Яркий матч двух лучших команд лиги.

FONBET Чемпионат КХЛ

«Трактор» (Челябинск) — «Локомотив» (Ярославль) — 3:5 (1:2, 1:1, 1:2)

Голы: Радулов — 8 (бол., Рафиков, Никулин), 4:14 — 0:1. Шалунов — 9 (бол., Гернат, Сергеев), 7:30 — 0:2. Блажиевский — 2 (Котляревский, Телегин), 14:30 — 1:2. Никулин — 3 (Гернат), 34:45 — 1:3. Сикьюра — 1 (Шабанов, Светлаков), 38:10 — 2:3. Радулов — 9 (Гернат), 43:12 — 2:4. Шаров — 4 (Тертышный, Кэмпфер), 47:32 — 3:4. Красковский — 4 (Кирьянов, Черепанов), 55:03 — 3:5.

Вратари: Фукале (55:45) — Исаев.

Штраф: 13 — 12.

Броски: 35 (16+11+8) — 25 (12+7+6).

Судьи: Ромасько, Юдаков.

3 ноября. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.

«Локомотив» обыграл «Трактор» со счетом 5:3 в матче лидеров КХЛ. Команда Игоря Никитина одержала восьмую победу подряд и увеличила отрыв в таблице от конкурентов.

Юбилейная шайба Шалунова

На старте первого периода челябинцев сильно подвела дисциплина, чем воспользовались гости, реализовав два большинства. На пятой минуте Александр Радулов идеально подставил клюшку после наброса Рушана Рафикова от синей линии.

А затем включился Максим Шалунов, забросивший свою 200-ю шайбу в КХЛ. Нападающий огорчил родную команду броском с отрицательного угла. Не обошлось тут и без вмешательства Зака Фукале — шайба предательски отскочила от канадского вратаря в сетку. Не сразу было понятно, что это гол.

В середине двадцатиминутки Шалунов снова появился на авансцене. На этот раз Максим вступился за Артура Каюмова из-за того, что его жестко встретил Чарльз Робинсон. Но тут без шансов для 31-летнего форварда — американец уложил его на лед хлесткими ударами.

Робинсон — матерый боец. Достаточно вспомнить, с какой легкостью он отправил в нокдаун капитана «Салавата Юлаева» Григория Панина с одного удара во втором матче серии первого раунда плей-офф прошлого сезона.

За пять минут до окончания периода «Трактор» сократил отставание в счете. Артем Блажиевский с передачи Михаила Котляревского блестяще исполнил мощнейший щелчок в одно касание с левого фланга.

Без удалений

В начале второго периода «Локо» выстоял в меньшинстве, а затем смог вновь прошить Фукале. И это снова сделал Шалунов. Правда, судьи усмотрели помеху голкиперу и не засчитали шайбу.

Такое развитие событий ничуть не расстроило гостей, и они все равно увеличили преимущество в счете. Степан Никулин выполнил сольный проход и переиграл вратаря «Трактора» — 3:1.

Ближе к перерыву челябинцы сократили отставание. Дилан Сикура оказался расторопнее всех на дальней штанге.

Что интересно, во второй двадцатиминутке у команд не было ни одного удаления. В то время как в первом периоде хозяева умудрились получить 13 минут штрафного времени, а гости — 12.

Дубль Радулова

В начале заключительной трети игры «Трактор» пропустил четвертый гол. Мартин Гернат и Радулов убежали два в одного, после чего Александр оформил дубль.

Челябинск сдаваться не собирался, и на восьмой минуте периода хозяева расчертили классную комбинацию. После серии точных передач Никита Тертышный прострелил на дальнюю штангу, где оказался Александр Шаров, отправивший шайбу в ворота.

Но «Локомотив» не был намерен отдавать победу. За пять минут до конца основного времени Павел Красковский точно и хладнокровно направил снаряд в цель с передачи Никиты Кирьянова из-за ворот, установив окончательный счет на табло — 5:3.

Ярославцы в седьмой раз подряд обыграли «Трактор» и в восьмой — победили в матчах этой регулярки. На «Западе» у железнодорожников конкурентов нет и близко, отрыв от СКА составляет 11 очков. Кто остановит несущийся «Локомотив»?