Северной Америки, не вписался в схемы Игоря Никитина в ЦСКА. Прийти в себя помог переход в «Металлург». Илья Воробьев временно раскрыл нападающего, но королевской стабильностью Голдобин похвастаться не мог. Это главная проблема форварда в КХЛ. Никто не сомневается в таланте и игровом интеллекте Николая. Бросок, обводка, чувство партнера — все при нем. Новому лидеру «Спартака» не хватало баланса и умения держать высокий уровень на длинной дистанции против соперников высокого класса. Отчасти эта проблема мешает и сейчас: против СКА, «Локомотива» и московского «Динамо» 87-й номер не набрал очков.

Николай Голдобин. Новая суперзвезда «Спартака»: Голдобин сделал хет-трик и затмил ушедшего капитана

Жамнов в «Спартаке» уже оживил Голдобина и создал супертройку Морозова. Следующая цель — добиться, чтобы Николай стабильнее поставлял матчи-шедевры и не пропадал с радаров против топ-соперников. Такого хоккея, как в сегодняшней игре с «Торпедо», от нападающего хочется видеть как можно чаще. Голди-шоу захватило КХЛ на старте регулярки, а нынешний «Спартак» по праву можно назвать украшением лиги.

Николай Голдобин
Хоккей
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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