Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 20:10

Этот бронепоезд не пробить ничем. «Локомотив» без труда прошел «Трактор» и в финале будет фаворитом

«Локомотив» всухую победил «Трактор» в серии и вышел в финал Кубка Гагарина
Михаил Скрыль
Корреспондент
Егор Аверин, Рушан Рафиков и Александр Полунин.
Фото ХК «Локомотив» (Ярославль)
Telegram Дзен
Ярославцы забрали в Челябинске еще один матч и выиграли серию 4-0.

КХЛ. Плей-офф. 1/2 финала. Четвертый матч
«Трактор» (Челябинск) — «Локомотив» (Ярославль) — 0:3 (0:1, 0:2, 0:0)
Голы: Гернат — 5 (Чехович), 10:38 — 0:1. Каюмов — 4 (Березкин, Елесин), 25:34 — 0:2. Андронов — 1 (Чехович, Симашев), 33:27 — 0:3.
Вратари: Мыльников (56:40) — Исаев.
Штраф: 4 — 2.
Броски: 25 (8+7+10) — 21 (11+9+1).
Судьи: Гашилов, Сидоренко.
8 апреля. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова. 7500 зрителей.
Счет в серии: 0-4

Спасать серию с 0-3 против «Локомотива» «Трактору» все-таки пришлось без Зака Фукале. Канадский вратарь так и не вернулся в заявку челябинцев. Впрочем, травмированного первого номера Танкограда успешно подменил Сергей Мыльников. Дебютант плей-офф делал все, чтобы полуфинал для Челябинска продолжился, но запас прочности «Локомотива» настолько велик, что команда Игоря Никитина не дала сопернику ни шанса в четвертом матче и закончила серию на Урале.

Героем «Трактора» в первые минуты справедливо признаем именно Мыльникова. Хозяева при поддержке вратаря сдержали стартовый натиск ярославцев. Так продолжалось до 11-й минуты, когда Мартин Гернат успешно подключился к атаке и открыл счет. «Локомотив» многие критикуют за оборонительный стиль и унылый хоккей, но стоит признать: это не более чем стереотип. Рывок к чужим воротам словацкого защитника только подтверждает, что ярославцы умеют творить и используют нестандартные ходы по ситуации.

Пропущенный гол разбудил «Трактор». Еще в конце первого периода челябинцы активизировались и несколько раз устроили заварушку на пятаке «Локомотива». Напор продолжился после перерыва. Агрессия черно-белых привела к закономерному удалению Даниила Тесанова. Большинство хозяева не реализовали, а дальше повторился сценарий прошлых игр серии. Контроль шайбы и территории от «Трактора» ни к чему не привел. А «Локомотив» великолепно воспользовался моментами в зоне челябинцев. Артур Каюмов и Сергей Андронов выписали «Трактору» отложенный приговор.

Плей-офф для Алексея Заварухина сложился парадоксально. После неожиданного взлета, когда команда вынесла «Салават Юлаев» и «Динамо», последовал оглушительный нокаут от ярославского бронепоезда. «Трактор» словно откатился к настройкам регулярки, когда играл по настроению и не отличался стабильностью. В серии с «Локомотивом» команда растеряла кураж и фарт, которым очаровала в плей-офф. Ничего нового Заварухин не предложил Игорю Никитину, несмотря на обещания увидеть другой хоккей в Челябинске. Все осталось прежним, а положение «Трактора» только ухудшалось. Изобретательность в атаке разбилась ярославским порядком, а примитивными бросками с ползоны Даниила Исаева не пробить ничем.

Запоминается всегда последнее. Безыдейное поражение 0-4 омрачило подвиги «Трактора» в плей-офф. После успешных серий с «Салаватом Юлаевым» и «Динамо» ожидалось, что челябинцы дадут бой подуставшему «Локомотиву». Но остановить или хотя бы притормозить бронепоезд Никитина не получилось. Ярославцы заслуженно выиграли каждый матч, и дело совершенно не в травме Фукале. Мыльников хорошо вошел в плей-офф, не стоит обвинять Сергея во всех бедах. Для полноты ощущений от четвертой игры не хватило только гола Максима Шалунова.

