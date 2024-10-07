Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Статьи
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 11:00

В чемпионате КХЛ новый претендент на Кубок. Такой мощный «Трактор» мы не видели много лет

«Трактор» лидирует в Восточной конференции
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Хоккеисты «Трактора»
Хоккеисты «Трактора» лидируют в Восточной конференции.
Фото ХК «Трактор»
Telegram Дзен
Алексей Шевченко узнал секрет успеха челябинцев на старте сезона.

«Трактор» после трех матчей в Москве возвращается домой лидером восточной конференции. Но цифры не так уж и важны, хотя они кое-что показывают. Главное, что по игре уральская команда выглядит очень здорово. Такого мощного клуба я не видел в последние годы.

Конечно, в прошлом сезоне «Трактор» вышел в полуфинал Кубка Гагарина, получил бронзовые награды, и формально к главному тренеру Алексею Заварухину не было никаких вопросов. Он даже выполнил указание руководства, когда внезапно было заявлено, что речь о продлении контракта с тренером можно будет начинать лишь после прохода двух раундов.

ЦСКА проиграл &laquo;Трактору&raquo;&nbsp;&mdash; 0:4. ЦСКА опять разбили всухую! Кошмарные 0:11 за два матча с уральскими топами КХЛ

Контракт, как вы знаете, не продлили, да и вообще лето у челябинского клуба вышло немного скандальным. Не слишком красивое расставание с Антоном Бурдасовым, поражение «Ак Барсу» в борьбе за Альберта Яруллина, а также приглашение никому не известного Бенуа Гру на пост главного тренера. Плюс нервные переговоры с Алексеем Заварухиным, которому в итоге предложили лишь должность главного тренера в «Челмете».

Но сейчас, кажется, что все сработало. Не хочу сказать, что Антон Бурдасов портил раздевалку, ухудшал атмосферу. Это все не так. Если честно, то я думаю, что и Гру бы с ним нашел общий язык, как с другими, но черная кошка пробежала между Антоном и генеральным менеджером Алексеем Волковым. Последний посчитал, что справятся и без Бурдасова. Он весь прошлый сезон хотел избавиться от форварда, продавить решение удалось лишь в августе.

Хоккеист Антон Бурдасов
Антон Бурдасов.
Фото Global Look Press

Не сказал бы, что на команду сильно повлиял и уход Яруллина. Да, он бы точно не помешал, но как-то с начала сезона никто не вспоминал о том, что Альберта не удалось оставить. Оборона кажется вполне себе крепкой, без слабых мест.

Что касается Гру, то к нему пока вообще нет никаких вопросов. Недавно был на тренировке «Трактора», пытался разузнать, что же такого сделал новый тренер. Почему челябинский клуб выглядит настолько сильно, словно переродился? Неужели он настолько сильней того же Заварухина?

Разговоры с хоккеистами позволили мне сделать один парадоксальный вывод. Главное достоинство Бенуа Гру в том, что он не знает русский язык, незнаком ни с кем из хоккеистов и для него Илья Карпухин, Максим Шабанов или Александр Кадейкин просто спортсмены, которые оказались в команде в этом сезоне. Ни к кому Бенуа не находит «особый подход», ни с кем не заигрывает или пытается подружиться. Попади он в «Торпедо» или «Адмирал», было бы то же самое. Да, есть кое-какие изменения в тактике, в построении, но ничего кардинального.

Сергей Другаля. После армии — в КХЛ. За «Трактор» дебютировал защитник, который год отслужил в Чебаркуле

Заварухин излишне сближался с хоккеистами, пытался построить в команде семейную атмосферу, а это в российском спорте часто не работает. Анвар Гатиятулин искусственно выстроил дистанцию и потерял доверие со стороны игроков. Бенуа Гру, как хороший таксист бизнес-класса, делает свою работу. Мы вас доставим в определенное место с комфортом, вам достаточно просто не пачкать сиденья, не курить и вести себя прилично, я же буду ехать аккуратно и достаточно быстро. Хотите во время пути поговорить? Поддержу беседу, но мы не друзья.

И команда прониклась этим настроением. Никому не позволяется лишнего, но и палку не перегибают. Работаешь хорошо — играешь. Ошибки на льду есть, но в прошлом это все приводило к печальным последствиям, а сейчас на них не обращают внимание. Ты все можешь исправить, не надо тут сцен устраивать. Плюс дисциплина. Опоздал на командное мероприятие — пропустил игру. И это для всех.

