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Сегодня, 21:50

Ларионов — не первый, кто вытащил «Торпедо» во второй раунд. А у «Динамо» были сезоны и похуже

Кирилл Бурдаков
Статистик
Игорь Ларионов.
Фото ХК «Торпедо»
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Статистическая подборка по итогам яркой серии первого раунда Кубка Гагарина.

Победив в шести матчах «Динамо», нижегородцы третий раз в истории пробились во второй раунд плей-офф КХЛ. До Игоря Ларионова выиграть серию по разу получалось у Кари Ялонена и Петера Скудры. В 2012 году «Торпедо» выбило из Кубка Гагарина рижское «Динамо», а в 2016-м — «Йокерит». Однако в обоих случаях волжане уступали в полуфинале конференции.

На пути во второй раунд торпедовцы выиграли три овертайма подряд — дважды в Москве и один раз в Нижнем Новгороде. Ранее только пяти командам удавалось добиться успеха в дополнительное время в трех матчах серии. В 2011 году в игре до гола здорово себя проявили рижане, в 2012-м — «Магнитка», в 2017-м — московские «Динамо» и ЦСКА, а в 2023-м — «Адмирал» и «Торпедо».

Любопытно, что 9 из 17 матчей плей-офф между «Торпедо» и «Динамо» не умещались в 60 минут. Причем автозаводцы одержали в овертаймах шесть из семи своих побед. У бело-голубых в активе три победы в овертайме и семь — в основное время.

Динамовцы, кстати, всего пятый раз не смогли выйти во второй круг розыгрыша Кубка Гагарина. В 2010, 2011 и 2014 годах москвичи уступали первому же сопернику, а в сезоне-2017/18 и вовсе не смогли пройти в плей-офф, заняв девятое место в Западной конференции.

Кубок Гагарина — смотрите в Okko

КХЛ
ФК Торпедо (Москва)
ХК Динамо (Москва)
Игорь Ларионов (хоккей)
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