«Трактору» так и не удалось вывести из равновесия оборону «Локомотива», как это происходило с «Салаватом» и «Динамо». Исаев провел серию ровно, чего не скажешь про Самонова, Моторыгина и Коновалова. Кажется, не хватило коллективу Заварухина и эмоций — проучить Шалунова за травму Фукале никто и не попытался. «Локомотив» показал себя более гибкой командой, которая умеет быть разной, словно хитрый хамелеон. Показательно, как ярославцы «засушили» соперника в третьем периоде и позволили Исаеву провести матч на ноль. С каждой новой серией отчетливее укрепляется понимание: время для золотого сезона «Локомотива» наступило.

КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Трактор
Кубок Гагарина
16
24
Читайте также
Тарпищев считает глупостью называть теннисистов иноагентами
Как выглядит новый дворец Этери Тутберидзе. Эксклюзивный репортаж «СЭ»
СК РФ возбудил уголовное дело о незаконной миграции в Москве
Двойной «сухарь», раздавленный Челябинск и первый финал Ярославля за 15 лет. Что произошло в матче «Трактор» - «Локомотив»
В музее казачества Ростовской области нашли портреты нацистских преступников
В Финляндии прошли акции протеста против закрытия границы с Россией
Популярное видео
Новый тренер «Ак Барса», Ротенберга оставили в СКА
«В «Спартаке» даже близко не был к КХЛ». Силантьев: плей-офф и прогресс в «Магнитке»
Робинсон: драки с Паниным и Тимкиным, преображение «Трактора»
Хмелевский: вылет «Салавата» и будущее в клубе
«Ак Барс» — всё? Чего не хватает «Торпедо»?
«Магнитка» будет бороться за кубок»: интервью Егора Коробкина
Лучший вратарь КХЛ: интервью Александра Самонова
Как «Магнитка» готовится к плей-офф КХЛ?
Анонс первого раунда: Ротенберг vs Ларионов, Никитин vs Федоров
Ларионов vs Сизов, «Трактор», «Сибирь» мимо плей-офф
«Металлург» проводил Зарипова: репортаж из Магнитогорска
Ротенберг в ярости после 5:9 и что с Кузнецовым
Команда Макдэвида — Команда Мэттьюса: финал Матча звезд НХЛ
CКА выходит в лидеры, ужасная игра «Сибири», Разин vs оператор
Кудашов и «Динамо», на что способен СКА, Цыплаков и НХЛ
Ошибка «Сибири», провал «Динамо» в дерби, Ларионов остался в «Торпедо»
Письмо ветеранов СКА, кошмар «Торпедо», «Магнитка» — лидер
Бабаев vs Билялетдинов, Прохоркин в «Авангарде»
Ротенберг выиграл Кубок Первого канала, возвращение КХЛ
Ковальчук и Мальцев в «Спартаке», «СКА Арена», обменяют ли Жафярова
Владимир Быстров: «СКА Арена», Аршавин, КХЛ
Никита Гусев: шлем на конкурс капитанов и шутки про пиво
«Авангард»: будущее Буше и Спунера, трансферы и летние ошибки
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2024, полуфинал: третий раунд плей-офф КХЛ
Тренер «Локомотива» Никитин: «Мы понимали, что делает «Трактор», и прошли этот психологический тест»
Быков пожелал «Локомотиву» удачи в финале Кубка Гагарина
Канарейкин — о выходе «Локомотива» в финал Кубка Гагарина: «Не по нынешнему «Трактору» эта высота»
«Трактор» — «Локомотив»: видеообзор четвертого матча серии Кубка Гагарина
Президент КХЛ Морозов поздравил «Локомотив» с выходом в финал Кубка Гагарина
Никитин вышел в четвертый финал Кубка Гагарина — он третий тренер с таким показателем
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ковальчук может стать генменеджером «Спартака». Именно он должен привести в клуб настоящих звезд