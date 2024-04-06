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Сегодня, 17:15

Таким безыдейным «Трактор» в плей-офф мы еще не видели. «Локомотив» в шаге от финала Кубка Гагарина

«Локомотив» повел 3-0 в полуфинальной серии плей-офф КХЛ против «Трактора»
Михаил Скрыль
Корреспондент
Игрок «Трактора» Максим Шабанов и хоккеисты «Локомотива» Даниил Исаев и Рушан Рафиков.
Фото ХК Трактор
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Ярославцы выиграли третий матч подряд в полуфинальной серии.

КХЛ. Плей-офф. 1/2 финала. Третий матч
«Трактор» (Челябинск) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)
Голы: Аверин — 1 (Рафиков, Сергеев), 2:38 — 0:1. Иванов — 4 (Сергеев, Рафиков), 33:33 — 0:2. Дер-Аргучинцев — 4 (бол., Ткачев, Шабанов), 57:12 — 1:2.
Вратари: Мыльников (56:25 — 57:12, 57:21 — 58:56, 59:12) — Исаев.
Штраф: 0 — 8.
Броски: 30 (6+9+15) — 28 (10+11+7).
Судьи: Гамалей, Оленин.
6 апреля. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова. 7500 зрителей.
Счет в серии: 0-3

Главная интрига перед матчем в Челябинске осталась прежней: вернется ли в состав «Трактора» Зак Фукале, получивший травму в первой игре? Оптимистичные прогнозы не подтвердились. Черно-белые остались без Фукале и сегодня. За травмированного канадца снова отдувался Сергей Мыльников, который достойно отыграл позавчера, но сегодня пропустил уже на третьей минуте. Впрочем, обвинять в поражении вратаря неправильно. «Локомотив» провел целостный матч, а Даниил Исаев был близок к третьему «сухарю» в плей-офф. Не хватило трех минут. Алексей Заварухин обещал, что в Челябинске будет другая игра, но ничего особенного «Трактор» сопернику не предложил, действуя, напротив, еще скучнее в атаке.

«Локомотив» на старте матча сделал то, что требовалось, чтобы полностью контролировать ход матча: открыл счет уже на третьей минуте. И если в четверг «Трактор» быстро ответил на пропущенный гол, то сегодня едва не пропустил еще к середине отрезка. Мартин Гернат попал в штангу броском от синей линии. После выстрела Артура Каюмова черно-белых спас каркас ворот. «Локомотив» владел инициативой и нагружал Мыльникова работой. «Трактор» к середине периода нанес по воротам Исаева лишь один бросок. Только большинство помогло хозяевам перевести игру к чужим воротам, но ярославцы отбились.

Нападающий «Трактора» Владимир Ткачев и форвард «Локомотива» Георгий Иванов.
Фото ХК Трактор

Во втором периоде «Локомотив» продолжил в удушающем режиме разбивать все планы челябинцев на переворот. От былой заряженности, которой «Трактор» очаровал в прошлых раундах, не осталось и следа. Хозяева близко провели период по броскам в створ, но на второй перерыв ушли, уступая в два гола. «Локомотив» организовал вторую шайбу, накрыв черно-белых при выходе из своей зоны. Георгий Иванов получил свободный лед и разобрался с Мыльниковым, к которому по такой игре не может быть никаких вопросов. В том, что «Трактор» после сорока минут горел 0:2, голкипер виноват меньше всех.

«Трактор» таким безыдейным в этом плей-офф мы еще не видели. «Локомотив» держал темп и включался в нужные моменты, когда этого требовала ситуация. Даже когда ярославцы отдавали сопернику периметр, особой опасности для Исаева хозяева не создавали. К своим моментам в чужой зоне команда Никитина отнеслась ответственно и забила два гола. Жарко у ворот Исаева стало в концовке, когда «Трактор» получил большинство и заменил Мыльникова на шестого игрока. Численное преимущество помогло отыграть одну шайбу. На большее времени не хватило.

Поражение в третьей игре поставило челябинцев в тяжелейшее положение. «Авангард» в прошлом раунде показал, что 0-2 с «Локомотивом» — не приговор, и довел серию до седьмого матча. «Трактору» теперь предстоит спасаться с 0-3. Против команды Никитина, которая выработала и отточила в нынешнем плей-офф инстинкт убийцы, сделать это практически невозможно. И проблема челябинцев — не в травме Фукале, а в отсутствии прежней заряженности и в неожиданно появившейся апатии в атаке.

КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Трактор
Кубок Гагарина
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