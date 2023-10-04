«Трактор» закончил страдания кардинальным образом: уволил главного тренера

Кто возглавит команду после отставки Анвара Гатиятулина. Свободны Илья Воробьев и Олег Знарок.

Второе увольнение главного тренера в КХЛ после расставания «Витязя» с Александром Завьяловым встретил Челябинск. Сухое поражение от «Салавата Юлаева» завершило страдание «Трактора» и стало последней каплей для руководства. Анвар Гатиятулин отправлен в отставку. Исполняющим обязанности наставника черно-белых назначили помощника — Алексея Заварухина. В челябинском клубе созрели для перемен, которые напрашивались давно. Старт регулярки от «Трактора» не добавил веры, что команда преобразилась после провала в прошлом сезоне.

Летом Гатиятулина относили к тренерам, которым стоило беспокоиться за свое место. «Трактор» остался без плей-офф, а в межсезонье активно поработал на рынке и укрепил проблемные позиции. Тренеру доверили вывести команду из ямы, но только отложили расторжение контракта до октября. Кардинальные изменения в игре челябинцев не прослеживались. Приход новых помощников не взбодрил Гатиятулина. «Трактор» увяз в унынии, а провальные третьи периоды (в какое-то время команда подряд проигрывала третьи отрезки) стали поводом для насмешек и мемов.

Увольнение потерявшего контроль над ситуацией Гатиятулина после разгрома от «Салавата Юлаева» в некоторой степени импульсивное решение. Перемены в клубе назревали, но не могу отделаться от мысли, что отставка по итогам конкретного матча — жест, сделанный горячей рукой высшего руководства. В конференции «Трактор» занимает шестое место, а из пяти последних матчей выиграл три. С разницей в одну шайбу, но выиграл! А оба поражения потерпел как раз от «Салавата». Виктор Козлов, чьему положению в уфимском клубе не позавидуешь, способствовал отставке Гатиятулина.

Покинувший «Трактор» тренер так и не переборол себя и не изменил взгляды на хоккей. О Гатиятулине хорошо отзываются игроки. Повышать голос на команду и разносить раздевалку — совершенно не про него. Со многими из нынешнего состава «Трактора» Анвар Рафаилович знаком еще с молодежки и детской школы. Некоторым именно Гатиятулин открыл дверь в большой хоккей. Однако в нужный момент команда перестала биться за тренера и не уберегла от отставки.

Негатив с прошлого сезона накопился — «Трактору» требовалась встряска. Клуб пришел к этому через замену главного тренера. Перемены необходимы обеим сторонам. Гатиятулину не хватило жесткости и гибкости, чтобы оживить коллектив. Когда тренера накрывает кризис идей, изменений не избежать.

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин. Фото ХК «Трактор»

На первое время команду доверили Заварухину — человеку, прошедшему челябинскую вертикаль как игрок и тренер. Это не значит, что «Трактор» откажется от поиска нового специалиста. Из свободных тренеров дожидается предложений Илья Воробьев, уволенный весной из «Металлурга». Его назначение в челябинский клуб выглядит авантюрно, если вспомнить проблемы, с которыми тренер столкнулся в «Магнитке». С трудом верится в реалистичность киношной истории с выбором знакомого для Танкограда Олега Знарка. После провала в Казани акции тренера — олимпийского чемпиона резко обвалились.

Руководству «Трактора» нужно отставить панику и взвешенно выбрать нового кандидата. Хотя не исключаю, что в клубе посмотрят, как команда отреагирует на повышение Заварухина. Далеко не каждый помощник готов к роли главного тренера, особенно когда специалист принял команду в проблемной ситуации. На первое изменение в «Тракторе» пошли, уволив Гатиятулина. Станет ли Заварухин человеком, который сможет вытащить команду из психологической ямы, покажут ближайшие игры.