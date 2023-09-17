В КХЛ будет еще одно супердерби? На Урале появляется новое противостояние

«Трактор» и «Автомобилист» становятся принципиальными соперниками.

В современном спорте дерби давно вышли за рамки классического понимания термина. Сейчас это — не соперничество двух команд одного города или провинции, а складывающиеся под влиянием разных факторов матчи принципиальных соперников. СКА и ЦСКА связывает армейская сущность. «Авангард» и «Сибирь» — география, «Салават Юлаев» и «Ак Барс» — преданность зеленым тонам и близость республик, «Авангард» и СКА — спонсор по газовой линии. С каждым сезоном институт дерби в КХЛ развивается. Амбассадором по-прежнему остается татаро-башкирская классика, которая сочетает хоккей высокого уровня и правильную подачу.

Конкуренты объективно отстают от «Зеленого дерби». Шаг вперед сделали «Трактор» и «Автомобилист», узаконившие «Уральское дерби» при поддержке единого партнера-букмекера. К статусу дерби отношусь осторожно. Без «Металлурга» — двукратного обладателя Кубка Гагарина и двукратного серебряного призера КХЛ — противостояние за Кубок Урала неполноценно. Впрочем, легко понять, почему «Магнитка» осталась в стороне, изучив, с какими букмекерскими компаниями сотрудничают клубы.

«Трактор» и «Автомобилист» пошли по пути «Зеленого дерби» и обособили рядовые матчи регулярного чемпионата. Представили уникальные джерси, отражающие суровый уральский колорит. Подготовили дизайн, графику, мерч и прочие атрибуты пиара, чтобы раскрутить событие. До «Зеленого дерби» еще работать и работать, но направление задано правильное. Радует, что клубы КХЛ видят перспективу в институте дерби и стараются удивлять аудиторию нововведениями.

Отчасти противостояние «Трактора» и «Автомобилиста» драматизировано. Принципиальности в их матчах меньше, чем, допустим, в играх «Металлурга» и «Трактора». Екатеринбуржцы традиционно соперничают с Пермью. Можно вспомнить футбольные игры «Урала» и «Амкара», некоторые из которых заканчивались массовыми драками болельщиков. В хоккее Пермь представляет «Молот», который пока веселится в ВХЛ и дожидается строительства новой арены, чтобы подняться в КХЛ. Так что отношения явно спокойнее, чем когда-то в футбольной среде.

Для Челябинска самый непримиримый оппонент — «Магнитка». Пояснения тут излишни. Города соперничают на разных уровнях — от социально-культурного о спортивного. Хоккей — не исключение, особенно когда арены разделяют 300 километров, и болельщики, потратив четыре-пять часов на дорогу, могут поддержать команду на выезде.

Виктор Антипин и Алексей Бывальцев. Фото ХК «Трактор»

На длинной дистанции регулярки матчи начинают приедаться. Наступает стадия перенасыщения хоккеем. Задача клубов и лиги — разнообразить игры и добавить интриг, пусть многие из них ограничатся локальным интересом, как в случае «Трактора» и «Автомобилиста». Пример «Зеленого дерби» становится заразительным — к «Салавату Юлаеву» и «Ак Барсу» присоединяются другие клубы.

К тренду давно пора подключиться столичным командам. ЦСКА, «Динамо» и «Спартак» могут разыграть неофициальный Кубок Москвы по итогам очных матчей регулярки. Это повысит интерес к играм и разнообразит подачу приевшихся матчей гладкого чемпионата. Организаторам можно пойти дальше и расширить дерби вынесенным форматом матчей. Почему бы «Трактору» и «Автомобилисту» не сыграть на озере Тургояк — туристической гордости Челябинской области? Получился бы достойный ответ энхаэловский зимней классике на озере Тахо.

Культ дерби может стать особенностью КХЛ по сравнению с НХЛ. За океаном достаточно непримиримых соперников. Вспомните зарубы «Торонто» и «Монреаля», «Детройта» и «Колорадо», «Питтсбурга» и «Филадельфии». Однако играм не хватало постоянства и раскрутки — некоторые вовсе затухали за короткое время. Клубам КХЛ стоит равняться на «Салават Юлаев» и «Ак Барс», которые вывели «Зеленое дерби» на космический уровень популярности. Это еще один способ сделать регулярный чемпионат зрелищнее и избавиться от рутины.