Бенуа Гру с игроками «Трактора»
Бенуа Гру с игроками «Трактора».
Фото ХК «Трактор»

Такое работает. У «Трактора» в этом сезоне в каждом матче были периоды, когда они действовали неважно, но еще во время игры это все быстро пропадало, так как на скамейке никто не паникует и, наоборот, не делает каменного лица.

Отметим, что и все другие службы клуба работают идеально. Маркетинг по-прежнему на высочайшем уровне, Иван Савин обеспечивает финансирование, Алексей Волков следит за рынком. Получается, что если каждый занимается своим делом, то приходит результат? Да, и мы это видим на примере «Трактора».

Хоккей
КХЛ
ХК Трактор
FONBET Чемпионат КХЛ 2024/25
Все популярные статьи
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Запад
Восток
И В П О
1 Локомотив 12 10 2 21
2 Спартак 12 8 4 18
3 СКА 12 7 5 15
4 ЦСКА 13 6 7 15
5 Северсталь 13 7 6 14
6 Торпедо 12 6 6 13
7 Динамо М 13 6 7 13
8 Динамо Мн 11 6 5 12
9 Витязь 12 5 7 10
10 Куньлунь РС 12 5 7 10
11 Сочи 12 5 7 10
И В П О
1 Трактор 12 8 4 18
2 Автомобилист 13 7 6 16
3 Ак Барс 11 8 3 16
4 Нефтехимик 13 6 7 15
5 Сибирь 12 7 5 14
6 Металлург Мг 13 6 7 12
7 Сал. Юлаев 9 6 3 12
8 Адмирал 11 5 6 12
9 Авангард 13 5 8 11
10 Лада 12 4 8 10
11 Амур 12 4 8 9
12 Барыс 13 2 11 5
Подробная таблица
04
окт
05
окт
06
окт
07
окт
08
окт
09
окт
10
окт
11
окт
12
окт
13
окт
14
окт
15
окт
16
окт
17
окт
18
окт
19
окт
20
окт
21
окт
22
окт
23
окт
24
окт
25
окт
26
окт
04.10 19:00
Ак Барс
Амур
1
2
05.10 14:00
Авангард
Барыс
4
0
05.10 14:30
Лада
Адмирал
Б
1
0
05.10 15:00
Автомобилист
Сибирь
0
4
05.10 17:00
Северсталь
СКА
4
3
05.10 17:00
Спартак
Металлург Мг
2
5
05.10 17:00
ЦСКА
Трактор
0
4
06.10 14:00
Витязь
Динамо М
0
3
06.10 17:00
Нефтехимик
Амур
4
1
06.10 17:00
Сочи
Динамо Мн
3
2
07.10 17:00
Автомобилист
Барыс
-
-
07.10 18:00
Лада
Адмирал
-
-
07.10 19:00
Ак Барс
Сибирь
-
-
07.10 19:30
Локомотив
СКА
-
-
07.10 19:30
Торпедо
Куньлунь РС
-
-
08.10 17:00
Металлург Мг
Динамо М
-
-
08.10 19:00
Нефтехимик
Амур
-
-
08.10 19:30
Северсталь
Динамо Мн
-
-
08.10 19:30
Сочи
Витязь
-
-
08.10 19:30
ЦСКА
Салават Юлаев
-
-
09.10 17:00
Трактор
Адмирал
-
-
09.10 18:00
Лада
Сибирь
-
-
09.10 19:30
Локомотив
Куньлунь РС
-
-
10.10 17:00
Барыс
Авангард
-
-
10.10 17:00
Металлург Мг
Торпедо
-
-
10.10 19:30
СКА
Динамо Мн
-
-
10.10 19:30
Сочи
Витязь
-
-
10.10 19:30
Спартак
Салават Юлаев
-
-
10.10 19:30
ЦСКА
Автомобилист
-
-
11.10 19:00
Нефтехимик
Сибирь
-
-
11.10 19:00
Северсталь
Куньлунь РС
-
-
12.10 14:00
Спартак
Ак Барс
-
-
12.10 14:00
Трактор
Торпедо
-
-
12.10 14:30
Металлург Мг
Авангард
-
-
12.10 17:00
Динамо М
Салават Юлаев
-
-
12.10 17:00
СКА
Автомобилист
-
-
12.10 17:00
Сочи
Локомотив
-
-
13.10 10:30
Амур
Лада
-
-
14.10 17:00
Металлург Мг
Ак Барс
-
-
14.10 17:00
Трактор
Авангард
-
-
14.10 19:30
Витязь
Локомотив
-
-
14.10 19:30
Динамо М
Спартак
-
-
15.10 12:00
Амур
Лада
-
-
15.10 12:30
Адмирал
Северсталь
-
-
15.10 19:10
Динамо Мн
ЦСКА
-
-
15.10 19:30
СКА
Нефтехимик
-
-
16.10 17:00
Барыс
Салават Юлаев
-
-
16.10 17:00
Трактор
Ак Барс
-
-
16.10 19:30
Куньлунь РС
Локомотив
-
-
17.10 12:00
Амур
Северсталь
-
-
17.10 12:30
Адмирал
Лада
-
-
17.10 16:30
Авангард
Спартак
-
-
17.10 19:00
Витязь
Автомобилист
-
-
17.10 19:00
Торпедо
Нефтехимик
-
-
17.10 19:10
Динамо Мн
Металлург Мг
-
-
17.10 19:30
СКА
ЦСКА
-
-
18.10 17:00
Трактор
Салават Юлаев
-
-
18.10 19:30
Куньлунь РС
Сочи
-
-
19.10 10:00
Адмирал
Лада
-
-
19.10 10:30
Амур
Спартак
-
-
19.10 13:30
Сибирь
Северсталь
-
-
19.10 14:00
Витязь
Металлург Мг
-
-
19.10 17:00
Локомотив
Барыс
-
-
19.10 17:00
Торпедо
Динамо М
-
-
19.10 17:10
Динамо Мн
Нефтехимик
-
-
20.10 17:00
ЦСКА
Сочи
-
-
21.10 12:30
Адмирал
Спартак
-
-
21.10 15:30
Сибирь
Трактор
-
-
21.10 19:00
Витязь
СКА
-
-
21.10 19:00
Локомотив
Динамо М
-
-
21.10 19:10
Динамо Мн
Барыс
-
-
21.10 19:30
Куньлунь РС
Металлург Мг
-
-
22.10 00:00
Нефтехимик
Торпедо
-
-
22.10 17:00
Салават Юлаев
Сочи
-
-
23.10 15:30
Сибирь
Барыс
-
-
23.10 16:30
Авангард
Трактор
-
-
23.10 17:00
Автомобилист
Динамо М
-
-
23.10 19:30
Куньлунь РС
СКА
-
-
23.10 19:30
ЦСКА
Амур
-
-
24.10 17:00
Салават Юлаев
Торпедо
-
-
24.10 19:30
Нефтехимик
Сочи
-
-
25.10 18:00
Лада
Трактор
-
-
25.10 19:00
Ак Барс
Адмирал
-
-
25.10 19:00
Локомотив
Амур
-
-
25.10 19:10
Динамо Мн
Витязь
-
-
25.10 19:30
Куньлунь РС
ЦСКА
-
-
25.10 19:30
Спартак
СКА
-
-
26.10 17:00
Нефтехимик
Автомобилист
-
-
Все результаты / календарь
Статистика / Бомбардиры
Бомбардиры
Снайперы
Ассистенты
И О

