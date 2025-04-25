«Динамо» и «Локомотив» встретятся в финале? Кто победит в третьем раунде Кубка Гагарина

Анонс полуфинальных пар.

«Трактор» — «Динамо» Москва

Матчи 28 и 30 апреля, 2 и 4 мая и, если потребуется, 6, 8 и 10 мая

Второй год подряд плей-офф сводит «Трактор» и «Динамо». Прошлой весной команды встречались во втором раунде, и серия закончилась неожиданной победой челябинцев за четыре матча. Это сразу отсылка к мотивации москвичей перед новой встречей.

Сухое поражение «Трактору» долго терзало игроков и тренеров. Но «Динамо» не отклонилось от своего курса, сохранило Алексея Кудашова и продолжило движение вперед, точечно усилив состав. Перед полуфиналом сравнения с прошлой серией неизбежны. Бело-голубые к новой битве с «Трактором» подходят с сильнейшей вратарской бригадой КХЛ (Подъяпольский — Моторыгин) и энерджайзером Максимом Комтуа — этих козырей не хватило Кудашову год назад, чтобы дать бой сопернику, почувствовавшему дикую уверенность.

Григорий Дронов. Фото Global Look Press

«Трактор» с Бенуа Гру заиграл организованнее и солиднее, сохранив классный навык, — включаться, когда этого требует ситуация. Слово «камбэк» прочно ассоциируется в плей-офф с челябинским хоккеем. Черно-белые создавали себе проблемы, а затем героически спасались в сериях с «Адмиралом» и минским «Динамо». Против москвичей подобные подвиги могут не сработать. Их ближайший соперник лучше готов к поздним раундам плей-офф и научен горьким опытом прошлых лет.

Состав «Динамо» очень сбалансирован. Впрочем, не испытывает проблем с глубиной ростера и Бенуа Гру. Защитник Григорий Дронов должен успеть восстановиться к старту серии, а вратарь Сергей Мыльников уже был замечен на льду на открытой тренировке. Важный фактор — игра Зака Фукале. Канадский голкипер пока далек от прошлогодней формы. Именно поэтому в равной и продолжительной серии больше верится в проход бело-голубых — они последовательно шли к финалу не один год.

Прогноз «СЭ»: 3-4.

Александр Радулов. Фото Global Look Press

«Локомотив» — «Салават Юлаев»

Матчи 27 и 29 апреля, 1 и 3 мая, и, если потребуется, 5, 7 и 9 мая

«Салават Юлаев» совершил героический камбэк со «Спартаком»: отыгрался с 1-3 и забрал седьмой матч. Уфимцы впервые с 2019 года пробились в третий раунд плей-офф. Из оставшихся претендентов на Кубок Гагарина команда Виктора Козлова провела больше всех матчей. Серии с «Сибирью» и «Спартаком» получились полноформатными. Все это сказывается на здоровье хоккеистов и серьезно выматывает физически. Седьмой матч с москвичами пропустили Джошуа Ливо, Нэйтан Тодд и Ярослав Цулыгин.

«Локомотив» к полуфиналу подойдет измученным семиматчевым триллером с «Авангардом». В отличие от «Салавата», ярославцы сами затянули серию, хотя могли закрыть ее раньше. В ключевой момент опыт прошлогодних финалистов сказался — «Локомотив» был лучше в седьмом матче и закономерно прошел дальше. И, кажется, против «Салавата Юлаева» Игорю Никитину будет даже проще реализовать свои идеи. Хоккей железнодорожников всем давно понятен, но это не делает команду уязвимой. Их высокоорганизованная система продолжает работать и приносить результат. А с приглашением Александра Радулова команда получила вожака, который электризует атмосферу и тащит парней за волосы в тяжелые моменты.

Козлову нужно обязательно взять на заметку прошлогодние конспекты Андрея Разина из финала и заготовки Ги Буше из прошлой серии. Как доставить проблемы ярославскому бронепоезду, эти тренеры прекрасно знают. Но у «Салавата Юлаева» может не хватить ресурсов, чтобы повторить это же в полуфинале. Вернуться в серию со «Спартаком» им помогли характер и опыт. Против «Локомотива» нужны еще и тонкие тренерские ходы, чтобы дать отпор отлаженному до мелочей механизму Никитина. В характере и опыте ярославцы точно не уступят, а возможно, даже превзойдут соперника. Поэтому их видим фаворитами серии.

Прогноз «СЭ»: 4-2.