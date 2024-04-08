Этот бронепоезд не пробить ничем. «Локомотив» без труда прошел «Трактор» и в финале будет фаворитом

Ярославцы забрали в Челябинске еще один матч и выиграли серию 4-0.

КХЛ. Плей-офф. 1/2 финала. Четвертый матч

«Трактор» (Челябинск) — «Локомотив» (Ярославль) — 0:3 (0:1, 0:2, 0:0)

Голы: Гернат — 5 (Чехович), 10:38 — 0:1. Каюмов — 4 (Березкин, Елесин), 25:34 — 0:2. Андронов — 1 (Чехович, Симашев), 33:27 — 0:3.

Вратари: Мыльников (56:40) — Исаев.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 25 (8+7+10) — 21 (11+9+1).

Судьи: Гашилов, Сидоренко.

8 апреля. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова. 7500 зрителей.

Счет в серии: 0-4

Спасать серию с 0-3 против «Локомотива» «Трактору» все-таки пришлось без Зака Фукале. Канадский вратарь так и не вернулся в заявку челябинцев. Впрочем, травмированного первого номера Танкограда успешно подменил Сергей Мыльников. Дебютант плей-офф делал все, чтобы полуфинал для Челябинска продолжился, но запас прочности «Локомотива» настолько велик, что команда Игоря Никитина не дала сопернику ни шанса в четвертом матче и закончила серию на Урале.

Героем «Трактора» в первые минуты справедливо признаем именно Мыльникова. Хозяева при поддержке вратаря сдержали стартовый натиск ярославцев. Так продолжалось до 11-й минуты, когда Мартин Гернат успешно подключился к атаке и открыл счет. «Локомотив» многие критикуют за оборонительный стиль и унылый хоккей, но стоит признать: это не более чем стереотип. Рывок к чужим воротам словацкого защитника только подтверждает, что ярославцы умеют творить и используют нестандартные ходы по ситуации.

Пропущенный гол разбудил «Трактор». Еще в конце первого периода челябинцы активизировались и несколько раз устроили заварушку на пятаке «Локомотива». Напор продолжился после перерыва. Агрессия черно-белых привела к закономерному удалению Даниила Тесанова. Большинство хозяева не реализовали, а дальше повторился сценарий прошлых игр серии. Контроль шайбы и территории от «Трактора» ни к чему не привел. А «Локомотив» великолепно воспользовался моментами в зоне челябинцев. Артур Каюмов и Сергей Андронов выписали «Трактору» отложенный приговор.

Плей-офф для Алексея Заварухина сложился парадоксально. После неожиданного взлета, когда команда вынесла «Салават Юлаев» и «Динамо», последовал оглушительный нокаут от ярославского бронепоезда. «Трактор» словно откатился к настройкам регулярки, когда играл по настроению и не отличался стабильностью. В серии с «Локомотивом» команда растеряла кураж и фарт, которым очаровала в плей-офф. Ничего нового Заварухин не предложил Игорю Никитину, несмотря на обещания увидеть другой хоккей в Челябинске. Все осталось прежним, а положение «Трактора» только ухудшалось. Изобретательность в атаке разбилась ярославским порядком, а примитивными бросками с ползоны Даниила Исаева не пробить ничем.

Запоминается всегда последнее. Безыдейное поражение 0-4 омрачило подвиги «Трактора» в плей-офф. После успешных серий с «Салаватом Юлаевым» и «Динамо» ожидалось, что челябинцы дадут бой подуставшему «Локомотиву». Но остановить или хотя бы притормозить бронепоезд Никитина не получилось. Ярославцы заслуженно выиграли каждый матч, и дело совершенно не в травме Фукале. Мыльников хорошо вошел в плей-офф, не стоит обвинять Сергея во всех бедах. Для полноты ощущений от четвертой игры не хватило только гола Максима Шалунова.

«Трактору» так и не удалось вывести из равновесия оборону «Локомотива», как это происходило с «Салаватом» и «Динамо». Исаев провел серию ровно, чего не скажешь про Самонова, Моторыгина и Коновалова. Кажется, не хватило коллективу Заварухина и эмоций — проучить Шалунова за травму Фукале никто и не попытался. «Локомотив» показал себя более гибкой командой, которая умеет быть разной, словно хитрый хамелеон. Показательно, как ярославцы «засушили» соперника в третьем периоде и позволили Исаеву провести матч на ноль. С каждой новой серией отчетливее укрепляется понимание: время для золотого сезона «Локомотива» наступило.