Пилипенко Кирилл

Северсталь

 		13 14

Абрамов Виталий

ЦСКА

13 14

Шабанов Максим

Трактор

 		12 14

Мерфи Тревор

Сибирь

 		12 14

Гутик Даниил

Адмирал

 		11 13

Шарипзянов Дамир

Авангард

 		13 13
Статистика / Бомбардиры
И Г

Пилипенко Кирилл

Северсталь

 		13 8

Барак Дерек

Витязь

 		12 7

Абрамов Виталий

ЦСКА

13 7

Аймурзин Данил

Северсталь

 		13 7

Широков Сергей

Сибирь

 		10 6

Пинчук Виталий

Динамо

 		11 6
Статистика / Снайперы
И П

Шарипзянов Дамир

Авангард

 		13 12

Гутик Даниил

Адмирал

 		11 11

Мерфи Тревор

Сибирь

 		12 11

Пресс Робин

Металлург Мг

 		13 11

Петан Ник

Ак Барс

 		10 9

Бучельников Дмитрий

Витязь

 		12 9
Статистика / Ассистенты

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
В Феодосии в связи с пожаром на нефтебазе введен режим техногенной ЧС
Файзуллаев отмечал день рождения, Карраскаль мстил армейцам, Николич сходил с ума с заменами. Что произошло в матче «Динамо» – ЦСКА
Трусова подстриглась под каре
Рэперу P. Diddy грозят десятки лет тюрьмы. Что нужно знать
Сын погибшего ватерполиста Акимова рассказал о включении отца в Зал мировой славы
Эксперт перечислил признаки взлома телефона
Сегодня
Вчера
Неделя