Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 16:00

Победы «Трактора» в плей-офф многих раздражали. Как из аутсайдера команда вырвалась в лидеры лиги

«Трактор» проиграл «Локомотиву» в полуфинале Кубка Гагарина
Михаил Скрыль
Корреспондент
Хоккеисты «Трактора»
Хоккеисты «Трактора» после поражения в серии с «Локомотивом».
Фото ХК «Трактор»
Telegram Дзен
Итоги выступления челябинцев.

Давили на больные стороны соперника

Плей-офф «Трактора» разделился на два отрезка. Как два фильма с противоположными сценариями и концовками. Челябинцы очаровали всех в первом и втором раундах, когда расправились с «Салаватом Юлаевым» и московским «Динамо». В обеих парах челябинцы не считались фаворитом, но это не помешало им пройти в полуфинал. На «Локомотив» задора и куража не хватило. Год назад «Трактор» не попал в плей-офф, в октябре уволил главного тренера, доверил команду специалисту-новичку — и в апреле выиграл бронзовые медали КХЛ. За такой путь клубу точно не должно быть стыдно.

Егор Аверин, Рушан Рафиков и&nbsp;Александр Полунин. Этот бронепоезд не пробить ничем. «Локомотив» без труда прошел «Трактор» и в финале будет фаворитом

Победы «Трактора» в плей-офф многих даже раздражали. Еще бы — когда команда создает в полтора-два раза меньше моментов, но все равно выигрывает, любителей атакующего хоккея это просто бесит. Такой расклад мы увидели и против «Салавата Юлаева», и против «Динамо». После регулярки Алексей Заварухин перестроил команду, и она идеально вскрывала слабые стороны соперника. В этом вижу главную силу «Трактора» в плей-офф: челябинцы не столько маскировали свои недочеты, сколько находили их у противников и, что называется, давили на больное.

У уфимцев неожиданно затрясло голкипера Александра Самонова и многих опытных защитников. Вратарская чехарда в «Динамо» только усилилась, когда «Трактор» удивительным образом добывал голы из простых ситуаций. И когда в первом матче с «Локомотивом» Чарльз Робинсон прошил Даниила Исаева, в голову закралась мысль: неужели челябинские супермены сделают это снова? Не сделали. Запас прочности у «Локомотива» оказался гораздо выше. Ярославцы были гибче динамовцев и устойчивее уфимцев. Подстроиться под таких махину не было шансов.

Хоккеисты «Трактора»
Фото ХК «Трактор»

До уровня ярославцев «Трактор» еще не дорос

«Локомотив» можно назвать командой-хамелеоном. Каждое звено умеет оберегать собственные ворота и использовать моменты в атаке, включаясь по ситуации. Это мы увидели в заключительном матче серии: мощное начало, второй период на контратаках, а в третьем, сжав зубы, все пахали на «сухарь» Исаева. Ничего нового Заварухин не предложил Никитину, несмотря на обещания увидеть другой хоккей в Челябинске. Тренер «Трактора» отказался от ротации, хотя в запасе были игроки, которые могли помочь здесь и сейчас. Положение только ухудшалось, а в последней игре черно-белые даже не забили и закончили сезон поражением с нулем побед в серии.

Хоккеисты &laquo;Трактора&raquo; радуются голу в&nbsp;ворота московского &laquo;Динамо&raquo;. «Динамо» безнадежно проиграло в Челябинске. «Трактор» отправил в отпуск победителя регулярного чемпионата

0-4 не перечеркнут подвиги челябинцев в прошлых раундах. Год назад «Трактор» пролетел мимо плей-офф. Сейчас на шее бронза. Сезон для клуба, который пережил смену главного тренера, получился успешным. Но за лето руководству надо ответить на главный вопрос: какой «Трактор» Заварухина настоящий — который закончил регулярку на шестом месте или который вышел в полуфинал Кубка Гагарина? После смены тренера челябинцы раскрепостились и заиграли ярче. Ярко, впрочем, не значит стабильно. Сильные матчи чередовались с неудачными, и шестое место на «Востоке» — закономерный результат.

