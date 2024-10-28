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Сегодня, 20:50

Огненная перестрелка лидеров «Востока»: «Трактор» и «Автомобилист» забросили на двоих девять шайб

«Автомобилист» прервал пятиматчевую победную серию «Трактора» в КХЛ
Артемий Кутейников
Корреспондент
Илья Карпухин (№ 89) и Анатолий Голышев (№ 15) в матче КХЛ «Трактор» — «Автомобилист» (3:4). 28 октября 2024.
Фото ХК «Трактор»
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Екатеринбуржцы немного приблизились к челябинцам.

FONBET Чемпионат КХЛ
«Трактор» (Челябинск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 4:5 (2:3, 2:1, 0:1)
Голы: Мэйсек — 6 (Голышев), 0:23 — 0:1. Осипов — 2 (Голышев, Да Коста), 2:47 — 0:2. Дронов — 4 (бол., Дер-Аргучинцев, Робинсон), 11:02 — 1:2. Кузнецов — 4 (Волк, Денежкин), 18:26 — 1:3. Шаров — 3 (Робинсон, Жарков), 18:41 — 2:3. Дер-Аргучинцев — 3 (Кравцов, Карпухин), 26:29 — 3:3. Светлаков — 5 (Дер-Аргучинцев), 30:33 — 4:3. Да Коста — 3 (Голышев), 37:07 — 4:4. Мэйсек — 7 (Воробьев), 43:34 — 4:5.
Вратари: Фукале (58:35) — Аликин.
Штраф: 0 — 10.
Броски: 36 (9+12+15) — 23 (11+10+2).
Судьи: Кулаков, Лаврентьев.
28 октября. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.

28 октября в регулярном чемпионате КХЛ прошло уральское дерби — встреча «Трактора» и «Автомобилиста». Коллектив из Екатеринбурга оказался сильнее челябинцев в крайне результативном матче — команды на двоих забросили девять шайб (5:4).

«Автомобилист» бодро стартовал уже в первом периоде

Гости открыли счет уже спустя 23 секунды после начала матча — Брукс Мэйсек оказался один перед воротами и без проблем переиграл вратаря «Трактора». Третий бомбардир команды до этого молчал на протяжении двух игр. А спустя чуть больше двух минут Максим Осипов удвоил преимущество «Автомобилиста» — огненное начало, тем более обе шайбы были заброшены в равных составах.

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Григорий Дронов вернул надежду челябинским болельщикам на 12-й минуте первого периода — в большинстве сократил отставание мощным броском от синей линии. Этот гол остался единственным, забитым в неравных составах.

Первый период проходил в равной борьбе, и под его занавес команды отправили друг другу еще по шайбе. Сначала Владимир Кузнецов вернул «Автомобилисту» преимущество в два гола, но уже спустя 15 секунд Александр Шаров вновь сократил отставание «Трактора» до одного точного броска.

«Трактор» едва не перевернул игру, но все же уступил

Гол Шарова вдохнул в челябинцев силы на третий период. Семен Дер-Аргучинцев и Андрей Светлаков впервые в матче вывели «Трактор» вперед. Однако лидировали хозяева всего шесть с половиной минут: под конец второго периода Стефан Да Коста сравнял счет и накалил интригу перед последней 20-минуткой — ничья 4:4 с большим количеством бросков от обеих команд.

В начале заключительного периода Мэйсек закольцевал игру — забросил пятую шайбу «Автомобилиста» и оформил второй дубль в сезоне, став лучшим снайпером команды в этом сезоне (семь голов). Ярко в составе екатеринбургской команды выглядел и Анатолий Голышев — исполнил три голевые передачи. У «Трактора» самым заметным стал Дер-Аргучинцев, который к голу добавил два ассиста.

Несмотря на мощное давление, челябинцы не сравняли счет, а в третьем периоде больше не было голов. «Трактор» значительно превзошел «Автомобилист» по броскам в створ — 15:2. Но одно из двух попаданий екатеринбуржцев решило исход встречи. Вдобавок хозяева ни разу не удалились против пяти штрафов у соперника.

Как команды выступают в этом сезоне

Уральские клубы идут во главе Восточной конференции: «Трактор» с 32 очками идет во главе турнирной таблицы, «Автомобилист» отстает на шесть баллов, но от ближайшего преследователя оторвался уже на четыре (правда, у «Ак Барса» на четыре матча меньше). Команды встречались во второй раз в сезоне: «Автомобилист» вновь оказался сильнее в дерби, несмотря на предшествующую пятиматчевую победную серию оппонента. 4 сентября екатеринбуржцы тоже минимально обыграли челябинцев (3:2).

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