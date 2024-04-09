Победы «Трактора» в плей-офф многих раздражали. Как из аутсайдера команда вырвалась в лидеры лиги

Итоги выступления челябинцев.

Давили на больные стороны соперника

Плей-офф «Трактора» разделился на два отрезка. Как два фильма с противоположными сценариями и концовками. Челябинцы очаровали всех в первом и втором раундах, когда расправились с «Салаватом Юлаевым» и московским «Динамо». В обеих парах челябинцы не считались фаворитом, но это не помешало им пройти в полуфинал. На «Локомотив» задора и куража не хватило. Год назад «Трактор» не попал в плей-офф, в октябре уволил главного тренера, доверил команду специалисту-новичку — и в апреле выиграл бронзовые медали КХЛ. За такой путь клубу точно не должно быть стыдно.

Победы «Трактора» в плей-офф многих даже раздражали. Еще бы — когда команда создает в полтора-два раза меньше моментов, но все равно выигрывает, любителей атакующего хоккея это просто бесит. Такой расклад мы увидели и против «Салавата Юлаева», и против «Динамо». После регулярки Алексей Заварухин перестроил команду, и она идеально вскрывала слабые стороны соперника. В этом вижу главную силу «Трактора» в плей-офф: челябинцы не столько маскировали свои недочеты, сколько находили их у противников и, что называется, давили на больное.

У уфимцев неожиданно затрясло голкипера Александра Самонова и многих опытных защитников. Вратарская чехарда в «Динамо» только усилилась, когда «Трактор» удивительным образом добывал голы из простых ситуаций. И когда в первом матче с «Локомотивом» Чарльз Робинсон прошил Даниила Исаева, в голову закралась мысль: неужели челябинские супермены сделают это снова? Не сделали. Запас прочности у «Локомотива» оказался гораздо выше. Ярославцы были гибче динамовцев и устойчивее уфимцев. Подстроиться под таких махину не было шансов.

Фото ХК «Трактор»

До уровня ярославцев «Трактор» еще не дорос

«Локомотив» можно назвать командой-хамелеоном. Каждое звено умеет оберегать собственные ворота и использовать моменты в атаке, включаясь по ситуации. Это мы увидели в заключительном матче серии: мощное начало, второй период на контратаках, а в третьем, сжав зубы, все пахали на «сухарь» Исаева. Ничего нового Заварухин не предложил Никитину, несмотря на обещания увидеть другой хоккей в Челябинске. Тренер «Трактора» отказался от ротации, хотя в запасе были игроки, которые могли помочь здесь и сейчас. Положение только ухудшалось, а в последней игре черно-белые даже не забили и закончили сезон поражением с нулем побед в серии.

0-4 не перечеркнут подвиги челябинцев в прошлых раундах. Год назад «Трактор» пролетел мимо плей-офф. Сейчас на шее бронза. Сезон для клуба, который пережил смену главного тренера, получился успешным. Но за лето руководству надо ответить на главный вопрос: какой «Трактор» Заварухина настоящий — который закончил регулярку на шестом месте или который вышел в полуфинал Кубка Гагарина? После смены тренера челябинцы раскрепостились и заиграли ярче. Ярко, впрочем, не значит стабильно. Сильные матчи чередовались с неудачными, и шестое место на «Востоке» — закономерный результат.

В плей-офф «Трактор» изменился. Возросло количество заблокированных бросков. Повысилась реализация моментов, которая остается лучшей в лиге даже после вылета от «Локомотива». В действиях чувствовалась уверенность. Команда сплотилась, заряжалась эмоциями от избиения манекена в раздевалке и подарила две сенсации в плей-офф, когда прошла «Салават Юлаев» и «Динамо». До уровня ярославцев «Трактор» еще не созрел. И не уверен, что сделает это в своей нынешней сборке. Правильная селекция в межсезонье и полное доверие Заварухину повысят потенциал команды — тогда и стоит рассуждать о движении вперед.