В плей-офф «Трактор» изменился. Возросло количество заблокированных бросков. Повысилась реализация моментов, которая остается лучшей в лиге даже после вылета от «Локомотива». В действиях чувствовалась уверенность. Команда сплотилась, заряжалась эмоциями от избиения манекена в раздевалке и подарила две сенсации в плей-офф, когда прошла «Салават Юлаев» и «Динамо». До уровня ярославцев «Трактор» еще не созрел. И не уверен, что сделает это в своей нынешней сборке. Правильная селекция в межсезонье и полное доверие Заварухину повысят потенциал команды — тогда и стоит рассуждать о движении вперед.

Хоккей
КХЛ
ХК Трактор
Алексей Заварухин
Кубок Гагарина
5
Обсудить
Читайте также
«Локомотив» стал финалистом Кубка Гагарина впервые с 2009 года
Федор Чалов продлил контракт с ЦСКА до лета 2025 года
В Москве скончался оперный певец Евгений Кунгуров
Чемпионат мира по сексу провалился из-за болезней «спортсменов» и сутенерства. А организаторов обвинили в невыплате призовых
Сирена об эвакуации прозвучала в Оренбурге
Экс-депутата Норвегии объявили в розыск в РФ за наемничество на стороне ВСУ
Популярное видео
Шалунов: травма Фукале, ответ Заварухину, «Локомотив» в финале
Новый тренер «Ак Барса», Ротенберга оставили в СКА
«В «Спартаке» даже близко не был к КХЛ». Силантьев: плей-офф и прогресс в «Магнитке»
Робинсон: драки с Паниным и Тимкиным, преображение «Трактора»
Хмелевский: вылет «Салавата» и будущее в клубе
«Ак Барс» — всё? Чего не хватает «Торпедо»?
«Магнитка» будет бороться за кубок»: интервью Егора Коробкина
Лучший вратарь КХЛ: интервью Александра Самонова
Как «Магнитка» готовится к плей-офф КХЛ?
Анонс первого раунда: Ротенберг vs Ларионов, Никитин vs Федоров
Ларионов vs Сизов, «Трактор», «Сибирь» мимо плей-офф
«Металлург» проводил Зарипова: репортаж из Магнитогорска
Ротенберг в ярости после 5:9 и что с Кузнецовым
Команда Макдэвида — Команда Мэттьюса: финал Матча звезд НХЛ
CКА выходит в лидеры, ужасная игра «Сибири», Разин vs оператор
Кудашов и «Динамо», на что способен СКА, Цыплаков и НХЛ
Ошибка «Сибири», провал «Динамо» в дерби, Ларионов остался в «Торпедо»
Письмо ветеранов СКА, кошмар «Торпедо», «Магнитка» — лидер
Бабаев vs Билялетдинов, Прохоркин в «Авангарде»
Ротенберг выиграл Кубок Первого канала, возвращение КХЛ
Ковальчук и Мальцев в «Спартаке», «СКА Арена», обменяют ли Жафярова
Владимир Быстров: «СКА Арена», Аршавин, КХЛ
Никита Гусев: шлем на конкурс капитанов и шутки про пиво
«Авангард»: будущее Буше и Спунера, трансферы и летние ошибки
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2024, полуфинал: третий раунд плей-офф КХЛ
«Автомобилист» — «Металлург». Онлайн-трансляция полуфинала Кубка Гагарина
«Автомобилист» — «Металлург»: смотреть трансляцию матча плей-офф КХЛ
«Мы — сверхлюди? Я не против». Шалунов: травма Фукале, ответ Заварухину, «Локомотив» в финале
Карпухин: «До конца верил, что этот праздник хоккея для «Трактора» продолжится»
Карпухин: «Потеря Фукале для «Трактора» была ощутима»
«Локомотив» — в финале впервые за 15 лет. Это будет третья решающая серия Игоря Никитина
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Авангард» не будет играть в хоккей Хартли, «Локомотив» — сверхлюди. Большое интервью спортивного директора «ястребов»